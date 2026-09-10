Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε η Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Αναφερόμενη αρχικά στο στεγαστικό ζήτημα, είπε: «Υπάρχει υπερβολικά φιλόδοξο νούμερο για να στεγαστούν οι νέοι άνθρωποι και οι νέες οικογένειες; Νομίζω πως όχι. Το μεγάλο ερώτημα ποιο είναι; Πώς θα γίνει μια μόχλευση και στις κατοικίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα που σχετίζεται και με τη μειωμένη προσφορά κατοικιών από τη μία και, από την άλλη, έχουμε πάρα πολλές κλειστές κατοικίες και λόγω των funds και των servicers και λόγω του ότι είναι πάρα πολύ παλιές. Οπότε εμείς τι λέμε; Ότι θα προσπαθήσουμε να επιλυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, επιλύοντας τα δάνεια. Άρα, με έναν οργανισμό προσιτής κατοικίας, ο οποίος θα σχετίζεται με το πώς μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα των δανείων, δηλαδή πώς θα διευκολύνεις ουσιαστικά τους συνεπείς οφειλέτες ώστε να αποπληρώσουν το δάνειό τους και, από την άλλη, λοιπόν, πώς θα αναβαθμίσεις τις κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές και δεν μπορεί ένα ζευγάρι, ένας νέος άνθρωπος, δύο ηλικιωμένοι να πάνε να μείνουν, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ παλιές και χρειάζονται ανακαίνιση. Επίσης, πώς θα καταφέρεις να διαθέσεις ή να χρειαστεί να χτίσεις κιόλας ένα κομμάτι κατοικιών. Άρα, μέσα σε αυτό το 50.000 είναι και οι ανακαινίσεις και οι νέες κατοικίες. Δεν είναι όλη αυτή η σπέκουλα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με μια φοβερή κοστολόγηση ότι θα χτίσουμε από την αρχή 50.000 σπίτια. Πρέπει, λοιπόν, το απόθεμα που υπάρχει και στον δημόσιο χώρο και στον δημόσιο κορβανά κατοικιών αλλά και συνολικά να μπορέσει να διατεθεί ξανά, με όρους που θα είναι σύγχρονοι, δηλαδή έχουν αξιοπρέπεια στους όρους ζωής».

Σε επόμενη ερώτηση για την κριτική που έχει ασκήσει η κυβέρνηση στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου απάντησε: «Ξέχασε την ακρίβεια εντελώς. Δεν έχει πει λέξη για την ακρίβεια. Μια κυβέρνηση η οποία επτά χρόνια τώρα είχε έναν δημοσιονομικό χώρο πολύ ήσυχο, πολύ ήρεμο. Ξέρω η απάντηση είναι “έχουμε πολέμους”. Ναι. Αλλά γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση κράτησε πολύ μειωμένα τα επιτόκια έως και τα μείωσε κάποια στιγμή, έφτιαξε το Ταμείο Ανάκαμψης, διέθεσε πάρα πολλούς πόρους σε όλα τα κράτη-μέλη και δη στα κράτη-μέλη του Νότου, ώστε να τα στηρίξει γιατί ακριβώς ήξερε ότι προέρχονται μέσα από μία κρίση. Και επτά χρόνια τώρα βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει και η κυβέρνηση ανακοινώνει συμφωνίες κυρίων που κανένας δεν τις ελέγχει. Επειδή μου αρέσει να είμαι και λίγο βιωματική, έχει ανακοινώσει τρεις φορές αυτό το μέτρο των 10 λεπτών στο ντίζελ και στη βενζίνη, 2,169 ευρώ χθες στη Μεταμόρφωση. Πού πήγαν αυτά τα 10 λεπτά που όλο μειώνει και όλο μειώνει; Ποιοι είναι οι 1.200 κωδικοί; Τι άλλο έκανε όταν πήγε να μιλήσει για μικρομεσαίους και μεσαίους; Τους είπε ότι είναι εξαρχής φοροφυγάδες. Εμείς, λοιπόν, βάζουμε τέλος σε αυτή τη λογική.

