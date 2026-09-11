Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς «μια καλή σχολική χρονιά», προέτρεψε τα παιδιά να ακούν τους δασκάλους και τους γονείς τους και προανήγγειλε «ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια».

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στα Άνω Λιόσια», ανέφερε μιλώντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττας Γιαννάκου”.

Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινίσαμε πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000.

Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.

Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας.

Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο! Και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να ‘στε καλά, καλή χρονιά!».