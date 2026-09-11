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Κυλιόμενες μυστικές μετρήσεις

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με όσα μαθαίνω από τα ενδότερα της κυβέρνησης σχετικά με τον αντίκτυπο όσων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις μετρήσεις που βλέπουμε, αλλά και στις κυλιόμενες που διενεργούνται μυστικά και στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλήρη εικόνα.

Περιμένουν περαιτέρω βελτίωση

Ανώτερη κυβερνητική πηγή έλεγε στη στήλη ότι η κυβέρνηση αντέχει και στην πορεία προς τις εκλογές θα βελτιωθούν και άλλο τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι θεαματικά προς το καλύτερο η κατάσταση για το κυβερνών κόμμα, όμως η σταθεροποίηση σε ποσοστά κοντά στο 30% δημιουργεί αίσθηση ικανοποίησης. Πάντως αυτό στο οποίο εστιάζουν είναι το γεγονός της χαμηλής ανταπόκρισης που έχει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που δεν κατάφερε με το πρόγραμμα που εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη να αλλάξει σημαντικά το κλίμα.

Πότε ψηφίζονται τα μέτρα

Και να πάμε τώρα στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Μου είπε καλή πηγή ότι δεν θα αργήσουν να πάνε στη Βουλή προς ψήφιση. Και αυτό διότι θέλουν να αρχίσουν να εφαρμόζονται όσα είναι άμεσα. Στο Κοινοβούλιο θα τα δούμε με την κατάθεση του προϋπολογισμού τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Η δύσκολη εξίσωση με Καραμανλή

Στα εσωκομματικά να σας πω ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το πώς θα αντιμετωπισθεί από εδώ και πέρα ο Αντώνης Σαμαράς και συζητείται κατά πόσο είναι αποδοτικό να υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις εναντίον του. Όμως εκτός από τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό υπάρχει και η στάση του Κώστα Καραμανλή. Ο έτερος πρώην πρωθυπουργός είναι μια διαφορετική περίπτωση και μου είπε η καλή πηγή μου πως υπάρχουν σκέψεις να γίνει επαφή μαζί του από πρόσωπο που εκτιμά και με κύρος, ώστε να στηθούν γέφυρες στον δρόμο προς τις εκλογές. Δύσκολη εξίσωση.

Τελευταίες πινελιές στα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στα γαλάζια ψηφοδέλτια τα οποία θα παρουσιαστούν προτού βγει ο Σεπτέμβριος. Αυτό που έχει ζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα στελέχη του και την ομάδα που τα καταρτίζει είναι να έχουν τρία χαρακτηριστικά. Δηλαδή να είναι ανταγωνιστικά, διευρυμένα και με νέα πρόσωπα. Έχει ζητήσει όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Να σκαναριστούν τόσο καλά τα νέα πρόσωπα που να μην μπορεί κανείς από τους πολιτικούς του αντιπάλους να βρει ούτε ένα φάλτσο, ούτε ένα ψεγάδι. Κι αυτό γιατί οποιοδήποτε μελανό σημείο σε κάποιον υποψήφιο μπορεί να κάνει ζημιά στην παράταξη στην πορεία προς τις κάλπες.

Η επίσκεψη στο πάρκο βιοτεχνολογίας

Μέσα στη ζοφερή κοινωνική, πολιτική και οικονομική ειδησεογραφία ενίοτε υπάρχουν και θετικές ειδήσεις. Μια από αυτές είδαμε χθες με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens LifeTech Park, επένδυση της φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, που αποτελεί το πρώτο του είδους του στη Νοτιανατολική Ευρώπη, στα Σπάτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε εκεί, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και ξεναγήθηκε από τον αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕLPEN, Θόδωρο Τρύφωνα, και την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο του πάρκου, Ελένη Πενταφράγκα, στα εργαστήρια κλινικής ανάπτυξης και έρευνας, όπως και στη θερμοκοιτίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό που έμαθα όμως και έχει ενδιαφέρον, καθώς βρέθηκα στα Σπάτα, είναι ότι δίπλα στο πάρκο αυτό αναπτύσσεται το πρώτο μεγάλο κέντρο δεδομένων της Microsoft.

