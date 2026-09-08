Με το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο, GREGY, να έχει ενδυναμώσει περαιτέρω τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών, συναντάται σήμερα ο πρωθυπουργός στο Κάιρο με τον πρόεδρο, Αλ Σίσι, για την τριμερή σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή και του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη. Τις τρεις χώρες συνδέει επίσης η κοινή αντιμετώπιση της προκλητικής στάσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αίγυπτος έχει καταγγείλει με επιστολή της στον ΟΗΕ το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τουρκίας για τουρκοαιγυπτιακή Συμφωνία οριοθέτησης, η οποία κατά τη γνωστή θέση της αγνοεί την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα.

Επίσης, στην πρόσφατη αντιπαράθεση Καΐρου-Τρίπολης για την οριοθέτηση ΑΟΖ, η Αίγυπτος απέρριψε την οριοθετική γραμμή, η οποία ταυτιζόταν με το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.

Η μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ που υπέγραψαν τα δύο υπουργεία Εξωτερικών αποτέλεσε τη βάση για να εδραιωθούν οι καλές σχέσεις. Ακολούθησε η συμφωνία για το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας και συνολικού αναμενόμενου προϋπολογισμού 4,2 δισ. ευρώ, που θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια που παράγεται από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αίγυπτο, ωφελώντας τόσο τους οικιακούς όσο και τους επιχειρηματικούς καταναλωτές, στην Ελλάδα και στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ασφαλώς έχει παρακολουθήσει όλη την κινητικότητα και τους τελευταίους δύο μήνες έχει σπεύσει να υπογράψει συμφωνίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας έχουν σταδιακά αποκατασταθεί μετά από σχεδόν μία δεκαετία αποξένωσης που ακολούθησε την απομάκρυνση από τον Σίσι του προέδρου, Μοχάμεντ Μόρσι, ο οποίος ήταν προσκείμενος στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, το 2013.

Ο Ερντογάν είχε δηλώσει ότι δεν θα έχει επικοινωνία με τον Σίσι, αλλά από το 2023 οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μερικές φορές, έχουν ανταλλάξει επισκέψεις, έχουν ομαλοποιήσει τις σχέσεις τους και έχουν υπογράψει περισσότερες από δώδεκα συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον τομέα της άμυνας.

Η Τουρκία προμήθευσε την Αίγυπτο με προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2024 και οι δύο χώρες σχεδιάζουν να τα κατασκευάσουν από κοινού.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα σχετικά με το περιουσιακό καθεστώς, αλλά και το ίδιο το status της Μονής Σινά, ειδικά μετά το τετελεσμένο που προκλήθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ισμαηλίας, για δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και των λατρευτικών χώρων, αν και έχει αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός πριν προκύψουν νέες εμπλοκές με την έκδοση της ετυμηγορίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, στο οποίο έχουν προσφύγει και οι δύο πλευρές. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει βρεθεί πρόταση σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα όλων των χώρων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, ως αρχαιολογικών, αλλά αποδίδεται στην Ιερά Μονή η κατοχή και χρήση τους στο διηνεκές, χωρίς βεβαίως την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.

Η τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο έγινε τον Ιανουάριο του 2025 με αφορμή την και τότε τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2024, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Κάιρο στο πλαίσιο κοινής επίσκεψης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και Ευρωπαίους ηγέτες για την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής και Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – Αιγύπτου. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην κατεύθυνση σύναψης της συμφωνίας αυτής, συνηγορώντας για τη στρατηγική σημασία της σταθερότητας της Αιγύπτου για την Ευρώπη, καθώς και τη σημασία του Καΐρου στη συγκράτηση μεταναστευτικών ροών προς ευρωπαϊκές χώρες.

Τον Μάρτιο του 2024, σε κοινή δήλωση που συνυπέγραψαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αποτυπωνόταν η απόφασή τους για τη σύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι στην ελληνική πρωτεύουσα.