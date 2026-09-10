Το «όχι» του Μαρινάκη και οι αυταπάτες του ΠΑΣΟΚ

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Η Συνταγματική Αναθεώρηση μπαίνει σε δεύτερη φάση

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με την Συνταγματική Αναθεώρηση που μπαίνει στη δεύτερη φάση της. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική καθώς στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία. Θα δούμε πάλι μια μάχη, επί των θεσμικών ζητημάτων αυτή τη φορά, μετά τη ΔΕΘ όπου κυριάρχησαν τα της οικονομίας.

Αδύνατη η συναίνεση

Και επειδή μιλάμε για την αναθεώρηση να σημειώσω, με βάση και τις συζητήσεις που έκανα χθες με κεντρικά στελέχη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπω να υπάρχει περιθώριο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αυτό εξάλλου καταγράφηκε και στην πρώτη ψηφοφορία, καθώς οι προτάσεις «πέρασαν» μόνο με τις γαλάζιες ψήφους και με ελάχιστες θετικές ψήφους από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών. Γιατί έχει ενδιαφέρον η ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας; Όσες διατάξεις ψηφιστούν με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους, για να εγκριθούν στην επόμενη θα χρειαστούν την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 180 ψήφους. Και μην ξεχνάμε ότι μεταξύ των υπό αναθεώρηση άρθρων είναι και οι αλλαγές στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η ώρα της κρίσης για Αβραμόπουλο

Όμως η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο καθώς την επομένη μέρα της ψηφοφορίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει εάν θα αρθεί η όχι η ασυλία του μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη, για την υπόθεση Qatargate.

Σκληρή γραμμή στα εθνικά

Στα κυβερνητικά, θα σας πως λόγω και όσων λέγονται για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και με φόντο τα όσα ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση υποχώρησης αλλά δεν αποκλείουν τον διάλογο. Μάλιστα δεν ήταν τυχαία και η αναφορά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη περί του ενδεχόμενου επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. «Αναφαίρετο δικαίωμα, το οποίο θα ασκηθεί όταν η κυβέρνηση το κρίνει σκόπιμο» είπε και αυτό λέει πολλά.

Βοήθεια από Γαλλία

Πάντως αυτό που έμαθα χθες είναι ότι για μια ακόμη φορά η Γαλλία στέκεται και θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα. Αυτό εισέπραξε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση και συνομιλία που είχε στο Παρίσι με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Και μου επισημάνθηκε ότι η Αθήνα θα έχει οποιαδήποτε ώρα χρειαστεί, ακόμα και στις 3 το πρωί όπως μου είπε η καλή πηγή μου θυμίζοντας τη φράση για το ποιον θα πάρουν στις 3 τα ξημερώματα για να μιλήσουν εάν απαιτηθεί, την γαλλική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει και άλλο η βεντάλια της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.

Ο Έλληνας αστροναύτης

Πάντως στο Παρίσι χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, παρουσία του Μακρόν, είδε και έναν Έλληνα, τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα, στο Παρίσι, ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μίας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας.

Ξέγραψε τον Σιακαντάρη ο Τσίπρας

Και να πάω στον Αλέξη Τσίπρα που δεν μας έκανε σοφότερους χθες στην ΔΕΘ με την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και διήρκησε περισσότερες από τρεισήμισι ώρες. Θα σταθώ μόνο στην απάντηση που έδωσε για τον Γιώργο Σιακαντάρη που άφησε να εννοεί τα περί συγκυβέρνησης ΝΔ και ΕΛΑΣ με αφορμή και τα όσα έγινα στη Σαξωνία. Ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ, Γ. Σιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματος του. Μόνο που η αλήθεια είναι επίμονη και στις 13 Ιουλίου σε δεκάδες ειδησεογραφικά sites αναμεταδίδεται η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος Τσίπρα. Στους «400 του Τσίπρα» όπως τιτλοφορούν πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο Γ. Σιακαντάρης φιγουράρει στη θέση 322.