Τα συγχαρητήρια του Μητσοτάκη στον Θεοδωρικάκο

Συγχαρητήρια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τάκη Θεοδωρικάκο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Athens LifeTech Park. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία επεξεργάζεται πλέον επενδυτικά αιτήματα από την ηγεσία του ΥΠΑΝ. Οι σχετικές διαδικασίες υλοποιούνται από τη γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ, η οποία έχει ως βασικά εργαλεία τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Η συγκεκριμένη επένδυση στα Σπάτα είναι ενταγμένη στις στρατηγικές επενδύσεις και υποστηρίζεται με 14 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της υγιούς, δημιουργικής επιχειρηματικότητας που επενδύει στην παραγωγή, αξιοποιεί νέες τεχνολογίες και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Το άγχος για ένα όνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μίλησα με άνθρωπό μου στα ψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης και μου είπε να μην αποκλείσω εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ – δηλαδή άλλο ένα τουλάχιστον όνομα εμπλεκόμενο στην υπόθεση που κατείχε και βαρύ υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Και λόγω της αναφοράς στη Δικαιοσύνη, να σας πω ότι έρχονται εντός των ημερών και τα εγκαίνια του νέου Δικαστικού Μεγάρου στον Πειραιά, μια σημαντική εξέλιξη, ενώ θα κατατεθεί προς τα τέλη του μήνα ο Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με την ελπίδα να φύγουν από τα δικαστήρια χιλιάδες υποθέσεις.

Η επόμενη πρωθυπουργός της Ελλάδας

Ένα πέρασμα έκανε χθες το απόγευμα η στήλη από την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, για να πάρουμε μία μυρωδιά από το πρόγραμμά της. Η αλήθεια είναι ότι η αίθουσα ήταν γεμάτη, αλλά επειδή μπήκαμε στον πειρασμό να μετρήσουμε τα καθίσματα, μας βγήκαν πάνω κάτω 300, οπότε τόσος ήταν και ο κόσμος που έδωσε το «παρών». Η πρόεδρος του πολιτικού κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εμφανίστηκε με καθυστέρηση περίπου 40 λεπτών από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης, με το «κλου της βραδιάς» να είναι η στιγμή της εισόδου της, όπου άνθρωπός της την ανήγγειλε από το μικρόφωνο ως την επόμενη πρωθυπουργό! Είναι να απορεί κανείς με το τι ακούνε οι συνάδελφοι στα ρεπορτάζ. Λειτούργημα, δεν αντιλέγουμε, αλλά πόσα να αντέξουν και οι δημοσιογράφοι με αυτά που φτάνουν στα αυτιά τους; Όσο για το δεξί της χέρι, τη Μαρία Γρατσία, χθες επέλεξε να μείνει εντελώς εκτός κάδρου, ή το επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού.

Σαλονικιός ο Ανδρουλάκης

Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα που από χθες είναι σχεδόν όλα τα κεντρικά και μεσαία στελέχη του στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι το τριήμερο του Νίκου Ανδρουλάκη που σήμερα θα παραστεί σε αγιασμό σε σχολείο της πόλης και θα έχει επαφές. Η ομιλία του θα γίνει αύριο το βράδυ στο Βελλίδειο και έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση όπως μου είπαν. Πάντως με τον Αλέξη Τσίπρα δεν βρέθηκε, καθώς ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έδωσε προχθές συνέντευξη Τύπου, χθες συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε περίπτερα, ούτε με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν κάπου αν και θα είναι στην ίδια πόλη.

Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Ρέμο

Σας έγραψα νωρίτερα για την κινητοποίηση που έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ από όμορους νομούς, για να υπάρξει κόσμος στην ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Μου είπαν πως θα πάει καλά, αλλά μία ώρα μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ξεκινάει στην πόλη η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Μια λύση είναι να ξεκινήσει νωρίτερα η ομιλία για να μην φύγει κόσμος και να καθυστερήσει και λίγο ο Αντώνης Ρέμος, μήπως κάποιοι προλάβουν και τα δύο γεγονότα.

Οι πράσινες μεταγραφές

Κόσμος πάει και έρχεται και αυτό το βλέπουμε πιο έντονα στο ΠΑΣΟΚ. Έρχεται η ώρα να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη, βουλευτή ανεξάρτητη της Β’ Πειραιώς που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και ήταν τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στα πράσινα θα ντυθεί και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο πρώην υπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης. Τώρα εάν θα είναι στη ΔΕΘ στην ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη θα το δούμε.

