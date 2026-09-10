Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε η αναπληρώτρια Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Νεκταρία Αγγελάκη, η οποία μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Η Νεκταρία Αγγελάκη συνέκρινε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέροντας:

«Λοιπόν, τα μέτρα του πρωθυπουργού, να σας πω την αλήθεια, όχι μόνο δεν εντυπωσιάστηκα, το αντίθετο θα έλεγα. Μιλάμε για ορίζοντα κοροϊδίας. Γιατί ήταν σκέτη παροχολογία. Κατηγορούσαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για παροχολογία και για επιδοματική πολιτική. Παρουσιάσαμε εμείς 2/9 ένα καθ’ όλα συνεκτικό, απόλυτα κοστολογημένο με βάση τους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς κανόνες, τους ευρωπαϊκούς και της χώρας, χωρίς να βασιζόμαστε στην επιδοματική πολιτική. Εμείς βασιζόμαστε, το πρόγραμμά μας έχει πρόσημο παραγωγικό και αναπτυξιακό. Δεν είδα κάτι τέτοιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δε για τις επενδύσεις, για παράδειγμα. Δεν απαρίθμησε τι θα γίνει μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μας είπε τι θα γίνει τι βιομηχανική πολιτική έχει να εφαρμόσει. Τεχνολογία, τεχνογνωσία, καινοτομία. Αυτά τα πολυδιαφημιζόμενα και εκσυγχρονισμένα δεν τα παρουσίαζε. Αντιθέτως, εστιάστηκε, όπως είπατε, το να λέει ότι θα δώσω στους δημοσίους υπαλλήλους ένα ποσό και αυτό μετά τις εθνικές εκλογές του 2027, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2027 αντίστοιχα. Γιατί είπε και για δημοσίους υπαλλήλους και για συνταξιούχους. Στο σημείο αυτό βέβαια θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι ακόμη και η οποιαδήποτε αύξηση που αναφέρθηκε και για δημοσίους υπαλλήλους και για συνταξιούχους είναι ρυθμισμένη, νομοθετημένη από τον νόμο του 2017 επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι κοινώς με απογοήτευσε. Γιατί, να σας πω λίγο κάτι; Δεν ερχόμαστε στην πολιτική για να πούμε ότι».

«Καταρχάς ερχόμαστε για να υπηρετήσουμε τον συνάνθρωπο και ερχόμαστε για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Που με πολύ μεγάλη χαρά θα καλοδεχόμουνα ένα πρόγραμμα που να έχει παραγωγικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Διότι την τελευταία χρονική περίοδο, τα τελευταία εφτάμισι χρόνια, έχουμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου; Είδατε σημεία διαφορετικά στον πρωτογενή τομέα, στον δευτερογενή τομέα, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία; Αντιθέτως, πού βασίζεται η εντός εισαγωγικών υποτιθέμενη ανάπτυξη; Αν θέλετε το κάνουμε συζήτηση και αυτό. Βασίζεται στο real estate και μάλιστα real estate όχι των μικρών ιδιοκτητών. Αντιθέτως, μεγάλων εταιρειών, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στο Λονδίνο και έκαναν μια ανταλλαγή των εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ και στην εποχική επίδοση του τουρισμού. Όπου βέβαια και στον τουρισμό τα έσοδα που είχαμε δεν ήταν, θα έλεγα, περισσότερα. Είχαμε εισαγωγή πράγματι τουριστών μεγαλύτερη, αλλά δεν αποτυπώθηκε αυτό στα έσοδα, σε αριθμούς».

