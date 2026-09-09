Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτηση της ηγεσίας της ΕΛΑΣ σχετικά με τον Γιώργο Σιακαντάρη, κατηγορώντας την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού ότι επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από στέλεχος που συμμετείχε στη διαδικασία συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα.

«Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με την ιδεολογική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, παρουσιάστηκε ξαφνικά ως πρόσωπο που δεν ανήκει στο κόμμα.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η απομάκρυνση του ονόματος του Σιακαντάρη από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και από τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου έγινε αφού ο ίδιος άρχισε να αναφέρεται στη στρατηγική του κόμματος και στις πολιτικές του εκτιμήσεις.

«Μόλις ο κ. Σιακαντάρης άρχισε να “μαρτυράει” τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ακόμη ότι υπάρχουν δημόσια στοιχεία που, όπως αναφέρει, επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή του Σιακαντάρη στη νέα πολιτική κίνηση. «Η αλήθεια είναι επίμονη», σημειώνει, επικαλούμενο δημοσιεύματα της 13ης Ιουλίου για την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, στη λίστα με τα περίπου 400 πρόσωπα που συγκρότησαν το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, ο Γιώργος Σιακαντάρης εμφανίζεται στη θέση 322.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό μέτωπο που έχει ανοίξει μετά την ίδρυση της νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα και τις συζητήσεις για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και τις ισορροπίες στον χώρο της κεντροαριστεράς.