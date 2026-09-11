Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, δήλωσε: ”Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες” και πως ”το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση”», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και τόνισε:

«Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας».

«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακός μεσαίωνας για τους εργαζόμενους», συμπλήρωσε και υπογράμμισε:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».