Την απόφαση για τη μετατροπή του (πρώην) Κυβερνείου στη Θεσσαλονίκη, το γνωστό και ως «Παλατάκι», σε μόνιμο σημείο παρουσίας και δράσεων του ελληνικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η ανακοίνωση του έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), υπό την αιγίδα της Βουλής, για την πορεία των έργων αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου με τίτλο «Το Κυβερνείο Αναβιώνει».

Όπως αποκάλυψε ο κ. Κακλαμάνης, στους χώρους του Κυβερνείου σχεδιάζεται η περιοδική συνεδρίαση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, είναι το Κοινοβούλιο να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία, τις περιφέρειες, τα πανεπιστήμια, καθώς και τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. «Όταν το Κυβερνείο ανοίξει ξανά τις πόρτες του, θα πάψει να είναι ένα μνημείο, όπου η Θεσσαλονίκη θυμάται, και θα γίνει ξανά ένας τόπος, όπου η Θεσσαλονίκη -και ολόκληρη η Βόρειος Ελλάδα- ζει, δημιουργεί νέες εμπειρίες, μοιράζεται και συμμετέχει» τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή προοπτική συνδέει την Ιστορία, τον Πολιτισμό και τη Δημοκρατία.

Η συνεργασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, της ΕΤΑΔ και του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείο) αποσκοπεί στη μετατροπή του Κυβερνείου σε έναν βιώσιμο, πολυλειτουργικό και ανοιχτό χώρο για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα με τις κοινοβουλευτικές εργασίες, το κτήριο θα φιλοξενεί:

· Εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

· Συνεδριακές, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις.

· Δράσεις ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

Στην εκδήλωση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, έκανε έναν απολογισμό όσων έχουν γίνει την τελευταία διετία, ενώ εξήρε και τη συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και πολυλειτουργικού προορισμού, ανοιχτού στην κοινωνία και συνδεδεμένου με τη ζωή της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς. «Πρόκειται για ένα έργο προκλήσεων, τις οποίες μέρα με τη μέρα ξεπερνάμε για να φτάσουμε στην τελική φάση, στα έργα αποκατάστασης και εντέλει στη λειτουργία», τόνισε.

Ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, σημείωσε: «Εδώ στη Θεσσαλονίκη και αξίζουμε πολλά και χρειαζόμαστε πολλά. Και επιτέλους γίνονται. Όπως χαιρόμαστε και για άλλα έργα που μέχρι τώρα ήταν για εμάς άπιαστα όνειρα, ουτοπία, χαιρόμαστε που τώρα σε λίγο καιρό θα έχουμε ανάμεσα σε όλα τα άλλα και αυτό το πολύ σημαντικό, συμβολικά και ουσιαστικά, ιστορικό κτήριο της Θεσσαλονίκης, το Παλατάκι. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά αυτό το δώρο, αν και πιστεύαμε ότι πραγματικά αυτό το δώρο έπρεπε να μας είχε δοθεί εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνει πραγματικότητα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τώρα πια μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε για το πρώην Κυβερνείο: «Εκτός από αναπτυξιακό έργο είναι και βαθιά καινοτόμο, ένα μοναδικό τοπόσημο που εμπεριέχει πολλές έννοιες, κοινοβουλευτισμό, δημοκρατία, πολιτισμό, συλλογική μνήμη αλλά παράλληλα έχει και μέλλον. Εκτός από ένας χώρος πολιτισμού, συνάντησης ανθρώπων πνεύματος και όχι μόνο, ανάδειξης της μοναδικότητας της Θεσσαλονίκης, είναι και ένας πολύ πρωτότυπος και καινοτόμος δρόμος αποσυμφόρησης από την Αθήνα. Είμαστε πολύ περήφανοι που εκτός από όσα συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη, που τη μεταμορφώνουμε σε σύγχρονη εξωστρεφή, σε έναν πόλο ανάπτυξης, προστίθεται αυτή η σημαντική ψηφίδα».

