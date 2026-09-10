«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από δέκα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μάλιστα την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η ανάκαμψη των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα σημαντικότερη αν συνεκτιμηθεί ότι την τετραετία που προηγήθηκε, δηλαδή ανάμεσα στο 2015 και το 2019 όλες αυτές οι κατηγορίες νοικοκυριών είδαν τις καθαρές αποδοχές τους να υποχωρούν. Η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται έμπρακτα και με στοιχεία ότι έχει ανακάμψει μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε ούτε ότι δεν αναγνωρίζουμε πως πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ μεγάλα προβλήματα με κυριότερα την πληθωριστική και στεγαστική κρίση», τόνισε. «Όσα περισσότερα χρήματα εισπράττει το κράτος από τους μειωμένους φόρους, από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αυτά θα διοχετεύονται στην κοινωνία με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων» σημείωσε.

Αναφερόμενος στην αποκάλυψη από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών φόρων, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι το «νομιμότητα παντού» «δεν είναι σύνθημα», αλλά η εφαρμογή μιας πολιτικής με στόχο την περιστολή και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε έκφανσή της και την προστασία των πολιτών. Όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή εκτείνεται «από τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστίμων, μέχρι τη δράση της ΔΑΟΕ», η οποία έχει εξαρθρώσει περισσότερες από 1.360 εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και την εφαρμογή του νόμου στα πανεπιστήμια. «Η Ελληνική Πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον νόμο προστατεύοντας όλους τους πολίτες», υπογράμμισε.

Στο μέτωπο της ενέργειας, παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη 90ή ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, την επίσπευση της δημιουργίας μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, την προώθηση των διασυνδέσεων των νησιών, την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και την ενίσχυση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια. Όπως επισημάνθηκε, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έχει πλέον ανέλθει στα 18 GW, έναντι 6,3 GW το 2019, ενώ για δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης προβλέπονται κονδύλια ύψους 5 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και τη ρήτρα διαφυγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα στοιχεία της αγοράς εργασίας, με το πρώτο επτάμηνο του 2026 να καταγράφει την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Σύμφωνα με το «ΕΡΓΑΝΗ», το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 323.136 θέσεις εργασίας, ενώ ο Ιούλιος αποτέλεσε τον καλύτερο αντίστοιχο μήνα των τελευταίων 18 ετών στις επιμέρους κατηγορίες ανεργίας. Η συνολική ανεργία υποχώρησε στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, με την Ελλάδα να σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταγράφει πλέον χαμηλότερο ποσοστό από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. Παράλληλα, η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9%, των γυναικών στο 10,4% και των νέων στο 16,8%. Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στις καταγεγραμμένες υπερωρίες μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς το πρώτο επτάμηνο του έτους ξεπέρασαν τα 5,7 εκατ., αυξημένες κατά 36,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στο πεδίο της άμυνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπεγράφη στη Ρώμη η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini. Η πρώτη προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029, ενώ, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, οι αλλαγές που σχεδιάζονται θα καταστήσουν τις φρεγάτες «πανίσχυρες».

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, έγινε επίσης αναφορά στον σχεδιασμό για την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,27 εκατ. μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας το σύνολο από το 2019 στους 53.912, ενώ με την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών ο στόχος είναι περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από 10 άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία το εισόδημα ενός άγαμου μισθωτού χωρίς παιδιά αυξήθηκε από το 2019 κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Οι απολαβές δύο εργαζόμενων γονέων αυξήθηκαν απ’ το 2019 κατά 31,6%, το οποίο μεταφράζεται σε επιπλέον 964 ευρώ στο πορτοφόλι κάθε μήνα, ουσιαστικά δηλαδή σε έναν πρόσθετο μισθό.

Αύξηση 33,2% καταγράφηκε, επιπρόσθετα, στα ετήσια εισοδήματα ζευγαριών με δύο παιδιά, όπου εργάζεται μόνο ένας από τους γονείς και αμείβεται με τον μέσο μισθό.

