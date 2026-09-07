Η Κυβέλη Μάρδα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), ήταν εκείνη που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη γνωριμία της με τον κ. Τσίπρα, αλλά και για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές.

«Εγώ ενημερώθηκα ότι θα προλογίσω τον πρόεδρο στις 23:00 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οπότε το τρακ ήταν ακόμη πιο έντονο. Με ενημέρωσε ένα στέλεχος της ΕΛΑΣ μετά από παρότρυνση του προέδρου. Είχα πολύ άγχος, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν θα σας το κρύψω», είπε αρχικά.

Η κ. Μάρδα βρέθηκε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν μαζί την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο οι Πράσινοι επικράτησαν με 3-1. «Φέραμε γούρι στον πρόεδρο, δεν φέραμε γούρι στην ομάδα για μία μέρα. Δεν πειράζει», είπε με χιούμορ, καθώς η ίδια είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Πέλκα και είναι ΠΑΟΚ.

Πώς γνωρίστηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα

«Τον πρόεδρο τον γνωρίζω προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε το 2022. Είχε επιλέξει να έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μέναμε εκεί καθώς ο σύζυγός μου αγωνιζόταν στη Φενερμπαχτσέ. Είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του. Τότε είχα λάβει ένα τηλεφώνημα ότι έρχεται ο πρόεδρος και θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ. Υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο, με Πέλκα και Μπακασέτα, και με ρώτησαν αν μπορούσαμε να το κανονίσουμε. Οπότε, εγώ με μεγάλη χαρά ξεκίνησα τις διαδικασίες. Τον υποδέχθηκαν θερμά και εκεί τον γνώρισα για πρώτη φορά», είπε.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν θα είναι υποψήφια βουλευτής με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε:

«Είναι πολύ νωρίς να το απαντήσω. Είναι σίγουρα κάτι που έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου […] Οι άνθρωποι που έχουν μια στημένη ζωή, σε εισαγωγικά, μπορούν να κάθονται στον καναπέ τους και να είναι θεατές μιας κατάστασης, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να πουν ότι μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι».