Νέα προκλητική επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή τη στρατηγική συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ και τις περιφερειακές συμμαχίες της Ελλάδας.

Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Αθήνα επιχειρεί, μέσω συνεργασιών και συμφωνιών, να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «περικύκλωση» της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ωστόσο αυτή την προσέγγιση «κενή και αβάσιμη».

«Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια τέτοια πολιτική επιλογή θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να προκαλέσει ζημιά και στην ίδια την Ελλάδα.

Στο στόχαστρο ο Μητσοτάκης για τη σχέση με το Ισραήλ

Ο Ομέρ Τσελίκ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Έλληνα πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να βρίσκεται κοντά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο εκπρόσωπος του AKP χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «ναζί» και ισχυρίστηκε ότι η στάση της Αθήνας απέναντι στο Ισραήλ αποδεικνύει, όπως ανέφερε, «σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος».

«Σήμερα φαίνεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία και καταβάλλει ξεχωριστή προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό του Νετανιάχου ή αυτής της ισραηλινής επιθετικότητας», δήλωσε ο Τσελίκ, προσθέτοντας πως αυτή η επιλογή, κατά την άποψή του, δεν είναι θετική ούτε για τον ελληνικό λαό.

«Η Τουρκία μπορεί να αποτρέψει αυτές τις συμμαχίες»

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία διαθέτει την απαιτούμενη ισχύ ώστε να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε κινήσεις θεωρεί ότι στρέφονται εναντίον της.

«Η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία», ανέφερε.

Με τη δήλωσή του αυτή επιχείρησε να στείλει μήνυμα ότι η Άγκυρα θεωρεί πως διατηρεί ισχυρά διπλωματικά και επιχειρησιακά εργαλεία στην περιοχή.

Κάλεσμα για διάλογο Αθήνας – Άγκυρας

Παρά την έντονη κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση, ο Ομέρ Τσελίκ επανέφερε την ανάγκη διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές των δύο χωρών θα πρέπει να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων.

«Όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Σε αυτή την περιοχή, στο τέλος, μένουμε εμείς και η Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική πλευρά να κινηθεί με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική», υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα δεν πρέπει να παρασύρεται από επιλογές μεγάλων δυνάμεων.

«Τελικά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας», ανέφερε.