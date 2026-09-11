Στο όραμα του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη της χώρας με έμφαση στην περιφέρεια και την καινοτομία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη» Θεσσαλονίκης, ενόψει της 90ής ΔΕΘ.

Όπως επισήμανε μιλώντας με τον πρόεδρο της «Τεχνόπολης», Τάσο Τζήκα, το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει. «Το να εξελιχθεί μία καινοτόμα ιδέα σε ανταγωνιστική, ανθεκτική και εξωστρεφή επιχείρηση δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει εύκολη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει συμβουλευτική, δεν υπάρχει ένα κράτος που έχει οργανώσει το περιβάλλον ώστε να μείνει στη χώρα ένα κρίσιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό. Το κρίσιμο τρίπτυχο καθοδήγηση, δικτύωση και χρηματοδότηση ώστε η καινοτομία να ανθίσει σε κάθε γωνιά της χώρας».

Αναφερόμενος στην παρουσία του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. σημείωσε: «Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων, με το βλέμμα μόνο στα focus group και τις δημοσκοπήσεις. Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το όραμά μας πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Θέλουμε έναν βιώσιμο τουρισμό; Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία; Ή θέλουμε τον τουρισμό με το βραχιολάκι και έναν πρωτογενή τομέα όπου θα εξάγουμε προϊόντα στο εξωτερικό και θα επιστρέφουν μεταποιημένα στη χώρα, χάνοντας πραγματικά μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει όλη η ελληνική περιφέρεια; Να μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι υπεκφυγή. Τι πετυχαίνουμε με αυτό; Να λέμε ότι πάμε καλύτερα γιατί τα στοιχεία είναι καλύτερα από την καταστροφή που βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν έχει κανένα μέλλον. Εμείς πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Πορτογαλία του σήμερα, με την Ισπανία του σήμερα, με τα Βαλκάνια του σήμερα, αν θέλουμε να ξεβολευτούμε και να δούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Διότι, εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή».

Στη συνέχεια, έδωσε έμφαση στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης: «Πώς θα κάνουμε περιφερειακή ανάπτυξη για να μείνουν τα παιδιά στη Δυτική Μακεδονία της οποίας το ΑΕΠ καταρρέει λόγω της απολιγνιτοποίησης, αν δεν βάλουμε στο πεδίο της ανάπτυξης τέτοιες πρωτοβουλίες; Το κράτος, λοιπόν, πρέπει μαζί με την κοινωνία των πολιτών να σχεδιάσει ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση. Να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε, αρκεί να χτίσουμε με καλύτερους όρους».

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευσαν η υπεύθυνη του κύκλου Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου, ο γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Στέφανος Κομνηνός, οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς, Μιχάλης Χουρδάκης και ο Χρήστος Παπαστεργίου επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.