Ευρωπαϊκή ενοποίηση στα λόγια, ελληνική διαίρεση στην πράξη

Γέμισε η Αθήνα σοσιαλιστές τις τελευταίες ημέρες, και αφορμή είναι το τριήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Χάρης Δούκας, φέρνοντας στην πρωτεύουσα την αφρόκρεμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) και της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D). Πάνω από 100 αιρετοί και στελέχη έχουν δώσει το παρών, από την πρώην δήμαρχο Παρισιού, Αν Ινταλγκό, μέχρι τον Λούκα Μενεσίνι (Πρόεδρο της Ομάδας PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών) και την Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ (επικεφαλής της Ευρωομάδας S&D στο Ευρωκοινοβούλιο). Όπως με ενημέρωσαν, στόχος της μάζωξης είναι η συσπείρωση δημάρχων, αυτοδιοικητικών και ευρύτερα των προοδευτικών δυνάμεων της Γηραιάς Ηπείρου. Θέλουν, λέει, να δείξουν τον δρόμο για κοινή δράση. Πώς κάνουν οι προοδευτικές δυναμεις εδώ; Ε, καμία σχέση. Ευρωπαϊκή ενοποίηση στα λόγια, ελληνική διαίρεση στην πράξη.

Ο τζίρος των big 5 του ελληνικού ποδοσφαίρου

Έχει ενδιαφέρον να βλέπει κανείς το ελληνικό ποδόσφαιρο όχι μόνο από τον βαθμολογικό πίνακα, αλλά και από τα νούμερα. Εκεί η εικόνα αλλάζει αρκετά. Ο Ολυμπιακός παίζει μόνος του στην κορυφή με τζίρο 67,06 εκατ. ευρώ και κέρδη 1,46 εκατ. ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί πολύ κοντά στα έσοδα, με 60,23 εκατ. ευρώ, αλλά η ψαλίδα ανοίγει εντυπωσιακά στην τελευταία γραμμή, όπου γράφει ζημιές 26,28 εκατ. ευρώ. Πιο πίσω γίνεται πραγματικό ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ εμφανίζει τζίρο 39,98 εκατ. ευρώ και η ΑΕΚ 38,57 εκατ. ευρώ. Σχεδόν ισοπαλία στα έσοδα, όχι όμως και στo κέρδος. Ο ΠΑΟΚ μένει οριακά πάνω από το μηδέν, ενώ η ΑΕΚ καταγράφει ζημιές 11,41 εκατ. ευρώ. Και κάπου εκεί έρχεται ο Άρης, με σαφώς μικρότερο μέγεθος, στα 14,51 εκατ. ευρώ τζίρο, αλλά με κέρδη 661,9 χιλ. ευρώ.

Νέο μεγάλο project στη Συγγρού για τον Σπανό

Από την αγορά ακούω ότι νέο μεγάλο project ωριμάζει στη λεωφόρο Συγγρού, σε ακίνητο της Sonaps Κτηματική, συμφερόντων της οικογένειας Σπανού που είναι από τους μεγαλύτερους εμπόρους αυτοκινήτων στην Ελλάδα σε μάρκες όπως BMW, Mini, Land Rover και άλλες. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας εκδόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου και αφορά νέο κτίριο γραφείων και καταστημάτων στη συμβολή της Συγγρού 301 με τη Δημοσθένους, στη Νέα Σμύρνη. Το σχέδιο προβλέπει χρήση αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο ισόγειο, συνεργείο σε τμήμα του πρώτου υπογείου, τέσσερα υπόγεια και χώρους γραφείων στους ανώτερους ορόφους. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 1.283 τ.μ., ενώ η συνολική δόμηση φτάνει τα 3.284,9 τ.μ. και προβλέπονται 70 θέσεις στάθμευσης.

Αυλαία στις 15 Σεπτεμβρίου για τους ιστορικούς κινηματογράφους Opera

Εγκαίνια κάνει στις 15 Σεπτεμβρίου το Cinobo Opera στη στοά της πρώην Λυρικής Σκηνής στην Ακαδημίας, όπως με πληροφορούν. Αυτές τις μέρες μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στις ιστορικές κινηματογραφικές αίθουσες του υπογείου της Στοάς, οι οποίες από 2 έγιναν πλέον 3 από τη Cinobo που έχει αναλάβει τη διαχείριση του ακινήτου. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει και μπαρ, το οποίο θα λειτουργεί αυτόνομα για εξωτερικούς πελάτες που δεν θα πηγαίνουν για να παρακολουθούν τις προβολές, με σκοπό να ενισχυθεί με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο το φιλόδοξο εγχείρημα στη νέα του εποχή. Σας θυμίζω ότι οι αίθουσες αυτές είχαν περάσει σε περίοδο μαρασμού υπό την προηγούμενη διαχειρίστρια εταιρεία, την Odeon, διακόπτοντας μάλιστα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα τη λειτουργία τους, πριν αναλάβει η οικογένεια Μπεχτσή να τις αναβιώσει ανακαινίζοντάς τες ριζικά.

