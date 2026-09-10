«Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την τόσο πρώιμη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη με πηγαίο ταλέντο, ο οποίος διέθετε απόλυτα αναγνωρίσιμη χροιά, στην κάθε ερμηνεία του, είτε τραγουδούσε σε μεγάλες συναυλίες ή μουσικές εκδηλώσεις, είτε στο πάλκο. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από τον κόσμο, όχι μόνο γιατί έδινε τον καλύτερο εαυτό του, αλλά και γιατί άγγιζαν χιλιάδες ανθρώπους, με διαφορετικές καταβολές, καλλιέργεια και μουσικές προτιμήσεις. Υπήρξε ξεχωριστός περφόρμερ, χωρίς να αποστασιοποιηθεί από τις καταβολές του. Αναζητούσε την ανανέωση, χωρίς στεγανά και τεχνητές κατηγοριοποιήσεις. Όλοι του αναγνώριζαν ότι διαχειριζόταν την κάποτε σκληρή, αλλά αναπόφευκτη προβολή του, την ευάλωτη έκθεσή του στη δημοσιότητα, με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς εκζήτηση, επιλέγοντας την αδιαμεσολάβητη σχέση με το κοινό που τον αγάπησε διαχρονικά. Σ’ έναν χώρο πολύ δύσκολο, που απαιτεί θυσίες, πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία επί δεκαετίες.

Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους αμέτρητους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».