Με κεντρικό άξονα την παρουσίαση του αναπτυξιακού και κοινωνικού έργου που υλοποιείται και στους 66 Δήμους της Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής έδωσε δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, το οποίο εγκαινίασε, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στην σημασία του «καταξιωμένου θεσμού» της ΔΕΘ παρατήρησε «μάς παρέχει μια μοναδική δυνατότητα να παρουσιάσουμε την Αττική ως ολοκληρωμένη εμπειρία και παράδειγμα περιφερειακής διακυβέρνησης και να ανταλλάξουμε εμπειρίες και τεχνογνωσία με φορείς, εταιρείες και οργανισμούς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους πολίτες και τους εκπροσώπους της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας, με τους οποίους μας συνδέουν πολλά. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, από την κλιματική κρίση έως τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας στις γειτονιές μας, είναι σε μεγάλο βαθμό κοινές».

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις δυνατότητες που αυτή δημιουργεί για την περιφερειακή ανάπτυξη, ο περιφερειάρχης σημείωσε: «Η θετική εικόνα των οικονομικών δεικτών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερους διαθέσιμους πόρους για την ανάπτυξη της χώρας και των Περιφερειών της. Και θεωρώ ότι εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία της δικής μας παρουσίας στη ΔΕΘ: στην ανάγκη η θετική πορεία της εθνικής οικονομίας να μεταφράζεται σε ανάπτυξη με πραγματικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο, έργο και μετρήσιμο αποτέλεσμα».

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ακόμη ότι «η Αττική διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και δημιουργίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» υπογραμμίζοντας πως «στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη δυναμική της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας σε μόνιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα, μέσα από τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και στους 66 Δήμους της Αττικής, καθώς και μέσα από τη στρατηγική μας για μια σύγχρονη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική Μητροπολιτική Αττική».

Ο πρόεδρος του Eurogroup, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στον χαιρετισμό του χαρακτήρισε την Περιφέρεια Αττικής «πρότυπο ως προς τη διαχείριση των κονδυλίων» και την «μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική μηχανή της επικράτειας».

Ειδικότερα είπε: «Η Αττική δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, καθώς σε αυτήν συγκεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των επενδύσεων, της έρευνας, της καινοτομίας και των κεφαλαίων της χώρας. Σε αυτήν συμπυκνώνονται όλες οι προκλήσεις αλλά και όλες οι ευκαιρίες της Ελλάδας.

Πρόκειται για μια Περιφέρεια με πυκνοκατοικημένες γειτονιές, μεγάλες υποδομές και σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και με αυξημένες ανάγκες στην πολιτική προστασία, στις μεταφορές, στη στέγαση, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική συνοχή. Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Αττικής έχει στο τιμόνι της τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, τον Νίκο Χαρδαλιά, που στα δύσκολα ξέρει να κάνει μόνο ένα πράγμα: να συνεχίζει και να επιμένει».

Και πρόσθεσε:

«Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ύψους 1,6 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε για να αλλάξουμε το Λεκανοπέδιο. Η πρόοδος που έχετε επιτύχει, κύριε περιφερειάρχα, είναι ήδη μεγάλη, καθώς έχει ενταχθεί το 95% του προγράμματος. Οι συμβάσεις έχουν ξεπεράσει το 1,1 δισ. ευρώ και οι πληρωμές πλησιάζουν τα 665 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι αριθμοί έχουν σημασία γιατί αποτυπώνουν τη δουλειά που γίνεται. Αποτυπώνουν ότι πίσω από κάθε ποσό υπάρχει ένα έργο, μία επιχείρηση, μία γειτονιά».

Με την ολοκλήρωση των εγκαινίων, ο Νίκος Χαρδαλιάς συνομίλησε με εκθέτες, επισκέπτες και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και σε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος των 352 έργων και παρεμβάσεων που αποτελούν τη δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής προς τους πολίτες, με ορίζοντα το 2028.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υψηλή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027. Πρόκειται για πόρους που αξιοποιούνται με ταχύτητα και συγκεκριμένο σχεδιασμό, μετατρέπονται σε έργα και δράσεις και επιστρέφουν στην κοινωνία με μετρήσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτέλεσμα.

Στην 90ή ΔΕΘ η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε επίσης δύο θεματικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση ισάριθμων καινοτόμων προγραμμάτων με εκπαιδευτικό και κοινωνικό προσανατολισμό που πραγματοποιεί η ίδια.

Η πρώτη αφορούσε το Παιδικό Πανεπιστήμιο, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που φέρνει μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε επαφή με τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και απευθύνεται σε 800 μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν δωρεάν στους χώρους των ιδρυμάτων, σε ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα και εργαστήρια. Επίσης συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, γνωρίζουν σύγχρονα επιστημονικά πεδία και καλλιεργούν δεξιότητες που θα τους είναι απαραίτητες στο μέλλον.

Η δεύτερη εκδήλωση, με τίτλο «AttIca: Η επόμενη μέρα του Ψηφιακού Εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής», αφορούσε το εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης ενηλίκων με 10.000 πολίτες σε 50 από τους 66 Δήμους της Αττικής. Εκπαιδεύονται στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων, αποκτώντας γνώσεις που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν ευκολότερα τις νέες τεχνολογίες και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην καθημερινότητά τους.

Η παρουσίαση εστίασε στον στρατηγικό μετασχηματισμό που προωθεί η Περιφέρεια μέσα από τη συστηματική ενδυνάμωση των πολιτών με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις αλλαγές που επιφέρει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στον περιορισμό των ψηφιακών αποκλεισμών, ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να αξιοποιούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας.