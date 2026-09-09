Από την Αίγυπτο στο Παρίσι, θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

Αφορμής δοθείσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, έναν από τους πιο στενούς συμμάχους της Ελλάδας.

Και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα ελληνοτουρκικά θα συζητηθούν ανάμεσα στους δύο ηγέτες, καθώς η τουρκική προκλητικότητα έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και σε επίπεδο παραβιάσεων, ακόμα και εν μέσω πένθους για τους δύο ιπτάμενους της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες από το Ελ Αλαμέιν, όπου έγινε η άτυπη τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, έστειλε πολλαπλά μηνύματα τόσο στην Άγκυρα όσο και στους υπερπατριώτες του εσωτερικού.

Έδειξε ακόμα ότι οι συμφωνίες που συνάπτει η Ελλάδα με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος, μας αναβαθμίζουν όχι μόνο ενεργειακά αλλά και οικονομικά και μας καθιστούν πυλώνα ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών.

Τρανό παράδειγμα, η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή «γέφυρα» μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης.

Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης δικαιώνεται σε κάθε επίπεδο, καθώς εκτός από το μνημειώδες έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, πολύ σημαντικές είναι και οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο, καθώς το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και θα μπορεί να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη και στη Ρεβυθούσα, για να καλύψει, τελικά, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ανάγκες χωρών στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ενοχλημένος από την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας και τη συνεργασία με το Ισραήλ με την Ασπίδα του Αχιλλέα, κάνοντας λόγο για εχθρικές ενέργειες, ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Η Ελλάδα», είπε, «δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο».

Η αιχμή προς το εσωτερικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν η αποστροφή του ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

Και γι’ αυτό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, θέλοντας να δείξει ότι αυτές είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.

Επίσης, με αφορμή τη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου, που απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή.

Έμπειροι διπλωμάτες θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι και η χθεσινή τριμερής θα προκαλέσει και πάλι αντιδράσεις από την Άγκυρα, ωστόσο, όπως τονίζουν, η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τόσο τη θέση της όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην ΕΕ, που οι κραυγές των ακραίων στην Τουρκία θα πέσουν και πάλι στο κενό.