«Πρώτα από όλα και ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για αύξηση του κατώτατου μισθού 1.000 ευρώ, αλλά δεν μίλησε για την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός στην ουσία θα είναι το ταβάνι. Εμείς τι λέμε; Ότι δεν θα είναι το ταβάνι. Αντιθέτως, θα ξεκινάει από τα 1.000 ευρώ. Και επίσης μιλήσαμε για τήρηση και αύξηση του κατώτατου μισθού ή μέσα στο 2027, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε από το 2028, περίπου 15 μήνες μετά. Όσον αφορά για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν έχει γίνει πράγματι λόγος στο πρόγραμμά μας. Όμως από το σύνολο του προγράμματος, από όλα όσα έχουμε προτείνει, θα υπάρχει γενικότερη διευκόλυνση και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργοδοτών και των εταιρειών, καθότι εμείς μιλήσαμε για κατάργηση εν όλο της προκαταβολής του φόρου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπαμε κατάργηση της προκαταβολής του φόρου. Οπότε αντιλαμβάνεστε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, θα έλεγα, ένα boost μεγάλο, μπουστάρισμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, εκείνο που είπαμε είναι για τον ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Και αυτό νομίζω ότι εξυπηρετεί πάλι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε να το δούμε φυσικά, αυτό που είπατε για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μπορούμε να το δούμε, δεν μπορώ να πω από εδώ τώρα, από το βήμα αυτό. Εγώ το επεξεργάζομαι σαν αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας, διότι θα μου επιτρέψετε να πω είμαι στην ουσία μάχιμη δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είναι πράγματα που τα αντιμετωπίζω στην πράξη. Προσπαθούμε πράγματι να υπηρετήσουμε την ισορροπία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όταν ο εργοδότης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή πια είναι η φιλοσοφία και η νοοτροπία πια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γιατί ο κορμός της οικονομίας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Επίσης, τοποθετήθηκε για το γεγονός ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μισθολογικές ανισότητες και χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, ενώ ανέπτυξε και τις θέσεις της ΕΛΑΣ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Πρώτα απ’ όλα δε νιώθω καθόλου όμορφα, γιατί οι γυναίκες πια έχουν μπει στον επαγγελματικό στίβο. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ίσως κάνουν και μεγαλύτερο αγώνα από τους άντρες, γιατί προσπαθούμε να αποδείξουμε περισσότερο από έναν άντρα το τι αξίζουμε στον κλάδο μας, στο επάγγελμά μας. Νιώθουμε τη δυσπιστία της κοινωνίας γιατί ακόμη υπάρχουν κάποια κατάλοιπα στην κοινωνία από τα πολύ παλιά χρόνια, αλλά θεωρώ ότι με μια πολύ καλή νομοθεσία ήδη εγώ θέλω να είμαι δίκαιη ότι ήδη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρόσφατα ψήφισε μια νομοθεσία για την ισότιμη αντιμετώπιση, τη μισθολογική ανδρών και γυναικών. Επίσης, υπάρχουν κανονικά, υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός και κοινοτικές οδηγίες. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήδη από το 2019, επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει διάταξη νόμος του 2019 για αυτή την ισότιμη αντιμετώπιση όσον αφορά τα μισθολογικά. Εγώ δε θα έλεγα όμως θα μου επιτρέψετε μόνο τα μισθολογικά. Απλά θα πρέπει να πάει και λίγο παραπέρα. Ακόμη να ηγείται μια γυναίκα σε μια επιχείρηση, να είναι διευθύνων σύμβουλος, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να αναλαμβάνει μεγάλα πρότζεκτ».

Η Νεκταρία Αγγελάκη μίλησε και για το παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα που προτείνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ απάντησε και στην ερώτηση αν θα είναι υποψήφια στις εκλογές.

«Προσπαθούμε, έχουμε πει να δημιουργήσουμε άλλο παραγωγικό μοντέλο σε αυτή τη χώρα. Μιλήσαμε εξάλλου και για τη δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και εμείς θέλουμε να συμβαδίσουμε όσο μπορούμε το δυνατόν σε όλα τα επίπεδα με την Ευρώπη, καθότι όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι έχουμε υποχωρήσει. Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης είναι εκεί όπου είναι όλες σχεδόν οι επενδύσεις, όπου εξασφαλίζουμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν μου επιτρέπετε, κοιτάω λίγο τα νούμερα για να είμαι απόλυτα ακριβής και δε θα ήθελα να με παρεξηγήσετε. Ακριβώς πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία και μετέπειτα στη δεκαετία 50 δισεκατομμύρια. Για να μη γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα με τους εν γένει ευρωπαϊκούς πόρους και μιλάω για το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, καθώς και για το ΕΣΠΑ. Θα πρέπει να το χειρίζεται ένα εθνικό ταμείο, το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε, να μεταφραστεί σε μια δύναμη πυρός και να υπάρχει επιτέλους η πολυπόθητη ανάπτυξη, η οποία όμως ανάπτυξη να αποτυπώνεται στους πολλούς και να μην αποτυπώνεται στους λίγους. Γνωρίζετε ότι η ανάπτυξη το 2025, με βάση τα επίσημα στοιχεία ήταν 2,1%, ενώ το 2019 ήταν 2,3%. Είναι δηλαδή σαν να μην πέρασε μια μέρα, ενώ έχουν περάσει 7,5 χρόνια και ακόμη αυτό το 2,1% συγκεντρώνονται, συγκεντρώνονται πιο πολύ στα χέρια λίγων ομίλων, οι οποίοι κατέχουν το 80% της κερδοφορίας στην αγορά εργασίας».

«Αυτό θα το αποφασίσει το ίδιο το κόμμα, τα συλλογικά όργανα και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά θα βρίσκομαι μπροστά στον αγώνα ως στρατιώτης. Δεν σταματάμε. Μαραθώνιος προεκλογικός αγώνας για να επικοινωνηθεί το πρόγραμμά μας, το οποίο πραγματικά αξίζει και δε σας το κρύβω. Παρόλο που θέλω να το πω αυτό. Παρόλο που είχαμε κάνει σύσκεψη των τομεαρχών αναπληρωτών και είχαμε στείλει τα δικά μας τα ραβασάκια, γιατί ο κάθε τομέας προτείναμε κάποια πράγματα. Είχα μια αγωνία. Δεν ήθελα να είναι ατάκτως ερριμμένα και δεν ήθελα πραγματικά να μιλάνε ότι εμείς πάμε για παροχολογία. Όχι. Και χαίρομαι και νιώθω περήφανη γιατί η διαφορά όποιος καθίσει και διαβάσει τα δύο προγράμματα για μένα είναι αισθητή».