Η ανάκαμψη των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα σημαντικότερη αν συνεκτιμηθεί ότι την τετραετία που προηγήθηκε, δηλαδή ανάμεσα στο 2015 και το 2019, όλες αυτές οι κατηγορίες νοικοκυριών είδαν τις καθαρές αποδοχές τους να υποχωρούν.

Η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται με στοιχεία ότι έχει ανακάμψει μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε, ούτε ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ μεγάλα προβλήματα με κυριότερα την πληθωριστική και στεγαστική κρίση.

Όσα περισσότερα χρήματα εισπράττει το κράτος από τους μειωμένους φόρους, από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αυτά θα διοχετεύονται στην κοινωνία με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε -μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της και έπειτα από τη διενέργεια σχετικής έρευνας- τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ζημίωσε το Δημόσιο με το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων.

Το «νομιμότητα παντού» δεν είναι σύνθημα, είναι η εφαρμογή μια πολιτικής που στόχο έχει την περιστολή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε έκφανσή της και την προστασία των πολιτών: από τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστίμων, μέχρι την δράση της ΔΑΟΕ η οποία έχει εξαρθρώσει πάνω από 1360 εγκληματικές οργανώσεις και την επιβολή του νόμου στα πανεπιστήμια. Η Ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον νόμο προστατεύοντας όλους τους πολίτες.

Τον οδικό χάρτη για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

1.⁠ ⁠Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ. Σήμερα έχουμε 18 GW από ΑΠΕ, ενώ συνολικά μέχρι το 2019 η εγκατεστημένη ισχύς μας ήταν 6,3 GW. Τρεις φορές πάνω μέσα σε μία επταετία.

2.⁠ ⁠Επισπεύδουμε τη δημιουργία μέσων αποθήκευσης ενέργειας.

3.⁠ Προχωρούμε τις διασυνδέσεις νησιών.

4.⁠ ⁠Εντείνουμε τις προσπάθειες για μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

5.⁠ ⁠Συνεχίζουμε την επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια με κονδύλια 5 δις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και τη ρήτρα διαφυγής.

Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», το ισοζύγιο διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.136 θέσεις εργασίας, η υψηλότερη επίδοση για πρώτο επτάμηνο από το 2001.

Επιπλέον ο Ιούλιος του 2026 αποτελεί τον καλύτερο αντίστοιχο μήνα των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας.

Η συνολική ανεργία υποχώρησε στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία.

Στις επιμέρους κατηγορίες την ίδια περίοδο:

-η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9%, από 14,5% τον Ιούλιο του 2019,

-η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4%, από 22,2% τον Ιούλιο του 2019 και

-η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8%, από 37,6% τον Ιούλιο του 2019.

Το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν, ήδη, καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατ. υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025, δηλαδή για αύξηση 36,8% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες.

Παρουσία του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια και του ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο, υπεγράφη, στη Ρώμη, η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Βάσει προγραμματισμού, η πρώτη Φρεγάτα FREMM, προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, οι FREMM είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε, και ήδη συζητούνται με την εταιρία που τις έχει κατασκευάσει, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες.

Η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά μήνες πριν από το πρώτο κουδούνι, με στόχο κάθε σχολείο να είναι έγκαιρα οργανωμένο, οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους και κάθε μαθητής να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Ο σχεδιασμός αφορά ένα ιδιαίτερα μεγάλο και σύνθετο εκπαιδευτικό δίκτυο: 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας το σύνολο των μόνιμων διορισμών από το 2019 στους 53.912.

Παράλληλα, με την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ο στόχος είναι περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Επενδύουμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές της εκπαίδευσης, με στόχο ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο, λειτουργικό και χωρίς αποκλεισμούς.

Καλή σχολική χρονιά!

Λίγες μέρες πριν, δυο πιλότοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα αποχαιρετούμε με τιμή και οδύνη τον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.

Καθώς είναι η πρώτη ενημέρωση πολιτικών συντακτών μετά την απώλειά τους, θέλω να εκφράσω κι εγώ με τη σειρά μου τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο Σώμα».