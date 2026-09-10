Νέα πολιτική κόντρα πυροδότησε η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Καρανίκα να ασκεί αιχμηρή κριτική στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού.

«Η ομιλία που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες πως γίνεται ρε συ να είναι η πιο αριστερή ομιλία;», ανέφερε ο Νίκος Καρανίκας.

«Ας τον μαζέψει κάποιος», είπε, επισημαίνοντας παράλληλα πως «είναι εμφανές ότι το στενό του περιβάλλον είναι κοινωνικά και πολιτικά αναλφάβητοι και αμόρφωτοι. Αυτό είναι αρκετά προβληματικό και όπως φαίνεται τον έχουν χαζέψει στην κολακεία».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ας του πει κάποιος ότι άλλα πρόσωπα μας χαρακτηρίζουν και δεν αυτοχαρακτηριζόμαστε.

Δεν λέμε “είμαι ο καλύτερος”, δεν λέμε “έκανα την πιο αριστερή μου ομιλία”.

Το αν είναι καλός ή αν έκανε την καλύτερη ομιλία το λένε άλλοι και όχι εμείς οι ίδιοι.

Είναι εμφανές ότι το στενό του περιβάλλον είναι κοινωνικά και πολιτικά αναλφάβητοι και αμόρφωτοι.

Αυτό είναι αρκετά προβληματικό και όπως φαίνεται τον έχουν χαζέψει στην κολακεία.

Η ομιλία που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες πως γίνεται ρε συ να ειναι η πιο αριστερή ομιλία;

Ας τον μαζέψει κάποιος».