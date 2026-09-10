Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Αλέξη Τσίπρα για όσα είπε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τη ΔΕΘ.

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «το θράσος του και τα απίστευτα ψέματα επεκτάθηκαν και στο Μετρό και την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο» και ζήτησε: «Να πει μια συγγνώμη ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων».

Ειδικά για την τηλεδιοίκηση και όσα υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός για το έργο που είχε γίνει επί των ημερών του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Στην δε τηλεδιοίκηση που ήταν στο 1% κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση. Εμείς αναλάβαμε το μερίδιο της ευθύνης μας. Σε αυτό το έργο κορόιδευαν κανονικά τον κόσμο».

Αναφέρθηκε επίσης σε κάτι που είπε ο κ. Τσίπρας για την υγεία, απορρίπτοντας την ψηφιακή λίστα για τα χειρουργεία ως ρουσφετολογική.

«Άκουσα και κάτι που είπε για την υγεία, ότι με την ψηφιακή λίστα κάνουν ρουσφέτια οι βουλευτές. Είναι δυνατόν να λέει κάτι τέτοιο; Αυτό σταμάτησε από εμάς και έρχεται και λέει το εντελώς αντίθετο», τόνισε.

Χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης, ενώ επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν έχουν καταλάβει τι τους έγινε στη ΔΕΘ.

Για την ακρίβεια και αν θα εξαγγελθούν νέα μέτρα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά εξαγγέλλουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους αντιπάλους μας».