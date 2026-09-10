Την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή ουσιαστικών ευρωπαϊκών πολιτικών αλληλεγγύης υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως το βασικό ανάχωμα απέναντι στη συνεχή άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε το ζήτημα στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνοχής.

Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Η τετ α τετ συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος στη Βουλή, επιβεβαιώνοντας τον κοινό βηματισμό.

«Η συνάντηση μας λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη όπου οι δυνάμεις της Ακροδεξιάς, δυστυχώς, λαμβάνουν σημαντικά ποσοστά στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης καλωσορίζοντας «την καλή μου φίλη και επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ», όπως είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης «για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στεγαστικές πολιτικές για τη νέα γενιά -ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες-, και βέβαια ζητήματα ασφάλειας και άμυνας».



Συμπλήρωσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο».