Στην υπογραφή των αποφάσεων ένταξης 11 νέων πράξεων κατασκευής, αναβάθμισης και βελτίωσης δημοτικών αθλητικών υποδομών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 15,54 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι πράξεις εντάσσονται στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής 2026-2030, το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ).

Με τις εντάξεις, οι δήμοι: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καλλιθέας, Λαυρεωτικής, Παπάγου – Χολαργού, Πετρούπολης, Σαρωνικού και Χαϊδαρίου, θα αναβαθμίσουν και εξοπλίσουν αθλητικές εγκαταστάσεις, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους δημότες, υπηρεσιών άθλησης.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών, μεταξύ των οποίων: κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, ανακατασκευή γηπέδων και χώρων στίβου, αντικατάσταση αγωνιστικών επιφανειών, αναβάθμιση αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού, προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, καθώς και τοποθέτηση αεροϋποστηριζόμενων θόλων.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς αναφερόμενος στην εκτεταμένη παρέμβαση αναβάθμισης των δημοτικών αθλητικών υποδομών σε δέκα δήμους της Αττικής, μέσω του ΠΕΠ «Αττικής 2026-2030», επισήμανε: «Κάθε μία από αυτές τις πράξεις έχει το δικό της διακριτό αποτύπωμα. Άλλες δημιουργούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες αποκαθιστούν υφιστάμενες υποδομές που εξυπηρετούν καθημερινά αθλητές, συλλόγους, σχολεία, παιδιά και πολίτες κάθε ηλικίας. Κοινός παρονομαστής σε όλα τα έργα είναι η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα των χώρων, ώστε οι δήμοι να μπορούν να παρέχουν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους».

Η Περιφερειακή Αρχή, πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, «δίνει εξαρχής έμφαση στην αναβάθμιση και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού καθώς αυτές αποτελούν βασικό κύτταρο της καθημερινής ζωής στις γειτονιές μας. Εκεί προπονούνται τα παιδιά μας, εκεί δραστηριοποιούνται τα αθλητικά σωματεία, εκεί στηρίζεται ο μαζικός αθλητισμός και δίνεται σε χιλιάδες πολίτες η δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους.

Μέσα από στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, εντοπίζουμε τις προτεραιότητες και εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση ώριμων παρεμβάσεων με σαφές κοινωνικό όφελος. Επιδίωξή μας είναι κάθε διαθέσιμο ευρώ να μετατρέπεται σε έργο ουσίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία με την οποία αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο».

Αναφορικά με το ΕΣΠΑ 2021-2027, παρατήρησε ο κ Χαρδαλιάς, ότι «μέσα σε δυόμισι χρόνια, η Αττική πέρασε από την 8η στην 1η θέση πανελλαδικά, στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ 22 περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων. Μια πρωτιά που για εμάς αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν οι διαθέσιμοι πόροι μετατρέπονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε έργα που φτάνουν σε κάθε γειτονιά και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Μετά την ένταξη των 11 νέων πράξεων απαιτείται τώρα συνέπεια, στενή συνεργασία και συστηματική παρακολούθηση, ώστε οι παρεμβάσεις να προχωρήσουν με τον σωστό τρόπο προκειμένου να αποδοθούν το συντομότερο δυνατό και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες» ολοκλήρωσε ο περιφερειάρχης.

Σε ό,τι αφορά τα αθλητικά έργα που περιλαμβάνονται στις 11 πράξεις αφορούν στον κάθε δήμο ως εξής: