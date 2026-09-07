Σε δύο μέτωπα άσκησε έντονη πολιτική κριτική ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας, στρέφοντας τα πυρά του τόσο προς τον Αντώνη Σαμαρά όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η ρητορική του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην κυβέρνηση πλησιάζει πλέον εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πολιτική μεταμόρφωση παρά τις συζητήσεις περί επανατοποθέτησής του στο πολιτικό σκηνικό.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε αρχικά στον Αντώνη Σαμαρά και στη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας ότι η απομάκρυνσή του από το κόμμα δεν αποτελεί επιλογή της σημερινής ηγεσίας αλλά δική του πολιτική στάση.

«Κανείς από εμάς δεν είπε ότι δεν χωράει στη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός της ΝΔ, είναι δική του επιλογή. Ο κ. Σαμαράς έκανε βίντεο και είπε 5 πράγματα για την κυβέρνηση – Τέμπη, διαθφορά, απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη, να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωσης με την κυβέρνηση;» είπε αρχικά στο Action24.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στο περιεχόμενο της τελευταίας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι η κριτική του δεν περιορίζεται σε επιμέρους διαφωνίες αλλά αγγίζει πλέον συνολικά την κυβερνητική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε: «άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά; Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;».

«Υπάρχει πλέον έντονο προσωπικό στοιχείο»

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, η κριτική του κ. Σαμαρά δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο ως πολιτική διαφοροποίηση, καθώς, όπως υποστήριξε, υπάρχει πλέον και έντονο προσωπικό στοιχείο στη στάση του απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Υπάρχει μια παροιμία που λέει το γινάτι βγάζει μάτι, είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα» είπε ακόμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ σχολίασε και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθαρίζοντας ότι σε ένα τέτοιο σενάριο ο πρώην πρωθυπουργός θα βρισκόταν αναπόφευκτα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική μάχη.

Όπως σημείωσε «αν επιλέξει να κάνει κόμμα (σ.σ. ο Αντώνης Σαμαράς) δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος; Τι θα είναι, πολιτικός σύμμαχος; Αν το επιλέξει πάμε σε πολιτική μάχη, λυπηρό είναι, δεν μου αρέσει αλλά…».

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επανέλθει δυναμικότερα στον δημόσιο διάλογο.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός δεν αφιέρωσε σημαντικό μέρος της παρουσίας του στη ΔΕΘ στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της τοποθέτησής του αφορούσε το κυβερνητικό σχέδιο, τις επενδύσεις, τις παροχές και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τις αναφορές Μητσοτάκη στον Τσίπρα, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ εκτίμησε «δεν μίλησε και πολλές φορές για τον Τσίπρα. Στην αντιπολίτευση αναφέρθηκε στο τελευταίο 5λεπτο της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Μίλησε για το όραμα της επόμενης 4ετιας, τις παροχές, τις επενδύσεις. Δεν υπάρχει rebranding, ο Αλέξης του 2026 λέει ό,τι είπε ο Αλέξης του 2015. Πάλι οι θυρίδες, πάλι οι υπερπλούσιοι… Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος ασθενής, δεν τραβάει, επειδή δεν τραβάει εμφανίστηκε ο Τσίπρας, το ότι δεν τραβάει δημιουργεί συνολική ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα, δεν δημιουργεί εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνησης και συγκυβέρνησης, γενικά είναι ωσεί παρών».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε έτσι την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με την αδυναμία, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει ισχυρή πολιτική δυναμική και να λειτουργήσει ως πειστικός εναλλακτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή του, αυτή η εικόνα δημιουργεί κενό στον χώρο της αντιπολίτευσης και τροφοδοτεί συζητήσεις για νέα σχήματα και επαναφορά παλαιότερων πρωταγωνιστών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «κυβέρνησης των ηττημένων», παραπέμποντας στην ανάλογη συζήτηση που είχε αναπτυχθεί πριν από τις εκλογές του 2023.

«Δεν βγαίνει μαθηματικά μία κυβέρνηση των ηττημένων»

Μιλώντας, τέλος, για την αναφορά Μητσοτάκη στην «κυβέρνηση των ηττημένων», ο Άδωνις Γεωργιάδης παρατήρησε «deja vu. Το 2023 δεν μιλάγαμε για κυβέρνηση ηττημένων τον Μάιο; Δεν μπορεί να γίνει τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν βγαίνει μαθηματικά. Για να γίνει αυτό στην Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει και το ΚΚΕ. Υπάρχει περίπτωση να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη; Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ή θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ ή θα έχει χάος και ακυβερνησία. Δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Όποιος δεν το λέει αυτό καθαρά στον κόσμο, λέει ψέματα».

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ παρουσίασε έτσι την αυτοδυναμία ως τον βασικό πολιτικό στόχο του κυβερνώντος κόμματος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι με τους σημερινούς συσχετισμούς δεν διαφαίνεται ρεαλιστικό σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με άλλο κόμμα.

Η συγκεκριμένη θέση συνδέεται και με τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει απορρίψει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, περιορίζει ακόμη περισσότερο τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια.

«Μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, αν θα είμαστε θα φανεί στο τελικό χειροκρότημα. Σήμερα δυνατότητα συγκυβέρνησης δεν υφίσταται γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει στο συνέδριο να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.