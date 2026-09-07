Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, μίλησε στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, στο περίπτερο του Newsbeast, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, το στεγαστικό, την ακρίβεια και την οικονομική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.

«Ακούσαμε κι εμείς τα μέτρα χθες της κυβέρνησης και δυστυχώς αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι “ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι” και μάλιστα αυτό το τριφύλλι θα είναι και μαραμένο μέχρι να δοθούν όλα αυτά τα οποία έταξε ο πρωθυπουργός, τα οποία και λίγα είναι και ανεπαρκή είναι και για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες δεν είναι αυτά τα οποία περιμέναμε, πόσο μάλλον για τους συνταξιούχους ή για τους μισθωτούς του Δημοσίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Εμείς ξεκάθαρα μιλήσαμε για δέκατη τρίτη σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Μιλήσαμε για επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, 380.000 άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 550 ευρώ σύνταξη μόνοι τους ή 800 ευρώ το ζευγάρι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθούν αυξήσεις έωςψ 180 ευρώ, προκειμένου να δούνε μια πραγματική ωφέλεια στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι».

Για το μέτρο των 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ανέφερε: «Το μέτρο αυτό των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, γιατί εξαιρούνται οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, είναι πολύ λίγο. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσε να δοθεί η μισή 13η σύνταξη το πρώτο έτος της διακυβέρνησης και η άλλη μισή στο τρίτο έτος. Στην πραγματικότητα το ποσό το οποίο δίνει Νέα Δημοκρατία είναι μισή 13η σύνταξη».

«Με άλλα 840 εκατομμύρια στο τρίτο έτος της διακυβέρνησης μπορούμε το δώσουμε ολόκληρη, συν το ΕΚΑΣ, το οποίο έχει ένα κόστος 580 εκατομμύρια, που μπορούμε να το αντλήσουμε από τις 120 δόσεις. Αν ανακουφίσουμε το ιδιωτικό χρέος και πούμε ότι βάλουμε 120 δόσεις, τον πρώτο χρόνο μόνο μπορούμε να εισπράξουμε ήδη τα 580 εκατομμύρια. Το έχει ξανακάνει η Ελλάδα και έχει εισπράξει αυτό το ποσό από τις 120 δόσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρος Παππάς αναφέρθηκε και στον δημόσιο τομέα, λέγοντας: «Ακόμα λέμε 13ο μισθό στο Δημόσιο. Αυτό που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός ήταν 500 ευρώ σε ενάμιση χρόνο από σήμερα».

Στη συνέχεια περιέγραψε συζήτηση που είχε με δημοσίους υπαλλήλους: «Ξέρετε, χθες βρέθηκα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Και ήταν αστυνομικοί και διάφοροι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και λέγανε πότε θα το πάρουμε; Την 01/01 του 2028, στην ουσία. Σε ενάμιση χρόνο από σήμερα, που ίσως να μην υπάρχει και αυτή η κυβέρνηση και να μην είναι και αυτός πρωθυπουργός της χώρας».

«Οπότε μιλάμε για μέτρα τα οποία είναι ανεπαρκή. Για να μην αναφερθώ και στα υπόλοιπα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το στεγαστικό. Ακούσαμε πάλι ένα τρίτο πακέτο, ξανά το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Το οποίο στην πραγματικότητα είναι δάνεια, ακριβά δάνεια, τα οποία δεν εξασφαλίζουν το ότι αυξάνεται το διαθέσιμο pool, η διαθέσιμη δεξαμενή των ακινήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Αν δεν αυξήσουμε τα διαθέσιμα ακίνητα, δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε τα ενοίκια. Δεν θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να δώσουμε μια ανάσα στους ανθρώπους».

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη Golden Visa, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Εμείς λέμε ότι πρέπει να μειωθεί βραχυχρόνια μίσθωση, όχι άνθρωποι που νοικιάζουν ένα και δύο ακίνητα. Οι τεράστιες αυτές εταιρείες που έρχονται και αγοράζουν ακίνητα είτε από Ισραήλ, είτε από την Κίνα, είτε από την Τουρκία με προκάλυμμα Βουλγαρίας. Πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε δραστικότατα την Golden Visa ή και να την καταργήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις».

«Μιλάμε για έναν αφελληνισμό πλέον της Βόρειας Ελλάδας, της παραμεθορίου από τις αγορές που γίνονται για την Golden Visa», πρόσθεσε.

Ο κ. Παππάς σχολίασε και το μέτρο της αποταμίευσης για τα παιδιά: «Και να μιλήσω και για το εκβιαστικό μέτρο της αποταμίευσης. Αυτό το οποίο έγινε, που για κάποιες οικογένειες μπορεί να καλό, όσες αντέχουν να δώσουν τα 100 ευρώ για τα παιδιά τους, 100 ευρώ για κάθε παιδί, έτσι; Αν έχει κάποιος δύο παιδιά θα είναι 200 ευρώ, αν έχει τρία παιδιά θα είναι 300 ευρώ. Οπότε κάνει τους γονείς δύο ταχυτήτων».

«Κανένας γονιός δεν θέλει να αισθανθεί κακός γονιός, ότι δεν αποταμιεύει για το παιδί του, αλλά μπορεί να δώσει μια οικογένεια 100 και 200 και 300 ευρώ με αυτή την ακρίβεια; Δεν ακούσαμε τίποτα για την ακρίβεια, κύριε Γουλόπουλε», σχολίασε.

«Δεν ακούσαμε τίποτα για τον ΦΠΑ. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Δεν ακούσαμε τίποτα για τον έλεγχο στις αγορές και δεν ακούσαμε και τίποτα για το πώς θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των μεγάλων μονοπωλίων και ολιγοπωλίων», υπογράμμισε.

Όπως είπε, «Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ τολμάμε και το λέμε. Πρέπει να φορολογήσουμε κέρδη των ολιγοπωλίων, εφόσον υπάρχουν υπερκέρδη, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες».

Για τις τράπεζες, σημείωσε: «Καταθέσαμε για τις τράπεζες την πρότασή μας 8% για τη χρήση του 2025 και του 2026 που τρέχει τώρα. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πάρουμε πάνω από 400 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τα παρακάλια και τις συμφωνίες κυρίων πίσω από κλειστές πόρτες».

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Ο Πέτρος Παππάς τοποθετήθηκε και για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας την άποψη ότι μπορεί να αποτελέσει την προοδευτική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

«Σε καμία περίπτωση θα σας πω εγώ. Γιατί ακούγοντας και το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και όλες τις παραφωνίες οι οποίες συνέχισαν να ακούγονται για αυτό το πρόγραμμα, είδαμε ότι είναι ένα πρόγραμμα πρόχειρο και ένα πρόγραμμα ακοστολόγητο», είπε.

«Σε κάποια σημεία μια κακή αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά ακούσαμε να λένε για φορολόγηση του 1% με τον πατριωτικό αυτό φόρο εισφοράς. Πού θα βρουν ποιοι είναι το 1%; Και το ερώτημα το πιο κρίσιμο ακόμα είναι αυτό το 1% των πιο πλουσίων Ελλήνων ποιος το εμποδίζει να μεταφέρει τα χρήματά του σε μια ανώνυμη εταιρεία και στην πραγματικότητα, αφού μιλάμε για φορολόγηση φυσικών προσώπων και τελικά να μετακυλιστεί το κόστος της φορολογίας και πάλι στη μεσαία τάξη;», είπε ο Πέτρος Παππάς.

Στη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε: «Εμείς δε λέμε πράγματα στον αέρα. Δε λέμε ότι θα κάνουμε ριφιφί στις θυρίδες των ανθρώπων. Πράγματα τα οποία τρομάζουν την κοινωνία».

«Και ο κύριος Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο είναι συγκεκριμένο. Θα σας πει κάποιος ότι είναι μια άποψη ενός στελέχους του κόμματος; Δεν είναι. Δεν ήμουνα στέλεχος το 2015 και ούτε ως το 2019, όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούσα, θεώρησα το 2019 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μάθει από τα λάθη του και είχε καταλάβει ότι και το κλείσιμο των τραπεζών ήταν λάθος η και ένα σύνολο μέτρων τα οποία έλαβε και μια συνολική στάση την οποία είχε απέναντι στους δανειστές ήταν λάθος», τόνισε.

«Δεν τα κατάλαβε αυτά μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και πρόσφατα να λέει ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στο οικονομικό πρόγραμμα, πρόσθεσε: «Και ακούγοντας και αυτό το πολύ πρόχειρο οικονομικό πρόγραμμα, εδώ ο τομεάρχης Οικονομικών του κυρίου Τσίπρα μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση».

«Αναφερόμενος στις φοιτητικές εστίες και σε κάποιο πρόγραμμα που θα κάνει, μπέρδευε τα 400 εκατομμύρια αντί να τα πολλαπλασιάζει, τα διαιρούσε δια τέσσερα χρόνια. Πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα θεωρώ για ένα κόμμα το οποίο θέλει να είναι σοβαρό», είπε.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Εμείς προτείνουμε λοιπόν σαν ΠΑΣΟΚ ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αφορά τους συνταξιούχους. Αφορά τους ανθρώπους, τους πολλούς εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν ιδιωτικό χρέος και λέμε πώς θα ελαφρύνουμε αυτό το ιδιωτικό χρέος, πώς θα προστατεύσουμε πραγματικά την πρώτη κατοικία, πώς θα δώσουμε μια ανάσα στους ανθρώπους να μην είμαστε οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη».

