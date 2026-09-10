Με αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών και κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για «κάθαρση και λογοδοσία», η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε την Πέμπτη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, το πρόγραμμα του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η πρόεδρος του κινήματος μπήκε στην κατάμεστη αίθουσα του περιπτέρου 8 υπό τους ήχους του «I Want It All» των Queen. Ξεκινώντας την ομιλία της, αναφέρθηκε συγκινημένη στα Τέμπη, λέγοντας ότι το δυστύχημα στοίχειωσε ολόκληρη την κοινωνία και ότι ο μεγαλύτερος πόνος μετατράπηκε σε ελπίδα.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, με βασική πρόταση την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών.

Στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, το κίνημα προτείνει νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, υιοθετώντας ένα «Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης», αντί της παθητικής άμυνας.

Η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη σοβαρότερη μακροπρόθεσμη πρόκληση για τη χώρα, την οποία το κίνημα θέτει ως «κορυφαία εθνική προτεραιότητα». Οι σχετικές προτάσεις περιλαμβάνουν οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, στεγαστική πολιτική για νέους και πολύτεκνους, καθώς και στήριξη της μητρότητας.

Για το μεταναστευτικό, υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, με απόλυτο έλεγχο των συνόρων και διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου. Ζήτησε επίσης την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για όσους δεν δικαιούνται να παραμείνουν στη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενούς Τομέα, την αντιμετώπιση των καρτέλ, την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων και την καλύτερη σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση.

Στην ενέργεια, προτείνεται μικτό μοντέλο αγοράς, με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του κινήματος, όλες οι προτάσεις είναι κοστολογημένες και συνδέονται με μέτρα εξοικονόμησης πόρων και καταπολέμησης της διαφθοράς.