Το «όχι» του Μαρινάκη και οι αυταπάτες του ΠΑΣΟΚ

Βγήκε ο «καθοδηγητής» της ΕΛΑΣ του Τσίπρα και έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τη νίκη του AFD στη Σαξονία κάνοντας λόγο για συνεργασίες που θα μπορούσαν να γίνουν ως ανάχωμα στην άνοδο τέτοιων κομμάτων. Ε, λοιπόν το πήρε το ΠΑΣΟΚ και δια του Παναγιώτη Δουδωνή άρχισε να λέει για συνεργασία μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο θα αναρωτηθεί κανείς; Όχι απάντησε ξεκάθαρα ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος το χαρακτήρισε μάλιστα ανέκδοτο. Και γιατί το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για μια ανάρτηση; Κάποιοι θα έλεγαν ότι το κάνει για να πετάξει από πάνω του τον μουτζούρη. Όπως μάλιστα είπε και ο Π. Μαρινάκης το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη πήγε να φτιάξει ένα υποτιθέμενο ζευγάρι την ώρα που το δικό του κόμμα έχει μετακομίσει στο γήπεδο της αυταπάτης, αφού άλλωστε Τσίπρας τους έκλεψε το 80% του οικονομικού τους προγράμματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επιχείρησε να στείλει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας

Σχεδόν τέσσερις ώρες διήρκεσε, λοιπόν, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο, κι αν υπήρχαν κι άλλες ερωτήσεις, να είστε σίγουροι πως θα απαντούσε. Εξάλλου, το χαρακτηριστικό νεύμα του προς τη Θεώνη Κουφονικολάκου έδειχνε ότι αντέχει άλλο, αλλά δεν αντέχαμε εμείς. Από πολιτικής σκοπιάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιχείρησε να στείλει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας, εστιάζοντας στη σκληρή σύγκρουση με το Μαξίμου για την κοστολόγηση του προγράμματός του και την ακρίβεια. Επιπλέον, ξεκαθάρισε τη στρατηγική του επιλογή για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου, καλώντας σε συμπαράταξη της Σοσιαλδημοκρατίας και της Αριστεράς.

Οι στυλιστικές επιλογές της ΕΛΑΣ

Στην αίθουσα βρέθηκαν περισσότεροι από πενήντα δημοσιογράφοι. Εκεί εντοπίσαμε τους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου του κόμματος, τον Κώστα Καρπουχτσή, ο οποίος αναχώρησε εσπευσμένα αμέσως μετά για τις Σέρρες. Όπως και τον Νίκο Νυφούδη με μια άκρως ιδιαίτερη επιλογή ριγέ κοστουμιού, ενώ ο Χάρης Τζήμητρας, υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής της ΕΛΑΣ, έδωσε το παρών με ποσέτ. Απ’ ό,τι βλέπετε εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζουν και τα στελέχη, αλλά στο στυλιστικό κομμάτι. Η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ταξίδεψε από την Αθήνα ειδικά για τη συνέντευξη, ενώ η Νεκταρία Αγγελάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας, μου έκανε εντύπωση ότι επιμένοντας να απευθύνεται σε όλους στον πληθυντικό. Όσο για τον Κώστα Μπαλατσούκα, τον άλλον αναπληρωτή εκπρόσωπο, σε εξαιρετικά χαλαρή διάθεση, μου άνοιξε κουβέντα για το λαϊκό τραγούδι και τη μεγάλη του αδυναμία, που δεν είναι άλλη από το τρίχορδο μπουζούκι. Κάπου εκεί πίσω στη γωνία του Βελλίδειου είδα και τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο ο οποίος ήταν και ο μόνος από τους παραιτηθείς η ανεξάρτητους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην συνέντευξη.

Η Αλαμουντίν στο Προεδρικό

Και να πάμε σε ένα πιο ανάλαφρο θέμα καθώς στο Προεδρικό Μέγαρο θα βρεθεί η δικηγόρος Αμάλ Αλαμουντίν, σύζυγος του Τζορτζ Κλούνει, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Να θυμίσω ότι και το 2014, όταν ο Κ. Τασούλας ήταν υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Αλαμουντίν είχε βρεθεί στην Αθήνα μαζί με κορυφαίους Βρετανούς νομικούς, για να συμβουλεύσει νομικά την ελληνική κυβέρνηση στο θέμα της διεκδίκησης της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.

Το κοινωνικό αποτύπωμα της Βουλής

Και να πάμε και σε καλές ειδήσεις καθώς δια χειρός Νικήτα Κακλαμάνη, η Βουλή δίνει 150.000 ευρώ για καλό σκοπό και αυτό το ποσό αφορά την επισκευή δύο σπιτιών, τα οποία θα στεγάσουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και εκπαιδευτικούς που θα υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Βουλής θα συνοδεύσει τον Κ. Μητσοτάκη στο νησί, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του.

Τα πέντε χρόνια της Ideal και το ραντεβού στο Νιάρχος

Πέντε χρόνια επενδυτικής διαδρομής συμπληρώνει η Ideal Holdings και ο πρόεδρός της Λάμπρος Παπακωνσταντίνου μαθαίνω ότι ετοιμάζει μία εκδήλωση με αρκετό θεσμικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Το ραντεβού έχει κλειστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή την πενταετία από την έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας του ομίλου. Μεταξύ των καλεσμένων θα είναι ως επίτιμος προσκεκλημένος, ο Τζορτζ Όσμπορν, πρώην υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το χαλί για τις συζητήσεις που θα γίνουν, θα «ξεδιπλώσει» ο Αλέξης Παπαχελάς. Το μήνυμα της βραδιάς αποτυπώνεται άλλωστε και στο μότο «Vision, Value, Impact». Μετά από μία πενταετία συνεχών κινήσεων, εξαγορών και αναδιάταξης του χαρτοφυλακίου με Attica, Μπάρμπα Στάθη και αρκετά ακόμα, η Ideal φαίνεται ότι θέλει να κάνει έναν πρώτο δημόσιο απολογισμό, αλλά κυρίως να δείξει ότι ο επόμενος κύκλος έχει ήδη αρχίσει.

Η Fourlis «κόβει» από τη Ρουμανία και επενδύει σε νέα IKEA

Με τα νέα δεδομένα που βλέπω να διαμορφώνονται, η Fourlis περνά πλέον από τα σχέδια στις πράξεις για τον μετασχηματισμό του ομίλου, με το 2026 να αποτελεί χρονιά σημαντικών αλλαγών. Προκειμένου να βελτιώσει την οικονομική της εικόνα «νοικοκυρεύει» τα του οίκου της. Το «νοικοκύρεμα» επικεντρώνεται κυρίως στη Ρουμανία, όπου έχουν ήδη κλείσει δύο Intersport και εξετάζεται η έξοδος και άλλων σημείων. Συνολικά, τα καταστήματα που θα «φύγουν» από το δίκτυο ενδέχεται να πλησιάσουν τα δέκα έως το τέλος του έτους. Την ίδια στιγμή, όμως, το πόδι παραμένει στο γκάζι. Μετά τη Ρόδο, το νέο μικρό format της IKEA, περίπου 2.500 τ.μ., σχεδιάζεται να επεκταθεί σε Κέρκυρα και Λαμία, ενώ αναζητούνται ακίνητα και σε άλλες πόλεις. Αυτό που ουσιαστικά κάνει ο όμιλος είναι να απομακρύνει καταστήματα που θεωρούνται «βαρίδια», με περισσότερες επενδύσεις εκεί όπου υπάρχουν αποδόσεις.

