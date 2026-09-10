Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο υπεύθυνος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Ο Χάρης Τζήμητρας αναφέρθηκε αρχικά στα ελληνοτουρκικά: «Δεν έχουμε πάει σε απαγορευτικό ακόμη και ελπίζω να μην πάμε ως εκεί. Τα νερά δεν ήταν, κατά την άποψή μου, ποτέ ήρεμα με τον τρόπο που τα παρουσιάσαμε. Χαίρομαι που δεν είχαμε εξάρσεις αυτό το προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτό που με απασχολεί είναι ότι φαίνεται πως η Τουρκία χρησιμοποίησε αυτά τα τελευταία δύο τρία χρόνια για να ενισχύσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό, το περιφερειακό και το διεθνές στερέωμα με τρόπο τον οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι κάναμε εμείς. Το λέω συγκεκριμένα αυτό, δεδομένου ότι η Τουρκία αναβάθμισε τη θέση της δραστικά στα αμυντικά ζητήματα στην Ευρώπη, στη σχέση της με τα μέλη, με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κύριο Τραμπ, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διμερώς. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το καταφέραμε με τον ίδιο τρόπο.

Εάν δείτε το αποτύπωμα αυτή τη στιγμή της Τουρκίας, είτε μιλάμε για το ΝΑΤΟ και την αναβάθμισή της εντός με τα νέα στρατηγεία, είτε συζητούμε για τη συμμετοχή της ή την εκπόνηση σχεδίων διμερούς αμυντικής συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά κράτη, είτε μιλάμε φυσικά για τις διατλαντικές σχέσεις, η Τουρκία, νομίζω, βγήκε πάρα πάρα πολύ αναβαθμισμένη από αυτή την περίοδο, κυρίως ως αποτέλεσμα των δύο πολέμων, στην Ουκρανία και το Ιράν».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και τα εξοπλιστικά συστήματα, είπε: «Αν ακόμη εξοπλιστικά έχουμε κάνει κάποια βήματα, κατά την άποψή μου, η ασφάλεια δεν μπορεί να ερμηνεύεται συσταλτικά μόνο με στρατιωτικούς όρους. Συνεπώς, σε αυτό θα επιμείνω, διότι έχουμε και νέες προκλήσεις, περιβαλλοντικές κρίσεις ανθρώπινης ασφάλειας και λοιπά. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να μείνουμε.

Δεύτερον, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα: το ένα είναι η σχέση μας με το Ισραήλ έναντι των σχέσεων με την κυβέρνηση του Ισραήλ και τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος είναι διεθνώς καταζητούμενος. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν οι σχέσεις με το Ισραήλ, τόσο προωθημένες όπως είναι, μας στερούν το πλεονέκτημα των σχέσεων που είχαμε στο παρελθόν με άλλα κράτη της περιφέρειας και βέβαια με την Τουρκία, η οποία βλέπει τη σχέση αυτή με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό.

Άρα, από τη μια πλευρά, σαφώς κανείς δεν λέει τα εξοπλιστικά μας να μην προωθηθούν, εάν αυτά επιχειρησιακά απαιτούνται από τους αρμόδιους, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το διπλωματικό αποτύπωμα, το οποίο πρέπει να είναι παράλληλο και, μάλιστα, κατά την άποψή μου, ισχυρότερο, για να μη φτάσουμε στη χρήση των αμυντικών μέσων».

Όπως τόνισε ο υπεύθυνος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ: «Πρώτον, οι σχέσεις με το Ισραήλ, και καλώς υπάρχουν, ξεκίνησαν από τον Γιώργο Παπανδρέου, ενισχύθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά βεβαίως μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό Ισραήλ την εποχή εκείνη. Δεν ήταν ένα Ισραήλ το οποίο αποδυόταν σε γενοκτονία, δεν είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος καταζητείται διεθνώς. Συνεπώς, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση επί της αρχής με τις σχέσεις με το Ισραήλ, αμυντικές, πολιτικές, διπλωματικές, αλλά πρέπει να τραβάμε τις γραμμές μας όσον αφορά τη γενοκτονία, για την οποία θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και για τις σχέσεις μας με άτομα και κυβερνήσεις που διώκονται. Τη γενοκτονία την αναγνωρίζει το διεθνές έννομο σύστημα, δεν το λέμε εμείς. Το λένε τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα που εξέδωσαν και το ένταλμα για τον κύριο Νετανιάχου, συνεπώς δεν τίθεται θέμα ημών, τίθεται θέμα σε μας ως προς την ευθυγράμμιση με τη διεθνή έννομη τάξη. Η Ελλάδα διακηρύττει, και καλώς, ότι πάντοτε ήταν με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, νομίζω ότι παρεκκλίναμε και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι και προβληματικό και, αν μου επιτρέπετε, και ντροπιαστικό».

Τέλος, σε επόμενη ερώτηση για το Κραν Μοντανά, σημείωσε: «Το Κραν Μοντανά δεν κατέρρευσε λόγω του Αλέξη Τσίπρα, όπως δεν κατέρρευσε λόγω του Γκουτέρες, όπως δεν κατέρρευσε λόγω των Βρετανών, οι οποίοι έχουν τον ίδιο ρόλο με την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη. Υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε για το Κραν Μοντανά. Αν το θυμάμαι σωστά και με την άλλη μου ιδιότητα, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και η Βρετανίδα πρωθυπουργός στην εποχή εκείνη, ήταν έτοιμοι να παραστούν στο Κραν Μοντανά, εφόσον οι συνθήκες το επέτρεπαν την τελευταία στιγμή. Οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν για άλλους λόγους. Η Ελλάδα είναι ταγμένη ακόμη, αν το καταλαβαίνω σωστά με τη σημερινή κυβέρνηση, και πάντως σίγουρα με τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, στη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του κεκτημένου του ευρωπαϊκού και θα μείνουμε προσηλωμένοι σε αυτό. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, θα το κάνουμε οπωσδήποτε».