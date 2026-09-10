«Ακούσαμε από τον κ. Τσίπρα ένα ρεσιτάλ λαϊκισμού. Ο ρόλος της Ελλάδας δεν είναι να μπαίνει σφήνα και να εμποδίζει τρίτες χώρες να κάνουν συμφωνίες. Ο ρόλος μας είναι να χτίζουμε συμφωνίες και συμμαχίες για το καλό του εθνικού συμφέροντος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην ΕΡΤ.

Απαντώντας στην κριτική του κ. Τσίπρα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η σχέση της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, πλέον, έχει στρατηγικό βάθος και απλώνεται στην άμυνα, την ενέργεια και την επιχειρηματικότητα. Όπως τόνισε, οι συνεργασίες της χώρας μας με την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία προϋπήρχαν της λεγόμενης Συμφωνίας της Μέκκας και δεν αναιρούνται από επιλογές τρίτων χωρών. «Καλά θα κάνει ο κ. Τσίπρας να διαβάζει τα γεγονότα όπως είναι και να μην τα παραποιεί προς τέρψη του ακροατηρίου του», επεσήμανε.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες Τσίπρα ότι κακώς η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας δεν προχώρησε σε αναγνώριση της Παλαιστίνης την περίοδο που ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός. Όπως υπογράμμισε, η ελληνική θέση παραμένει σταθερή υπέρ λύσης δύο κρατών, στα όρια του 1967, στο πλαίσιο μίας ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας. «Η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα έρθει ως αποτέλεσμα της συνολικής λύσης μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών. Ο λαϊκισμός καλό είναι να μην κερδίζει έδαφος σε τόσο σοβαρά διεθνή ζητήματα», σημείωσε.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα «πράσινου φωτός» από τρίτους για την υλοποίηση του έργου. «Ένα έργο υποδομής, και μάλιστα ειρηνικής υποδομής, όπως είναι το καλώδιο GSI, δεν χρειάζεται αδειοδότηση από κανέναν. Τόσο απλά και τόσο καθαρά», τόνισε.

Για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ο υφυπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι επιβεβαίωσε την πλήρη συναντίληψη των τριών χωρών σε κρίσιμα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως είπε, Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος στέλνουν κοινό μήνυμα υπέρ των αρχών καλής γειτονίας, του διεθνούς δικαίου και της συνεργασίας μεταξύ όμορων κρατών.

Ειδική αναφορά έκανε και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο προστασίας του ελληνικού εναέριου χώρου, σημαντικό και για το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα. «Η Τουρκία και πάλι το διαβάζει ως αντιτουρκικό. Δεν ισχύει αυτό. Είναι λανθασμένη προσέγγιση», σημείωσε.

Ακόμη, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται με υπευθυνότητα σε μία δύσκολη εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με ανοιχτά μέτωπα στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα. «Υπεύθυνη πολιτική είναι να λαμβάνεις τα μέτρα σου και να προστατεύεις το εθνικό συμφέρον. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό ακριβώς πράττει», κατέληξε.