Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, είχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η ίδια γνωστοποίησε τη συνομιλία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Χ.

«Συζητήσαμε τη δύναμη των αμυντικών δεσμών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, καθώς και τις σημαντικές συνεισφορές της Ελλάδας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ», αναφέρει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Συμφωνήσαμε ότι η δέσμευση των Ελλήνων συμμάχων μας όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και οι τολμηρές προσπάθειές τους για εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030”, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε αμερικανικές αμυντικές δυνατότητες κορυφαίου επιπέδου, αντανακλούν τις κοινές μας αξίες και την κοινή στρατηγική μας προοπτική», τονίζει.