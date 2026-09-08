Σε ακόμη στενότερη αμυντική και βιομηχανική συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας αναφέρθηκε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο μετά τη συνάντησή του στη Ρώμη με τον Νίκο Δένδια, τονίζοντας ότι η σημερινή συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση των δύο χωρών.

Ο Κροζέτο σημείωσε ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται στη βιομηχανική της διάσταση, αλλά έχει και σαφές πολιτικό αποτύπωμα, καθώς Αθήνα και Ρώμη μοιράζονται, όπως είπε, κοινά συμφέροντα στη Μεσόγειο και στη «διευρυμένη Μεσόγειο», από την Ερυθρά Θάλασσα έως τα Στενά του Ορμούζ.

«Περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, έχουμε την ανάγκη να υπερασπίσουμε τη θάλασσα», είπε, συνδέοντας τη θαλάσσια ασφάλεια όχι μόνο με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα αλλά και με τις ενεργειακές ροές, τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις και τη μεταφορά πληροφοριών.

«Να χρησιμοποιούμε τις ίδιες τεχνολογίες»

Ο Ιταλός υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι δύο χώρες να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα. Όπως ανέφερε, η πολιτική εγγύτητα και η πολυετής συνεργασία πρέπει να συνοδεύονται από τη χρήση κοινών τεχνολογιών, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά.

«Είναι βασικής σημασίας, διότι μας επιτρέπει να αλληλοσυμπληρωνόμαστε, να είμαστε το ίδιο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Fincantieri θα γίνει και λίγο ελληνική»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στη Fincantieri, με τον Κροζέτο να υποστηρίζει ότι η ιταλική ναυπηγική εταιρεία δεν θα περιοριστεί μόνο στην υποστήριξη των δύο πλοίων που βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας.

Όπως είπε, στόχος είναι να υπάρξει μεταφορά τεχνολογίας προς την Ελλάδα, ώστε να ενισχυθεί όχι μόνο ο εκσυγχρονισμός των πλοίων αλλά και η εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

«Η Fincantieri θα γίνει και λίγο ελληνική», είπε, δίνοντας το στίγμα μιας συνεργασίας που η ιταλική πλευρά θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια.

Αεράμυνα, αντιβαλλιστική προστασία και drones

Ο Κροζέτο σημείωσε ότι η σημερινή συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα άμυνας, πέρα από τη ναυτική συνεργασία.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην αντιαεροπορική άμυνα, την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών, τις διαστημικές απειλές και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επισημαίνοντας ότι αυτά είναι πεδία στα οποία Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεργασία σε περιοχές κρίσεων, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αφρική, από όπου, όπως είπε, μπορούν να προκύψουν νέες απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Πρέπει να σπρώξουμε λίγο την Ευρώπη»

Ο Ιταλός υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, που μπορούν να συνεννοηθούν ευκολότερα μεταξύ τους, οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.

«Πιστεύω ότι πρέπει να “σπρώξουμε” λίγο την Ευρώπη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο διάλογος μεταξύ Αθήνας και Ρώμης διευκολύνεται από μια μακρά ιστορική και πολιτισμική σχέση.

Καταλήγοντας, ο Κροζέτο χαρακτήρισε τη σημερινή συμφωνία ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική σύνδεση Ελλάδας και Ιταλίας, με βασικό στόχο, όπως είπε, την ενίσχυση της άμυνας των δύο δημοκρατιών και την εμβάθυνση της συνεργασίας τους τα επόμενα χρόνια.