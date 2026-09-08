Έως τις 15 Οκτωβρίου η ιστορική γραμμή Διακοπτού-Καλαβρύτων επιστρέφει σε λειτουργία, όπως προέκυψε από τη συνάντηση εργασίας που είχε η τ. υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Γιώργο Στασινό, για τον Οδοντωτό και την πορεία των αναγκαίων παρεμβάσεων.



Η επαναλειτουργία του Οδοντωτού αποτελεί καθοριστικής σημασίας εξέλιξη για την Αχαΐα. Αποκαθιστά τη σύνδεση Διακοπτού-Καλαβρύτων διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, ενώ παράλληλα επαναφέρει έναν από τους σημαντικότερους πόλους τουριστικής κίνησης της Αχαΐας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική αγορά, τις επιχειρήσεις και συνολικά την οικονομική ζωή της Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων.

Μετά τη συνάντηση, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε:



Η επιστροφή του Οδοντωτού στις ράγες έως τις 15 Οκτωβρίου είναι μια εξέλιξη που μας γεμίζει ικανοποίηση και αισιοδοξία. Επανέρχεται μια κρίσιμη συγκοινωνιακή σύνδεση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, αλλά και ένα εμβληματικό, τουριστικό και αναπτυξιακό εργαλείο για τα Καλάβρυτα, το Διακοπτό και ολόκληρη την Αχαΐα.



Ως μηχανικοί, γνωρίζουμε ότι στα ζητήματα ασφάλειας δεν χωρούν εκπτώσεις. Η προστασία των επιβατών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση του Οδοντωτού. Ως Βουλευτής Αχαΐας, γνωρίζω, όμως, και την αγωνία των κατοίκων μιας ολόκληρης περιοχής που στερήθηκε για μήνες μια αναγκαία συγκοινωνιακή και τουριστική υποδομή.



Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει κομβικό ρόλο σε ένα μεγάλο και απαιτητικό έργο, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις να προχωρούν στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων».