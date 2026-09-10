Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής από την αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το κρίσιμο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία φέρνει ριζική αναμόρφωση στη βαθμολογική διάρθρωση, τον τρόπο εξέλιξης των υπαλλήλων, αλλά και τις διαδικασίες επιλογής των προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες του δημόσιου τομέα.



Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει τον πλήρη εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στοχεύοντας στην αναβάθμιση των στελεχών. Οι αλλαγές ανοίγουν πλέον τον δρόμο για τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν συνολικά κατά την συζήτηση και ψήφισή του από στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη.



«Η αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών, του συστήματος επιλογής προϊσταμένων αλλά και η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του ΕΚΔΑΑ έχουν γίνει μετά από ενδελεχή μελέτη» τόνισε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των άρθρων του νομοσχεδίου στην Επιτροπή.



Η υφυπουργός απαντώντας σε ερωτήματα, παρατηρήσεις και αιτιάσεις βουλευτών της Αντιπολίτευσης ανέφερε ότι τα θέματα του βαθμολογίου, του συστήματος προαγωγών, του συστήματος προϊστάμενων αλλά και το ΕΚΔΑΑ συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν μέρη της μεταρρύθμισης.



Ειδικότερα, αναφορικά με το νέο βαθμολόγιο που θεσπίζεται, η κ. Χαραλαμπογιάννη ανέφερε ότι η λογική που το διέπει είναι ότι ο κάθε βαθμός δεν αποτυπώνει απλά και μόνο τον χρόνο της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου αλλά προθέτονται και άλλα κριτήρια αξιολογικής στάθμισης που αφορούν την επάρκειά του. Πλέον δημιουργείται μια νέα κατάταξη.



Πράγματι ο τελευταίος βαθμός που θα μπορεί να λάβει ένας υπάλληλος που δεν κατέχει θέση ευθύνης θα είναι ο Γ, που όμως και πάλι και εδώ θα μπορεί να διαβαθμίζεται ως εξειδικευμένο στέλεχος. Δηλαδή, όταν ένα υπάλληλος είναι κορυφαίος στην άσκηση του λειτουργήματός του αλλά δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει θέση ευθύνης, εφόσον πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις θα μπορεί να καθίσταται εξειδικευμένο στέλεχος.



Για τους βαθμούς Α, Β και εν μέρει του Γ, που αφορούν θέσεις προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων αντιστοίχως, αυτοί δεν εξαρτούνται απλά από τον χρόνο προϋπηρεσίας που πρέπει να έχει ο υπάλληλος για να πάρει το βαθμό αλλά και από μια σειρά άλλων κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς μιλάμε για θέση άσκησης καθηκόντων ευθύνης, αυξημένης σπουδαιότητας για μια Υπηρεσία ή Οργανισμό. Και αυτή είναι η διαφοροποίηση που επέρχεται με το νομοσχέδιο σε σχέση με το παλαιότερο σύστημα της διοικητικής πυραμίδας.



Για το τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά το νέο σύστημα της επιλογής προϊσταμένων, η κ. Χαραλαμπογιάννη διευκρίνισε ότι η ευθύνης έκδοσης των προκηρύξεων για όλες τις θέσεις ευθύνης θα γίνεται κεντρικά από το υπουργείο Εσωτερικών παρακάμπτοντας έτσι την απροθυμία Οργανισμών ή υπηρεσιακών διαθέσεων. Γι’ αυτό και τίθενται στο νομοσχέδιο συγκεκριμένες ημερομηνίες.



Δεύτερον, ψηφιοποιείται συνολικά όλη η διαδικασία, δηλαδή τα τυπικά προσόντα, οι οργανικές διατάξεις, τα καθήκοντα των προϊστάμενων όλα αυτά θα προετοιμάζονται μέσα στο περίγραμμα της θέσης που θα είναι ενεργό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου και δίνοντας απλά μια εντολή θα εκδίδεται η προκήρυξη.



Τρίτον, η επιτάχυνση της μοριοδότησης των υπαλλήλων θα επιτευχθεί μέσω προπαρασκευαστικών ενεργειών από τη διοίκηση πριν από τη λήξη των θητειών όπου και ο κάθε υπάλληλος θα μπορεί να μπαίνει στο ψηφιακό του προφίλ και να κάνει τις σχετικές διορθώσεις των στοιχείων εάν υπάρχουν.



Για το νέο μητρώο που δημιουργείται, η κ. Χαραλαμπογιάννη είπε ότι σε αυτό θα κατατάσσονται όλοι οι υπάλληλοι που το επιθυμούν χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο κόλλημα ένταξης.



Για τον αυξημένο συντελεστή που έχει η γραπτή εξέταση, η υφυπουργός ανέφερε ότι αυτό λειτουργεί υπέρ του ανοίγματος της δεξαμενής των υποψηφίων και στους νέους υπαλλήλους που δεν τους δόθηκε μέχρι σήμερα η δυνατότητα να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου. Η υφυπουργός παράλληλα σημείωσε ότι δεν είναι λογικό να τεθεί φίλτρο για το εάν θα προσμετράται ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε ένα υπάλληλο με το εάν αυτά τα καθήκοντα τα άσκησε κατ’ επιλογή ή εξ αιτίας ανάθεσης ή αναπλήρωσης. Για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους επισήμανε η κ. Χαραλαμπογιάννη ότι έχει προβλεφθεί στην διάταξη η επιλογή προϊσταμένου να μπορεί να γίνει με απλή μοριοδότηση.



Η υφυπουργός, επίσης, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει νομοθετική βελτίωση σε σχέση με την μεταβατική περίοδο μετά τους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί.



Τέλος, για τις διατάξεις του ΕΚΔΔΑ και ειδικά γιατί οι διαγωνισμοί εισαγωγής να διεξάγονται από το ΑΣΕΠ και όχι από το ΕΚΔΔΑ, η κ. Χαραλαμπογιάννη εξήγησε πως όλοι οι διαγωνισμοί για όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης γίνονται από την συνταγματικά ανεξάρτητη Αρχή.



Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.