«Γιατί καλά και τα επιδόματα, καλά και τα μέτρα. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα, αλλά αν δεν ελέγξουμε αυτή την ασυγκράτητη ακρίβεια η οποία υπάρχει στην αγορά, ό,τι και να δώσει μια κυβέρνηση δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Και ακρίβεια ελέγχεται με συγκεκριμένους τρόπους», σημείωσε.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη

Για τη Θεσσαλονίκη, ο Πέτρος Παππάς ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής, το πολύ απλό. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια πόλη δύο ταχυτήτων».

«Δεν μπορεί η πόλη να είναι διαιρεμένη ανάμεσα στη δυτική Θεσσαλονίκη που δεν έχει μέσο σταθερής τροχιάς, που δε θα έχει μέσο σταθερής τροχιάς για τα επόμενα τουλάχιστον 15, 20 χρόνια, γιατί ο σχεδιασμός είναι απόλυτα στον αέρα αυτή τη στιγμή», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Που έχει περιβαλλοντική μόλυνση, ο αέρας μυρίζει, οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες χαμηλής ποιότητας ζωής, δεν έχει σχολεία. Η πιο νεανική, πιο δυναμική, το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας που βρίσκεται στη δυτική πόλη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει την ίδια ποιότητα ζωής που έχει το ανατολικό κομμάτι».

«Και από εκεί πέρα ένας συνολικότερος σχεδιασμός για τη Θεσσαλονίκη. Επιτέλους να αποκτήσει ένα παραλιακό μέτωπο η Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίφημη ανάπλαση της ΔΕΘ. Την τάζουν οκτώ χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε.

«Βρισκόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Ναι, θα γίνει. Ναι, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο Και ακόμα έχουμε αυτό το πάρκο με τα κτίρια τα οποία είναι ακατάλληλα, είναι παλιά και δεν έχουμε μια ανάσα, έναν πνεύμονα πρασίνου. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα σκύψει πάνω στη δυτική Θεσσαλονίκη και θα αναπτύξει δομές στη δυτική Θεσσαλονίκη», υπογράμμισε.

Η υγεία στη Θεσσαλονίκη

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην κατάσταση στον χώρο της υγείας: «Επίσης, μιλάμε και για το πρόγραμμα της υγείας. Η Θεσσαλονίκη πιέζεται πάρα πολύ αυτή στιγμή γιατί δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως δεν έχει και η Αθήνα».

«Πρέπει να δούμε τα κέντρα υγείας αστικού τύπου τα οποία έχουμε στη Θεσσαλονίκη και τα οποία υπολειτουργούν από τις εννιά ως τη μία, ενώ υπάρχει προσωπικό, ενώ μπορούμε να κάνουμε έναν άλλο σχεδιασμό. Πώς θα ανακουφίσουμε τα τριτοβάθμια νοσοκομεία της πόλης από το φόρτο που έχουν λειτουργώντας πραγματικά όπως λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Ευόσμου σε 24ωρη βάση», τόνισε.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Παπανικολάου, ανέφερε: «Γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά στο αιματολογικό κέντρο του Παπανικολάου».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αυτό όμως δεν σβήνει την πραγματικότητα ότι όλα τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα στη νοσηλευτική τους υπηρεσία, στην ιατρική, στη διοικητική τους υπηρεσία».

«Το Ιπποκράτειο είναι ναυαρχίδα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και των Βαλκανίων, είναι 25% κάτω στη στελέχωση σε προσωπικό και οι κλίνες ΜΕΘ ενώ είναι 38 λειτουργούν 20 με 25», σημείωσε.

«Κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην υγεία. Και ξέρετε τι είναι αυτό; Ότι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το προσωπικό φεύγουν γιατί συνθήκες εργασίας και μισθοί είναι οι χειρότεροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Π. Παππάς.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση»

Κλείνοντας, ο Πέτρος Παππάς απάντησε στο ερώτημα για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση.

«Εγώ θεωρώ και όσο και αν ακούγεται αιρετικό αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση», υπογράμμισε.

Εξηγώντας τη θέση του, είπε: «Γιατί; Γιατί Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή είναι στο 22, 23%, σε κάποιες μετρήσεις. Θα γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα στερήσει μάλλον μεγάλο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και από το φόβο που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε πλέον θα μιλάμε για ποσοστά στην πρώτη θέση κομμάτων που θα είναι κοντά. Εκεί το ΠΑΣΟΚ με τη σοβαρότητά του, με το γεγονός ότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, έχει τους ανθρώπους που μπορεί να εφαρμόσουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη θέση».

Και κατέληξε: «Και ξέρετε, αν ακόμα και με ένα μικρό ποσοστό κατακτήσει την πρώτη θέση στις πρώτες εκλογές, μετά ο δρόμος είναι πολύ πιο εύκολος».