Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανακοίνωσε την πατριωτική εισφορά επί της καθαρής περιουσίας του οικονομικά ισχυρότερου 1% των Ελλήνων, με δυνητικά έσοδα περίπου 2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, αλλά ο τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα μπορεί να αντληθούν.

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης μιλώντας στο OPEN, είπε: Όχι δεν θα σας πω, γιατί δεν ξέρω. Δεν τάξαμε τίποτα. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και πολιτική κατεύθυνση που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε.

«Θεωρούμε ότι οι υψηλές περιουσίες θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο, όπως κάθε άλλος πολίτης. Ακριβώς, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα δεν μπορούμε εμείς, επειδή το λέει μια στατιστική βάση “κλείσαμε”», δήλωσε ο κ.Κουτεντάκης.

«Θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, την υποχρέωση δηλαδή δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών. Εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε… Δεν είναι προχειρότητα, είναι υπευθυνότητα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.