Για τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης προς τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% σε βάθος τριετίας, αλλά και τις εξελίξεις στους υδρογονάνθρακες, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό και είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

«Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 9η χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Στόχος είναι να επιτευχθούν ακόμη χαμηλότερες και πιο προσιτές τιμές και για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επενδύει στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, στην αποθήκευση και στις διασυνδέσεις. Από περίπου 6 GW ΑΠΕ το 2009, η χώρα έχει φτάσει σήμερα στα 18 GW».

Η διασύνδεση της Κρήτης ολοκληρώθηκε το 2025, ολοκληρώθηκαν και οι διασυνδέσεις των Κυκλάδων, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ.

Έξυπνοι μετρητές έως το 2030 για τις ρευματοκλοπές

Αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν βασικό εργαλείο για την αντιμετώπισή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι το τέλος του 2026 περισσότερο από τα δύο τρίτα της χώρας θα διαθέτουν έξυπνους μετρητές, ενώ ο στόχος είναι η κάλυψη του 100% έως το 2030.

Τι αλλάζει στον αιγιαλό – Η ζώνη των 25 μέτρων

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τους νέους περιορισμούς στις κατασκευές κοντά στον αιγιαλό.

Ο υπουργός απέρριψε την κριτική περί «τσιμεντοποίησης», υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο δεν μειώνει αλλά αυστηροποιεί την προστασία.

«Με το προηγούμενο καθεστώς υπήρχαν δυνατότητες δημιουργίας ορισμένων υποδομών σε μικρότερη απόσταση από τον αιγιαλό. Με το νέο πλαίσιο θεσπίζεται ζώνη αυστηροποίησης στα πρώτα 25 μέτρα, όπου δεν μπορεί να κατασκευαστεί κτίσμα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δημιουργήσουν υποδομές εξυπηρέτησης των πελατών τους θα πρέπει να τις χωροθετούν από τα 25 μέτρα και μετά», σύμφωνα με την εξήγηση του υπουργού.