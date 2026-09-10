Μήνυμα υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής, στήριξης της κοινωνίας και ξεκάθαρης στόχευσης για αυτοδύναμη κυβέρνηση έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε παρεμβάσεις της στην ΕΡΤnews και στο ραδιόφωνο Flash 99,4 Θεσσαλονίκης.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στο πακέτο μέτρων των 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, στις διεθνείς πιέσεις που επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας, αλλά και στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για «πλειοδοσία παροχών» χωρίς σαφή κοστολόγηση.

«Τα χρήματα επιστρέφουν στην κοινωνία»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα αρχίσουν σύντομα να αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των πολιτών και στον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει μετά την πολυετή κρίση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοούνται τα προβλήματα που παραμένουν.

«Δεν πανηγυρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι βασικές προκλήσεις είναι η πληθωριστική κρίση και η στεγαστική κρίση.

Σύμφωνα με την ίδια, τα αυξημένα κρατικά έσοδα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής επιστρέφουν στην κοινωνία μέσω πολιτικών που στοχεύουν στην αύξηση των εισοδημάτων.

«Έχουμε περάσει στην άλλη όχθη του ποταμού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για αναγκαίες περικοπές, η Ελλάδα μπορεί πλέον να συζητά για τη δίκαιη κατανομή των πλεονασμάτων.

Ανησυχία για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ενεργειακές πιέσεις

Αναφερόμενη στο διεθνές περιβάλλον και στις επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων, η Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα με αυξημένους κινδύνους.

Όπως είπε, η διεθνής αστάθεια, η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανασφάλεια στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού δημιουργούν νέες πιέσεις.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τη δυνατότητα να στηρίξει τους πολίτες, όπως έκανε και σε προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις.

Υπενθύμισε ότι:

κατά την ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία διατέθηκαν περίπου 10 δισ. ευρώ για τη στήριξη των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ,

, στη ΔΕΘ της προηγούμενης χρονιάς ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 1,76 δισ. ευρώ ,

, ενώ μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ υπήρξε νέο πακέτο στήριξης 700 εκατ. ευρώ.

Σκληρή επίθεση στον Τσίπρα για τις παροχές

Η κ. Σδούκου σχολίασε και τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να εμφανίσει μια διαφορετική πολιτική εικόνα.

Έκανε λόγο για «μια απελπισμένη προσπάθεια να παρουσιάσει έναν νέο εαυτό, ώριμο και πιο κατασταλαγμένο», προσθέτοντας ότι οι προτάσεις του θυμίζουν, όπως είπε, τους λόγους για τους οποίους η κοινωνία τον απέρριψε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός συνεχίζει να υπόσχεται παροχές χωρίς να εξηγεί το κόστος και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προτάσεις για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμοί.

«Την προηγούμενη φορά που το έκανε αυτό, μπήκε στα πορτοφόλια της μεσαίας τάξης», ανέφερε.

«Στόχος μας η αυτοδυναμία – Οι πολίτες αποφασίζουν»

Για το πολιτικό σκηνικό και τις επόμενες εκλογές, η Αλεξάνδρα Σδούκου ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία.

«Είναι μια μάχη την οποία θα δώσουμε ως την τελευταία μέρα. Το μεγάλο μας αφεντικό είναι οι πολίτες. Αυτοί θα αποφασίσουν», τόνισε.

Παράλληλα επικαλέστηκε πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO, σύμφωνα με την οποία η θετική αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων φτάνει το 36%, ενώ η αξιολόγηση του κυβερνητικού προγράμματος ως ρεαλιστικού και κοστολογημένου φτάνει το 44,6%.

Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα ευρύτερο κοινό πολιτών που ακούει τις θέσεις της κυβέρνησης και μπορεί να πλησιάσει τη ΝΔ.

Απορρίπτει συνεργασίες με ΠΑΣΟΚ και κόμμα Σαμαρά

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απέρριψε τα σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται συναίνεση και από τις δύο πλευρές.

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «έχει πάρει μια απόφαση στο συνέδριό του» και σημείωσε πως «χρειάζονται δύο για τη συνεργασία».

Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με ένα πιθανό νέο κόμμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς.



