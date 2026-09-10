Στο Παρίσι και στο Μέγαρο των Ηλυσίων συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε μια συγκυρία έντονης γεωπολιτικής και ενεργειακής ρευστότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο και τις επαφές του με τον πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελούν βασικό μέρος των συνομιλιών.

Στο επίκεντρο ο Great Sea Interconnector

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του Great Sea Interconnector (GSI).

Ένα έργο και με έντονο γαλλικό ενδιαφέρον μετά τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του έργου και της γαλλικής Nexans στο τεχνικό σκέλος του έργου, καθώς η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για την προώθηση της διασύνδεσης, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά projects στην Ανατολική Μεσόγειο. Επόμενο κρίσιμο βήμα είναι οι έρευνες βυθού, ενώ το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου παραμένει ανοιχτό.

Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο

Μητσοτάκης και Μακρόν αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στην Αίγυπτο και την άτυπη τριμερή.

Η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών, με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο να επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας σε μια περιοχή όπου η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται πλέον άμεσα με τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Συναγερμός για το ενεργειακό κόστος από την κρίση στο Ορμούζ

Σημαντικό μέρος της συζήτησης απασχόλησε και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στον Εμανουέλ Μακρόν το ζήτημα της αύξησης του ενεργειακού κόστους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron για τη φιλοξενία!



Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας, αλλά και για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση… pic.twitter.com/aPwTRvGGlL — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 9, 2026

Η κατάσταση στην περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στις μεταφορές ενέργειας μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις τιμές και να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κοινό μέτωπο για τα παιδιά και τα social media

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκε και ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των ανηλίκων.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ήδη απευθυνθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας να εξεταστεί η επιβολή αντίστοιχης απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επόμενη ημέρα

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Mακρόν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακού και γεωπολιτικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου να παραμένει στο επίκεντρο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να δημιουργούν νέες ενεργειακές προκλήσεις, η συνεργασία με τη Γαλλία αποκτά πρόσθετη σημασία.

Το Παρίσι, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς συνομιλητές της Αθήνας, ενώ η γαλλική επενδυτική και επιχειρηματική παρουσία στο project του GSI προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στις ήδη στενές ελληνογαλλικές σχέσεις.