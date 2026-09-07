Σε πλήρη ανασχεδιασμό του προγράμματος για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προχωρά το υπουργείο Υγείας, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων τον αρχικό σχεδιασμό. Την είδηση αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, προαναγγέλλοντας σαρωτικές αλλαγές που ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η απόφαση να γράψουν το πλάνο από την αρχή φέρνει νέες παραμέτρους στη διάθεση των σκευασμάτων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο που θα ισχύσει.



Όπως ανέφερε, «αυτήν την εβδομάδα θα καλέσει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το νόμο που ψηφίσαμε, τις δύο εταιρείες που παράγουν τα σχετικά φάρμακα για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και να ξανακάνουμε το πρόγραμμα από την αρχή».



Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε πώς το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ήταν ένα πρόγραμμα ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα το οποίο ολοκληρώθηκε πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα.



«Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα εμείς βρήκαμε χρήματα χάρη στην παρέμβαση του κυρίου πρωθυπουργού και συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα βρούμε μία λύση με το πρόγραμμα της παχυσαρκίας, είμαι αισιόδοξος. Άλλωστε εμείς το κάναμε το πρόγραμμα, και προφανώς για να το έχουμε κάνει το πιστεύουμε, δεν είμαστε αντίθετοι με το πρόγραμμα», είπε χαρακτηριστικά.



Για το νέο προληπτικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος, ο Ά. Γεωργιάδης είπε ότι ξεκινά ένα μεγάλο και πολύ στοχευμένο πρόγραμμα και προσέθεσε: «Θα πάμε με τις κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας και θα ελέγξουμε όλους εκείνους, οι οποίοι εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο για πιθανή εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Και θα ελέγξουμε τους πάντες. Όλοι όσοι εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο είναι δικαιούχοι των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων μέσω του ”Προλαμβάνω”, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη:

Όσον αφορά το πρόγραμμα ψηφιακών μαστογραφιών είπε πως μέσα στο ”Προλαμβάνω” μπήκε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ψηφιακών μαστογραφιών ασυμπτωματικών γυναικών. «Από το πρόγραμμα αυτό σχεδόν 30 χιλιάδες γυναίκες εντόπισαν ότι είχαν πρόβλημα και σήμερα έχουν θεραπευτεί. Είναι ένας συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός. Έχουμε εξετάσει εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες, μέσω του ”Προγράμματος Φώφη Γεννηματά”, άρα το να κατηγορείται αυτή η κυβέρνηση ότι δεν την ενδιαφέρουν οι ψηφιακές μαστογραφίες είναι κωμικό.



Έχουμε μακράν τις περισσότερες ψηφιακές μαστογραφίες που έχουν γίνει, επί της θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας πως το ”Πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά” είναι από αυτά που θα συνεχιστούν στο ”Προλαμβάνω” από τους εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.