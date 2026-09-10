Μήνυμα ενότητας, αναφορά στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και ξεκάθαρη πρόβλεψη για νέα εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία κόμμα που εκφράζει την εθνική ενότητα, ενώ, αναφερόμενος στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, σημείωσε ότι παραμένει επίκαιρη ακόμη και σήμερα.

«Η διακήρυξη του Καραμανλή είναι επίκαιρη το 2026»

Σε ερώτηση για το αν η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει «Καραμανλικό» χαρακτήρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε πως η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, δια χειρός Κωνσταντίνου Καραμανλή, περιλαμβάνει θέσεις που παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές.

Όπως ανέφερε, η διακήρυξη τον καλύπτει πλήρως, καθώς, όπως είπε, υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία υπερβαίνει τις «παραπλανητικές ταμπέλες» της Αριστεράς, της Δεξιάς και του Κέντρου.

«Αυτό το έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974. Ισχύει πόσο μάλλον το 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσοι επενδύουν σε τέτοιους διαχωρισμούς «συνομιλούν με το παρελθόν και με το να διχάζεις».

Η απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά

Σε ερώτηση για το αν η συγκεκριμένη αναφορά αφορά και τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός σημείωσε ότι σέβεται το παρελθόν, αλλά η πολιτική πρέπει να έχει προσανατολισμό στο μέλλον.

«Σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες κομμάτων: αυτά που «κοιτάνε τον καθρέφτη» και αυτά που «κοιτάνε τον ορίζοντα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολιτικές δυνάμεις που καταφέρνουν να συσπειρώσουν μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες είναι εκείνες που επιλέγουν τη δεύτερη κατεύθυνση.

«Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν οι προσωπικές διαμάχες»

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για προσωπικές πικρίες, στρατηγικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για τις λύσεις στα καθημερινά προβλήματα.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες ενδιαφέρονται για το πώς στηρίζεται η κοινωνία, ποιοι είναι οι μηχανισμοί ενίσχυσης και ποιες επενδύσεις γίνονται για το μέλλον των παιδιών.

«Κάποτε κάποιοι περνούσαν τον λογαριασμό στα παιδιά. Εμείς ερχόμαστε να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών», σημείωσε.

Πιερρακάκης: «Ο Μητσοτάκης θα κερδίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση»

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές και στο αν υπάρχει αίσθηση πολιτικής κόπωσης μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός υποστήριξε ότι η ιστορική εμπειρία δείχνει πως οι συνεχόμενες εκλογικές νίκες είναι σπάνιες.

Όπως είπε, μόνο λίγες φορές στον 20ό αιώνα το ίδιο κόμμα κατάφερε να πετύχει τρεις συνεχόμενες εκλογικές νίκες και θητείες, αναφέροντας τον Συναγερμό – ΕΡΕ και το ΠΑΣΟΚ από το 1993 έως το 2004.

«Με τον ίδιο πρωθυπουργό δεν έχει ξαναγίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι απλά θα το διεκδικήσει, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα το κερδίσει».

Το τραγούδι του Μαζωνάκη που ξεχωρίζει

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στο αγαπημένο του τραγούδι.

Όπως είπε, το τραγούδι που ξεχωρίζει είναι το «Ξημερώνει πάλι», ενώ χαρακτήρισε τον τραγουδιστή «μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία» που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

«Μίλησε σε μια ολόκληρη γενιά. Στη δική μου μίλησε και σε μένα. Ήταν πολύ διαφορετικός. Γι’ αυτό και ήταν και μοναδικός», ανέφερε.