Στην Αθήνα έφτασε τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλας Κασσιανίδης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Αθήνας και Παρισιού έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο στρατηγικό βάθος, από την άμυνα και την ασφάλεια έως την ενέργεια, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Ο διορισμός του αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της διπλωματικής του εμπειρίας σε περιοχές που βρίσκονται στον πυρήνα και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Κασσιανίδης έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και με θέματα που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη, τον πολιτισμό και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ποιος είναι ο Νικόλας Κασσιανίδης

Ο νέος Γάλλος πρέσβης είναι διπλωμάτης καριέρας. Γεννήθηκε στο Μονπελιέ από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα, στοιχείο που του προσδίδει και προσωπική σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σπούδασε στην περίφημη HEC Paris, μία από τις σημαντικότερες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων της Γαλλίας, καθώς και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Sciences Po). Στη συνέχεια φοίτησε στην École nationale d’administration (ENA), τη σχολή από την οποία προέρχεται σημαντικό μέρος της ανώτερης γαλλικής διοικητικής και διπλωματικής ελίτ.

Η επαγγελματική του πορεία επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε γεωπολιτικές περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Η γνώση της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές ανακατατάξεις σε επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας και περιφερειακών συμμαχιών.

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας

Η άφιξη του Κασσιανίδη στην Αθήνα έρχεται ενώ η ελληνογαλλική στρατηγική εταιρική σχέση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με κεντρικό σημείο τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης του 2021 και την εκτεταμένη συνεργασία στον αμυντικό τομέα.

Παρίσι και Αθήνα έχουν παράλληλα κοινά συμφέροντα σε μια σειρά από ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η ευρωπαϊκή άμυνα, η ασφάλεια στη Μεσόγειο, η ενεργειακή ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο διορισμός ενός διπλωμάτη με μακρά εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αντανακλά τη σημασία που αποδίδει το Παρίσι στη διμερή σχέση με την Αθήνα.

Το πρώτο μήνυμα από την Αθήνα

Ο ίδιος ο Νικόλας Κασσιανίδης έδωσε το στίγμα της αποστολής του κατά την άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Ελλάδα και να εργαστώ, στο πεδίο, ώστε να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει η μοναδική αυτή εταιρική σχέση», δήλωσε.

Η επιλογή του Παρισιού δείχνει ότι η γαλλική διπλωματία αντιμετωπίζει την Αθήνα όχι μόνο στο πλαίσιο των παραδοσιακά στενών ελληνογαλλικών σχέσεων, αλλά και ως σημαντικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον νέο πρέσβη, το ζητούμενο θα είναι πλέον να μεταφέρει αυτή τη στρατηγική σχέση στο επόμενο στάδιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα.