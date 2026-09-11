Στη σημασία της αγωγής, της προσχολικής εκπαίδευσης και της φροντίδας για την ενίσχυση της οικογένειας αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε σημερινές δηλώσεις της. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα εισοδηματικά κριτήρια, οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», το «Σπίτι ΙΙΙ», αλλά και το δημογραφικό.

«Καλή ή κακή, τουλάχιστον είναι συντονισμένη η προσπάθεια να αναχαιτίσουμε το δημογραφικό ζήτημα, για το οποίο δεν ασχολιόντουσαν οι κυβερνήσεις στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, το οποίο θέλει ένα άθροισμα πάρα πολλών διαφορετικών πολιτικών ενισχύσεων μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε κάθε οικογένεια να βρει το δικό της μείγμα και τι ταιριάζει καλύτερα σε αυτήν», ανέφερε αρχικά η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε η ίδια: «Για τρίτεκνους και πολύτεκνους δεν υπάρχουν καθόλου εισοδηματικά κριτήρια για να πάρεις κουπόνι για βρεφονηπιακό σταθμό, ενώ μέσα σε δύο χρόνια έχουμε αυξήσει κατά 5000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με έως δύο παιδιά. Γιατί θα συμφωνήσουμε ότι μια οικογένεια που έχει 37.000 ευρώ είναι μια οικογένεια μεσαίου εισοδήματος.

Τα κουπόνια (voucher) των βρεφονηπιακών σταθμών αυξήθηκαν και βρίσκουμε σταθμό για τα παιδάκια που είναι πάνω από 2,5 ετών, όμως η δυσκολία είναι στους βρεφικούς. Γι’ αυτό ξαναρχίζει πρόγραμμα χρηματοδότησης κατά το ήμισυ ώστε σε σταθμούς να δημιουργηθούν θέσεις για βρέφη».

«Σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει την «νταντά της γειτονιάς» και θέλει το παιδί του να είναι σε ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον, έχουμε φτιάξει τον κουμπαρά έτσι ώστε Δήμοι και ιδιώτες να έχουν κατά το ήμισυ τη χρηματοδότηση από το κράτος για να φτιάξουν ένα τέτοιο σταθμό», συμπλήρωσε.

Κομβικός ο ρόλος των βρεφονηπιακών σταθμών στο δημογραφικό

Στη συνέχεια, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μιλώντας για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, σημείωσε: «Έναν χρόνο τώρα συνομιλούμε με τους ιδιοκτήτες βρεφονηπιακών σταθμών, έχουμε πάρει τις προδιαγραφές για την ίδρυση των σταθμών, έχουμε δει τι είναι απαρχαιωμένο και τι μπορεί να μη χρειάζεται. Αλλά είναι κομβικό το να υπάρχουν σωστοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και να υπάρχει φροντίδα για τα παιδιά αυτά. Είναι κομβικό για το δημογραφικό μας ζήτημα».

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι και των δήμων και των ιδιωτών και βεβαίως πρέπει και ο Δήμος να μπορέσει να βρει το ακίνητο και να κάνει την αρχή».

«Νταντάδες της Γειτονιάς»

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι έχουν ήδη υπογραφεί 2.500 συμφωνητικά, με τη συμμετοχή 5.500 μαμάδων και 3.500 νταντάδων, «έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτική αν δεν βρίσκεις σταθμό κοντά σου ή αν το παιδί σου είναι πολύ μωρό».

«Θεωρούμε ότι είναι πρωτίστως ένα πρόγραμμα για τη μητέρα, που θέλει να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας. Για ένα παιδί το εισόδημα αντιστοιχεί σε 20.000 ευρώ και από τρία παιδιά καταργούνται τελείως τα εισοδηματικά κριτήρια».

«Από τις 3.500 νταντάδες που έχουμε εγγεγραμμένες στο πρόγραμμα, οκτώ στις 10 είναι γιαγιάδες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τέλος, υπενθύμισε: «Προσέχοντας τρία παιδάκια μπορούν να πάρουν 1.500 ευρώ».