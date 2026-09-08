Με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συστρατεύονται η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθώς και ο πρώην βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραμάκης.

Την ένταξή τους ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, γνωστοποιώντας ότι οι δύο πρώην βουλευτές είχαν συνάντηση το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια πολιτικής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυσης της παρουσίας του στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με την προσέλκυση στελεχών που είχαν προηγουμένως πολιτική διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου έχει διατελέσει βουλευτής Καστοριάς και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ο Λευτέρης Αβραμάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί και επισήμως τη συστράτευσή τους με το ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί να διευρύνει τις πολιτικές και οργανωτικές του συμμαχίες.