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου υπογράμμισε: «Καταρχάς είμαστε – και είμαι και προσωπικά – πάρα πολύ ικανοποιημένη που το Παλατάκι αρχίζει και έχει πια μια απάντηση θεσμική, τεχνική και μπορούμε να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα σωθεί. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που σε όλη την ιστορία αυτή της κατασκευής, της επισκευής, της συντήρησης και της διαχείρισης, εμπλέκεται η Βουλή, ο πιο αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής στη χώρα αυτή τη στιγμή. Το Παλατάκι είναι το μοναδικό διατηρητέο, εμβληματικής αρχιτεκτονικής κτήριο σε όλο τον Θερμαϊκό κόλπο. Ο Δήμος Καλαμαριάς θα πρέπει να είναι συνεχώς παρών».

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, Δημήτρης Σαμαράς δήλωσε: «Εργαζόμαστε με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε ένα έργο σύμβολο της πόλης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΤΑΔ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αναθέτοντας μας ένα τόσο σημαντικό έργο, καθώς επίσης και για τη συνεργασία. Η πρόκληση για εμάς τους μελετητές, έγκειται στην επαναλειτουργία του κυβερνείου Η αποκατάσταση του Κυβερνείου δεν είναι απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική επανασύνδεση της Θεσσαλονίκης με την ιστορική της μνήμη».

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, Μαρία Καμηλάκη, τόνισε από την πλευρά της: «Η Βιβλιοθήκη της Βουλής, μέσα από το αρχειακό, βιβλιακό και ευρύτερα πολιτιστικό της απόθεμα, μπορεί να τροφοδοτήσει με περιεχόμενο, αναλογικό και ψηφιακό, ένα ευρύ φάσμα δράσεων εξωστρέφειας, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, λέσχες ανάγνωσης, συνέδρια, θεματικές ξεναγήσεις και άλλες δραστηριότητες. Στόχος μας είναι να μοιραστούμε τους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης της Βουλής με διαφοροποιημένες ομάδες κοινού στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Μακεδονία, πάντοτε σε συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους της Βουλής των Ελλήνων». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, ο Πρόεδρος της Βουλής εγκαινίασε το Σάββατο και τη φωτογραφική έκθεση «ANAVIOSIS» της ΕΤΑΔ στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η οποία είναι αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική και την ιστορική αναβίωση του τοποσήμου.

Το έργο αποκατάστασης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο του 2024 και αναμένεται οι διαδικασίες αναβίωσης του να εισέλθουν στην τελική ευθεία το 2028, επαναφέροντας τη σταθερή λειτουργία του χώρου για πρώτη φορά μετά το 1997, όταν είχε φιλοξενήσει την εμβληματική έκθεση του Καραβάτζιο στο πλαίσιο της «Θεσσαλονίκης – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Η ιστορία του Κυβερνείου («Παλατάκι»)

Το Κυβερνείο σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Περικλή Σακελλάριο (με τελική επεξεργασία του Ι. Χριστόπουλου) και εγκαινιάστηκε το 1960. Αρχικά προοριζόταν για κατοικία του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

Το 1963 παραχωρήθηκε ως βασιλική κατοικία, ενώ μετά το 1974 χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Υπουργού Μακεδονίας–Θράκης και του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά τις επισκέψεις του στην πόλη. Τελευταίος ένοικος ήταν ο Υπουργός Νίκος Τσιαρτσιώνης (2004-2006), ενώ το 2006 αποφασίστηκε το κλείσιμό του για ανακαίνιση. Βρίσκεται στον Δήμο Καλαμαριάς σε έκταση 15 στρεμμάτων. Το νεοκλασικό κτήριο καλύπτει 1.200 τ.μ., περιλαμβάνει περιστύλιο από ιωνικούς κίονες, ενώ η έκταση διαθέτει παρεκκλήσι, ελικοδρόμιο και πρόσβαση σε αποβάθρα. Το 2001 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο.