Στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη που είχε οριστεί να είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας στις κυρώσεις των δύο συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή, προχώρησε η ΝΔ.

Αφορμή η χθεσινή ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στον προσωπικό του λογαριασμό το Χ με την οποία κατήγγειλε για αλαζονεία τον Νίκο Δένδια και τον διευθυντή του Γραφείου του Δημήτρη Περδίκη γιατί όπως ανέφερε, ενώ τον καλούσε τηλεφωνικά ζητώντας του να συνεργαστούν στην προετοιμασία της κοινοβουλευτικής υποστήριξη των Συμβάσεων, εκείνος τον αγνοούσε και δεν του απαντούσε στις κλήσεις του.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι οι δύο αυτές Συμβάσεις θα υποστηριχθούν από τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Αμυρά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Χθες, στις 11:39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».