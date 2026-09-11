Ευθεία επίθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας ότι «ο θάνατός του ήταν άδικος και εγκληματικός».

«Αυτά που μαθαίνω για τις συνθήκες είναι από ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΑ έως τρισάθλια!! Οι διαστάσεις που έχει παρει τα τελευταία χρόνια η παραϊατρική, οι εκτός ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΙΞΗΣ “θεραπειές αναγεννητικής Ιατρικής” απο αμόρφωτους, αγράμματους, αλμπάνηδες, ανειδίκευτους “συναδέλφους” και μη είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ!!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook.

«Το να κάνεις ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία, είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό Ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριας, ή να κάνεις θυρεοειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ!!! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ!!», τόνισε.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιωργού Μαζωνάκη.

Ο θάνατός του ήταν άδικος και εγκληματικός.

Αυτά που μαθαίνω για τις συνθήκες είναι από ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΑ έως τρισάθλια!!

Οι διαστάσεις που έχει παρει τα τελευταία χρόνια η παραϊατρική, οι εκτός ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΙΞΗΣ “θεραπειές αναγεννητικής Ιατρικής” απο αμόρφωτους, αγράμματους, αλμπάνηδες, ανειδίκευτους “συναδέλφους” και μη είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ!!

Χρειάζονται μέτρα τώρα από το Υπούργειο Υγείας και τους Ιατρικούς συλλόγους!!

Θα μιλήσω αναλυτικά σύντομα. Σήμερα θα πω μόνο μια κουβέντα για να καταλάβουμε το μέγεθος της ΑΛΗΤΕΙΑΣ απο δύο άσχετους και ανειδίκευτους που πουλούσαν «μαγικά φίλτρα και ελιξήρια νεότητας»:

Το να κάνεις ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία, είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό Ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριας, ή να κάνεις θυρεοειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ!!! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ!!».