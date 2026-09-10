Ο Γιώργος Καραμέρος βρέθηκε στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο πρώην βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στον δημοσιογράφο Σάββα Γουλόπουλο.

Ο πρώην βουλευτής τοποθετήθηκε για τις κυβερνητικές παροχές που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ σχολίασε και τις αρνητικές κριτικές για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

«500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους, next year. Γιατί από τις βασικές παροχές που εξήγγειλε κύριος Μητσοτάκης, αν εξαιρέσουμε την αύξηση στο επίδομα των συνταξιούχων, όλες οι άλλες είναι μεταχρονολογημένες. Το ’27, το ’28, το ’29. Άρα δεν τίθεται θέμα κοστολόγησης. Νομίζω, βλέποντας εδώ τα περίπτερα του δημοσίου στην έκθεση, κύριε Γουλόπουλε, πιο ακριβά είναι τα περίπτερα που στήθηκαν από τους δημόσιους οργανισμούς, παρά οι παροχές του κυρίου Μητσοτάκη για το 2026 και για το 2027. Παρόλα αυτά, θέλω να σας πω ότι εκτιμώ ότι έχοντας φτάσει, περιμένοντας βέβαια και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, μια οραματική ομιλία για το πώς η επόμενη γενιά θα ζήσει καλύτερα, είχε μέχρι στιγμής μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί πολλοί εστίασαν σε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά και κοστολογημένο ήταν το πρόγραμμα. Εφτάμισι δισεκατομμύρια σε τέσσερα χρόνια, με περιγραφέντες τους πόρους που θα βρεθούν».

«Η κυβέρνηση είπε 13 δις πριν τελειώσει την ομιλία του ο Τσίπρας. Μετά τα μέτρησε πολύ λιγότερα από εφτάμισι. Και πάει κυρίως στη λογική των εντυπώσεων. Νομίζω ότι το ζητούμενο ήταν οι ομιλίες να έχουν έναν οραματικό χαρακτήρα, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Ακούσαμε για την αποκέντρωση με τη μεταφορά κρίσιμων υπουργείων σε πέντε μεγάλες πόλεις. Ακούσαμε για τη δημιουργία μιας ζώνης για την αμυντική βιομηχανία στη Θράκη. Ακούσαμε για μια νέα βιομηχανική πολιτική και βέβαια στήριξη εκπαιδευτικών, υγειονομικών, φοιτητών. Κρίσιμων ομάδων λοιπόν, που ήταν απ’ έξω μέχρι στιγμής αυτά τα εφτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, συν τη στήριξη στους φοιτητές, που ήδη είμαστε στο ξεκίνημα αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς, με τους περισσότερους ασθμαίνοντες, εννοώ τους γονείς, να στηρίξουν τα παιδιά τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια με το κόστος ζωής και στέγασης».

Ο Γιώργος Καραμέρος αρνήθηκε ότι η ίδρυση της ΕΛΑΣ διασπά τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές, αναφέροντας πως όταν έχασε την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, υπήρχαν άλλες συνθήκες.

«Αυτό είναι ένα αφήγημα που βολεύει περισσότερο την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι ένα big bang, ουσιαστικά, αυτό που συνέβη με την ΕΛΑΣ. Έχει τη δυνατότητα να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις στην Αριστερά και ευρύτερα, στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Οικολογίας. Αυτό περιγράφηκε και με το μανιφέστο της παράταξης, αλλά σιγά-σιγά, βδομάδα με τη βδομάδα, βλέπουμε στις τοπικές κοινωνίες ότι συσπειρώνονται ευρύτερες δυνάμεις. Άρα δεν πρόκειται για πολιτική διάσπαση, αλλά για μια προσπάθεια συσπείρωσης, συμπαράταξης. Και να σας πω κάτι, κύριε Γουλόπουλε; Υπάρχει ένα ζητούμενο. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός μετά τον Μητσοτάκη. Δεν θα είναι για πάντα ο Μητσοτάκης. Το ξέρει και ο ίδιος και έτσι λειτουργεί. Ήδη είδαμε το παιχνίδι της διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία να έχει ξεκινήσει. Το δεξί του χέρι μέχρι προχτές, ο κύριος Μπρατάκος, είναι ο μεγαλύτερος επικριτής των εξαγγελιών του. Ζει σε Μάιο να φάει τριφύλλι. “Να φας τριφύλλι”, λένε οι ίδιοι στη Νέα Δημοκρατία για αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη; Άλλος πέρα από τον Τσίπρα; Ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έχοντας κάνει σημαντικές παραδοχές, θεωρώ ότι και στην ομιλία του φέτος στη Θεσσαλονίκη απέφυγε την παροχολογία, με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, έτοιμο να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι αυτός, συν τα νέα στελέχη και τα έμπειρα στελέχη που θα συμπαραταχθούν, να δώσει την απάντηση. Ξέρετε κάτι, κύριε Γουλόπουλε; Το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν τελειώνει στον κύριο Κυρανάκη και τους φίλους του, που δεν έχουν ανάγκη γιατί έχουν καλό μισθό. Ούτε στον κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, ούτε στους υπουργούς που περιδιαβαίνουν τα περίπτερα της έκθεσης χαμογελαστοί».

