Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στην Τουρκία οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για την ελληνική ετοιμότητα απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να χαρακτηρίζουν τις τοποθετήσεις του «σκανδαλώδεις» και «προκλητικές».

Η εφημερίδα Milliyet έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φράση του Έλληνα ΥΠΕΞ ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε πιθανό σενάριο, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Ήρθε ένα μήνυμα από την Αθήνα προς την Άγκυρα που τράβηξε την προσοχή», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές του Γεραπετρίτη για πιθανή κρίση δημιούργησαν ερωτήματα για το ενδεχόμενο νέας έντασης στην περιοχή.

«Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο»

Τα τουρκικά δημοσιεύματα στάθηκαν ιδιαίτερα στη δήλωση του Έλληνα υπουργού ότι η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια.

«Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αποτροπή κρίσεων. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας πως «προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο».

Η Milliyet παρουσίασε τη συγκεκριμένη αναφορά ως μήνυμα προς την Άγκυρα, υπογραμμίζοντας ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ μίλησε ανοιχτά για επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδας σε περίπτωση κρίσης.

Στο επίκεντρο τα 12 ναυτικά μίλια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δηλώσεις του Γεραπετρίτη για το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, θέμα που αποτελεί διαχρονικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Η Milliyet μετέφερε τη θέση του Έλληνα υπουργού ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ότι η Ελλάδα «ουδέποτε το έχει απεμπολήσει».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Γεραπετρίτης δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μια τέτοια κίνηση, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας.

Η Sozcu μιλά για «προκλητικά σχόλια»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τουρκική εφημερίδα Sozcu, η οποία έκανε λόγο για «προκλητικά σχόλια Έλληνα υπουργού προς την Τουρκία».

Το δημοσίευμα υπογράμμισε τις αναφορές του Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί ζητήματα κυριαρχίας, ότι δεν έχει εγκαταλείψει το δικαίωμα για επέκταση των χωρικών υδάτων και ότι διαθέτει σχέδια για κάθε πιθανή εξέλιξη.

Παράλληλα, τα τουρκικά μέσα στάθηκαν και στο γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός τόνισε την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να συνεχιστεί.

Η κάλυψη των δηλώσεων από τον τουρκικό Τύπο δείχνει ότι ζητήματα όπως τα 12 ναυτικά μίλια, η αποτροπή και η στρατιωτική ετοιμότητα παραμένουν από τα πιο ευαίσθητα θέματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμη και σε περιόδους διπλωματικής αποκλιμάκωσης.