Το Ελ. Βενιζέλος ανεβάζει τον πήχη

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες αργά το απόγευμα, ακούω ότι στο Ελ. Βενιζέλος η ισχυρή επιβατική κίνηση οδηγεί τη διοίκηση να κοιτάξει ακόμη πιο μακριά. Στο πρώτο εξάμηνο πέρασαν από το αεροδρόμιο 15,8 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,5%, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για ολόκληρο το 2026, περιμένοντας πλέον αύξηση της κίνησης σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Νέα εικόνα για ακίνητο-κλειδί της Alpha Bank στη Γλυφάδα

Σε εκτεταμένο επανασχεδιασμό οδηγείται ακίνητο της Alpha Bank σε κομβικό σημείο της Γλυφάδας, στη συμβολή των οδών Λαζαράκη 19 και Κωνσταντινουπόλεως, πολύ κοντά στην Αγγέλου Μεταξά και στο εμπορικό κέντρο της περιοχής. Το ακίνητο προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο Skyline και είχε περιέλθει στην τράπεζα μέσω πλειστηριασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, βασικός άξονας του σχεδίου αφορά τη ριζική αναβάθμιση του υφιστάμενου διώροφου κτιρίου με υπόγειο. Προβλέπεται η προσθήκη δύο ακόμη ορόφων, ώστε το ακίνητο να μετατραπεί σε τετραώροφο, καθώς και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, νέα κλίμακα, ανελκυστήρας και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο εσωτερικό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ακίνητο προορίζεται να καλύψει λειτουργικές ανάγκες της Alpha Bank. Στο ισόγειο αναμένεται να δημιουργηθεί τραπεζικό κατάστημα, ενώ οι ανώτεροι όροφοι θα διαμορφωθούν ως γραφειακοί χώροι.

Η Παπαστράτος βγάζει 95 χρόνια ιστορίας στη μεγάλη οθόνη

Μαθαίνω ότι ένα διαφορετικό ραντεβού έχει προγραμματίσει για αυτή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη η Παπαστράτος. Η εταιρεία αποφάσισε να ανοίξει τα αρχεία της και να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη κομμάτια από τα 95 χρόνια της ιστορίας της, μέσα από ντοκιμαντέρ της Danezis Stories, του γνωστού δημοσιογράφου, Σωτήρη Δανέζη. Όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω μάλιστα, στο υλικό περιλαμβάνονται ντοκουμέντα που παρέμεναν στα αρχεία επί δεκαετίες, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ιδρυτές της Παπαστράτος, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν τους εργαζομένους, αλλά και η σχέση που έχτισαν με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύχθηκε η επιχείρηση. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 19.00, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.

186 εκατομμύρια στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ

Στοιχεία που έχω στα χέρια μου δείχνουν ότι το online κανάλι των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, χωρίς όμως η ανάπτυξη να προέρχεται από περισσότερες παραγγελίες. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 οι ηλεκτρονικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Το κυριότερο στοιχείο όμως εντοπίζεται στο πώς προκύπτει αυτή η ανάπτυξη. Ο αριθμός των παραγγελιών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, όμως η μέση αξία του ηλεκτρονικού καλαθιού αυξήθηκε κατά 3%. Οι καταναλωτές βάζουν περισσότερα προϊόντα στο καλάθι τους, με τον μέσο αριθμό ειδών να ενισχύεται κατά 2%, ενώ κατά 1% αυξήθηκε και η μέση τιμή ανά προϊόν. Και κάτι ακόμα. Μετά την πτώση 4,7% του Φεβρουαρίου, η αγορά άλλαξε όψη. Τον Ιούνιο οι πωλήσεις αυξήθηκαν 5,6% και τον Ιούλιο επιταχύνθηκαν στο 8,9% με τζίρο 26,2 εκατ. ευρώ. Η εικόνα δείχνει ότι το ηλεκτρονικό καλάθι γίνεται μεγαλύτερο, ακόμη και χωρίς περισσότερα «κλικ» στην ολοκλήρωση παραγγελιών.