«Γιατί λέω ότι υπάρχει επόμενη μέρα. Όταν ο κύριος Κυρανάκης επιτίθεται σε δημοσιογράφους που τον ρωτάνε αν έχει φίλους, νέους ανθρώπους είναι, που τελειώνει ο μισθός τους στις 20 του μήνα. Όχι, δεν έχουν μείνει φίλοι των υπουργών αυτά τα εφτά χρόνια που να έχουν πρόβλημα οικονομικό. Αρκεί να δείτε τα 20 δις των απευθείας αναθέσεων. Αρκεί να δείτε τη στελέχωση του κράτους. Όλοι οι φίλοι τους έχουν βολευτεί. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αν όχι, έχουν πλουτίσει».

«Φρέσκα κουλούρια, κύριε Γουλόπουλε. Ουδείς ήξερε τότε τι ακριβώς συνέβαινε. Δεν θα πάω στην υπόθεση των Τεμπών, στη διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν τα επόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Χρειάζεται μία νέα αρχή με εμπειρία, με σταθερότητα, με πολιτικό προσωπικό που να έχει να εισφέρει νέες ιδέες αλλά και εμπειρία για να σταθεί, και προφανώς τώρα να απαντήσουμε σε αυτήν την, δεν θα πω κινδυνολογία μόνο, αλλά αυτή την αλαζονεία που έχουν. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει “η ελληνική ευημερία”. Ναι, αλλά για λίγους, όχι για όλους. Εμείς λέμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα. Βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και λέει “θα κάνουν ντου οι Τούρκοι”. Τι διασφάλισε η κυβέρνηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, για να μη φοβάται ένα ντου ο κύριος Φλωρίδης και Νέα Δημοκρατία; Νομίζω ότι συνομιλούν στον καθρέφτη με την αλαζονεία τους πια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και χρειάζεται με μετριοπάθεια, σοβαρότητα, να δούμε την επόμενη μέρα».

Επίσης, εξήγησε γιατί παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε πως αν θα βρεθεί στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ, αυτό εξαρτάται από τα όργανα του κόμματος και τον επικεφαλής.

«Καθαρές επιλογές, καθαρές κουβέντες. Αυτό είναι πώς συνοδεύει κάθε άνθρωπο στη ζωή του και κάθε πολιτικό, κύριε Γουλόπουλε, οπότε από τη στιγμή που εκτιμώ κι εγώ ότι είχε κλείσει ο ιστορικός κύκλος αυτού του κόμματος, προερχόμενος από το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας και το γνωρίζετε καλά, νομίζω ότι στο κάλεσμα της συμπαράταξης όφειλα να ανταποκριθώ, όπως κάνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μου. Εγώ είχα πει ότι θα ρωτήσω τους συμπολίτες μου στην Ανατολική Αττική. Ο δρόμος είναι στην ΕΛΑΣ, ο δρόμος είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα μέχρι να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Από εκεί και πέρα εγώ δε θα κρίνω κανέναν, όποια επιλογή και να κάνει. Εκτιμώ ότι χρειάζεται μια πανστρατιά των δημοκρατικών δυνάμεων με αρχηγό, με πρώτο, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να υπάρξει άλλη κυβέρνηση στη χώρα. Κυβέρνηση σταθερή που θα θέσει τα διλήμματα εκείνη και θα μπορέσει να κερδίσει στην πρώτη ή πιο ρεαλιστικά στη δεύτερη αναμέτρηση, όταν πια θα πάμε στη μονομαχία των δύο».

«Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλίσω κάτι. Εγώ είμαι απλό μέλος, πολιτεύομαι στην Ανατολική Αττική, ζω, μεγαλώνω την οικογένειά μου εκεί, μεγάλωσα στην Ανατολική Αττική. Από εκεί και πέρα τα ψηφοδέλτια είναι προνόμιο των οργάνων και του ίδιου του επικεφαλής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, οπότε εγώ δεν μπορώ να ξέρω ακόμα μέχρι τις εκλογές που ακριβώς θα με βρει η επόμενη μέρα. Το ζητούμενο δεν είναι τι θα κάνουμε εμείς, είναι τι θα γίνει για τη χώρα, όσο κι αν σε αυτό το ρητορικό σχήμα η αλήθεια έχει φθαρεί από τη συχνή του χρήση. Θα πω κάτι. Είμαστε η μόνη γενιά που έχει τη βεβαιότητα ότι τα παιδιά μας μάλλον θα ζήσουν χειρότερα. Αυτό πρέπει να ανατρέψουμε με κάθε τρόπο».