Γραφεία ψάχνει στην Αθήνα ο δισεκατομμυριούχος Ρόκος

Γραφεία στην Αθήνα ψάχνει, όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος, ιδρυτής του fund Rokos Capital Management, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς της έδρας του στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μου από την αγορά ακινήτων αναφέρουν ότι εξετάζονται ποιοτικά γραφεία, προφανώς με υψηλές προδιαγραφές και σε σημεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν μία τέτοια παρουσία. Μου λένε μάλιστα ότι ένας επενδυτής αυτού του μεγέθους δεν αρκείται σε μία προσωρινή έδρα, αλλά αναζητά έναν χώρο εγκατάστασης με απαιτήσεις. Μένει πλέον να φανεί πού θα καταλήξει η αναζήτηση και ποιο ακίνητο θα κερδίσει τελικά το ενδιαφέρον του.

Νέες παραγγελίες για την Άννα Αγγελικούση

Νέα κίνηση στην Κίνα μαθαίνω ότι ετοιμάζει η Alpha Bulkers της εφοπλίστριας, Άννας Αγγελικούση, η οποία φαίνεται πως θέλει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το ναυπηγικό της πρόγραμμα. Οι πληροφορίες της ναυλαγοράς αναφέρουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Hengli Heavy Industry για την παραγγελία δύο Newcastlemax bulk carriers, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστά ούτε το τίμημα ούτε οι χρόνοι παράδοσης. Εφόσον η συμφωνία κλείσει, δεν θα είναι η πρώτη δουλειά των δύο πλευρών μέσα στο 2026. Τον Μάιο, brokers είχαν ήδη αποκαλύψει παραγγελία της Alpha Bulkers για δύο Capesize στο ίδιο κινεζικό ναυπηγείο. Η κίνηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τα μεγάλα bulk carriers έχει πάρει ξανά φωτιά, με τις παραγγελίες Capesize και πολύ μεγάλων πλοίων μεταφοράς φορτίου σε διεθνές επίπεδο να έχουν ξεπεράσει τις 100 μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Ποιος θα «μπει» τελικά στο νέο κτίριο του ΤΕΕ στο Μαρούσι

Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο κτιριακό συγκρότημα του ΤΕΕ στο «Δαχτυλίδι», του Αμαρουσίου, όμως η πραγματική εκκρεμότητα δεν είναι πλέον κατασκευαστική. Είναι το ποιος και με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσει τελικά το ακίνητο. Ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε το Τεχνικό Επιμελητήριο να αφήνει το Σύνταγμα και να μεταφέρει εκεί τις υπηρεσίες του στις αρχές του 2027. Ακούω όμως από αρμόδια χείλη ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Η πρόθεση παραμένει, αλλά στο τραπέζι βρίσκονται και εναλλακτικές που μπορεί να αποδειχθούν οικονομικά πιο ελκυστικές. Το έργο αναπτύσσεται σε οικόπεδο 9.066,86 τ.μ. στον κόμβο μεταξύ Κηφισίας και Αττικής Οδού και ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα σενάρια. Ένα από αυτά θέλει μέρος του συγκροτήματος να αξιοποιείται με μίσθωση σε τρίτο. Στην αγορά ακούγεται μάλιστα, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, ότι το Ιατρικό Κέντρο εξετάζει το ενδεχόμενο να μισθώσει και το κτίριο γραφείων του ΤΕΕ εκτός από το γειτονικό κτίριο του ίδιου συγκροτήματος που ήδη έχει αποκτήσει. Γι’ αυτό και στο Επιμελητήριο έχουν ήδη αρχίσει να ζυγίζουν αριθμούς. Ιδιοχρησιμοποίηση, μετακόμιση από το Σύνταγμα ή εμπορική αξιοποίηση. Μένει να φανεί, καθώς ο καιρός γαρ εγγύς.