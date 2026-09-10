Στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, έφτασε λίγο πριν τις 18:30 η Αμάλ Αλαμουντίν στο πλαίσιο της αποψινής συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού στο Παρίσι.

Νωρίτερα, η διακεκριμένη νομικός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.



​Η εκδήλωση στον Ναό του Ολύμπιου Διός



​Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.

​Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώνεται το βράδυ με επίσημο δείπνο στις 20:30 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί θα παραβρεθεί ο πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία πρόκειται να απευθύνει και ομιλία.