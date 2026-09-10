Στο επίκεντρο των υψηλών επαφών στην Αθήνα βρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.



Η γνωστή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος φλέγοντα ζητήματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πάγιο αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα με το οποίο η Βρετανίδα νομικός έχει ασχοληθεί ενεργά στο παρελθόν.

Παράλληλα, η κα Κλούνεϊ πέρασε και το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου, όπου είχε κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς της με την Ελλάδα.