Πρώτον, προτείνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με την ακρίβεια, από το χωράφι στο ράφι, με ελεγκτικό μηχανισμό και πλαφόν σε κάθε στάδιο της αλυσίδας μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Άρα περιορίζουμε τα καρτέλ και περιορίζουμε τα ολιγοπώλια και έτσι θα μειωθούν οι τιμές. Δεύτερον, 6% ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής, στα προϊόντα που έχουν σχέση με τα παιδιά, παιδικό γάλα, πάνες, κτλ. και στα είδη υγιεινής π.χ. για τις γυναίκες – και όχι μόνο. Αυτά είναι τα 6% στα βασικά προϊόντα, απλά λέω ποια είναι τα βασικά προϊόντα κατά εμάς αυτή τη στιγμή. Έλεγχοι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να μπουν όντως πρόστιμα για να μειωθούν οι τιμές. Άρα λοιπόν ένα συνολικό πλέγμα για την ακρίβεια.

Τι άλλο λέμε; Λέμε ότι πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ στοχευμένα οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές και οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, έτσι συνηθίζω να τους λέω, από το νηπιαγωγείο μέχρι και τα μέλη ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο. Να στηριχθούν οι νοσηλευτές μας και οι γιατροί. Γιατί; Γιατί χρειαζόμαστε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, πάρα πολύ δυνατές και στέρεες. Τι άλλο λέμε; 500 ευρώ ανά παιδί που θέλει να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο της επαρχίας, που περνάει σε πανεπιστήμιο της επαρχίας. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη στήριξη στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και εμείς τι είπαμε; Ότι πρέπει να ενισχυθεί βασικά το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πώς θα ενισχυθεί στην επαρχία το δημόσιο πανεπιστήμιο όταν είναι τόσο υψηλά τα ενοίκια, όταν το κόστος ζωής είναι τόσο υψηλό; 500 ευρώ λοιπόν σε κάθε παιδί το οποίο θα σπουδάσει σε περιφερειακά πανεπιστήμια».

Στη συνέχεια, για το ΠΑΣΟΚ και τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ, πρώτον, στηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 16, αν δεν κάνω λάθος. Άρα ανοίγει την κερκόπορτα για να μπουν δίδακτρα και στις βασικές σπουδές. Είμαστε ξεκάθαροι, λέμε ότι το άρθρο 16 είναι ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο και μέσω αυτού διασφαλίζουμε την υψηλού επιπέδου δημόσια και δωρεάν παιδεία, την ισόνομη και ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών, όλων των κοινωνικών τάξεων στη δημόσια παιδεία. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες σε σχέση με τα μη κερδοσκοπικά μη κρατικά πανεπιστήμια. Αλλά το κύριο είναι ότι καταργώντας την ΕΒΕ και δίνοντας κίνητρο, ενίσχυση στα περιφερειακά πανεπιστήμια, η αγορά μετά θα λύσει τα ζητήματα. Όπως τα έλυσε π.χ. η Γερμανία, που αν σας ρωτήσω τώρα, πείτε μου πέντε πολύ γνωστά πανεπιστήμια, σίγουρα κανένα από αυτά δεν θα είναι ιδιωτικό ή κερδοσκοπικό».

Τέλος, ερωτώμενη για το αν τάσσεται υπέρ μιας προοδευτικής συνεργασίας μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, διευκρίνισε ότι «είναι τιμή μου που προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ», τονίζοντας όμως ότι: «Όταν προτάθηκε η απλή αναλογική γιατί ήταν νόμος του κράτους, θυμίζω, το ΠΑΣΟΚ έλεγε αυτόνομη πορεία και μάλιστα την έλεγε με πολύ οξύ τρόπο και όσοι δεν τη στηρίζαμε απόλυτα εντός στα εσωτερικά όργανα, είχαμε δεχτεί και έντονες πιέσεις. Δημιουργήσαμε έναν φορέα ώστε να μπορέσει να συσπειρώσει και να δώσει έναν άλλο τρόπο λειτουργίας και έκφρασης του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου. Από τα φτωχά λαϊκά στρώματα μέχρι τη μικρομεσαία και μεσαία τάξη, τη ραχοκοκαλιά δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, που με έναν τρόπο θα μπορέσει να αγκαλιάσει ευρύτερα ζητήματα και ευρύτερες ανησυχίες των ακροατηρίων αυτών, του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου και των κοινωνικών τάξεων που πραγματικά θέλουν την πρόοδο και μπορούν να την εκφράσουν και να τη φέρουν πάνω τους, μάλιστα και οικονομικά και όχι μόνο.

Οπότε αυτή τη στιγμή η ερώτηση είναι πώς θα κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν ξεκάθαρος ότι, αν δεν έχουμε τη συνθήκη για την πρώτη Κυριακή, θα πάμε στη δεύτερη, όπου είμαστε αρκετά σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από τον ελληνικό λαό να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα».