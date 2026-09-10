«Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά “κοστολόγηση” της ΝΔ. Από τα 18 δισ. του κ. Κοντογεώργη, στα 13 δισ. του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισ. του κυρίου Πιερρακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030, όχι μόνο τον αριθμό που τη βολεύει», προστίθεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.