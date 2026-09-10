Με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, προχώρησε σε μια τοποθέτηση που προκαλεί συζητήσεις. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πολιτικός ευχήθηκε στους μαθητές για τη νέα περίοδο, συνδέοντας όμως τις ευχές της με αιχμηρές παρατηρήσεις και νουθεσίες για την εξωτερική εμφάνιση των μαθητριών.



Η κ. Λατινοπούλου στηλίτευσε φαινόμενα όπως τα «νύχια τυραννόσαυρου» και τη «βλεφαρίδα τέντα», εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της με τέτοιες εικόνες στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της καθιέρωσης υποχρεωτικής σχολικής στολής στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, προωθώντας την ευταξία.



«Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τοποθετήθηκε για την εικόνα που οφείλουν να έχουν οι μαθήτριες εντός των σχολικών αιθουσών. Η ίδια δεν δίστασε να επιστρατεύσει ιδιαίτερα καυστικές εκφράσεις, στηλιτεύοντας το έντονο μακιγιάζ, τις υπερβολές στην εμφάνιση και την υιοθέτηση ακατάλληλων αισθητικών τάσεων από τις νεαρές μαθήτριες. Οι αιχμηρές δηλώσεις της προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια της ευπρέπειας και των κανόνων στα ελληνικά σχολεία.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια», ανέφερε, προσθέτοντας: «Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες».

Καταλήγοντας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε και για τη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών, ζητώντας σεβασμό προς δασκάλους και καθηγητές. «Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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