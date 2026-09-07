Για τον ρόλο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, αλλά και την προσβασιμότητα στις ψηφιακές υπηρεσίες μίλησε ο πρώην ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή, στο περίπτερο του Newsbeast στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στον ρόλο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, χαρακτηρίζοντάς τη «μια πολύ σημαντική δομή μέσα στο κράτος».

Όπως ανέφερε, η δημιουργία της συνδέθηκε με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία, που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη εκλογή του πρωθυπουργού το 2019. «Ο πρωθυπουργός όταν εκλέχτηκε πρώτη φορά το 2019, μία από τις προτεραιότητές του ήταν να μιλήσει ουσιαστικά για τα θέματα αναπηρίας. Έτσι, λοιπόν, τότε δημιουργήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία».

Μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως εξήγησε, προβλεπόταν η δημιουργία ενός γραφείου που θα ασχολείται με τα ζητήματα προσβασιμότητας στην κυβέρνηση. «Ο πρωθυπουργός όμως πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι θα αναφέρεται, θα αναφέρονται αυτά τα θέματα κατευθείαν στον πρωθυπουργό».

«Έτσι, λοιπόν, αυτό το γραφείο, αυτός ο φορέας φτιάχτηκε το 2021 στο γραφείο του πρωθυπουργού, ανήκει στην προεδρία της κυβέρνησης και κάνει αυτόν τον ρόλο», σημείωσε, εξηγώντας ότι η Αρχή «γνωμοδοτεί, συμβουλεύει και γενικά συμμετέχει σε ό,τι αφορά την αναπηρία μέσα στην κυβέρνηση».

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, ο κ. Κυμπουρόπουλος τόνισε ότι οι προτάσεις αποτελούν το ουσιαστικό κομμάτι της δουλειάς της Αρχής.

«Οι προτάσεις είναι το ουσιαστικό, γιατί το κομμάτι των προβλημάτων φτάνουν από όλα τα υπουργεία, οπότε προσπαθούμε, και αυτή ήταν η ουσία που έχουν γίνει αυτά τα πέντε χρόνια, να ομαδοποιούνται και να γίνεται η αλλαγή στον πυρήνα των νομοσχεδίων, συμμετέχοντας πολύ ουσιαστικά στις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες».

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε τέσσερα σημαντικά νομοσχέδια, στα οποία έχει γίνει αυτή η διαδικασία, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορούσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπε, ο νόμος Κεραμέως εισήγαγε τις μονάδες προσβασιμότητας, «δηλαδή ότι κάθε πανεπιστήμιο πρέπει και επιβάλλεται να έχει γραφείο το οποίο να εξυπηρετεί τους φοιτητές που είναι με αναπηρία».

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, η Αρχή δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα. «Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους υπουργούς. Δεν μπορούμε να πούμε θα κάνεις αυτό. Δεν έχουμε εκτελεστική αρμοδιότητα», είπε.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή του νόμου για τις μονάδες προσβασιμότητας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ότι «από κει και πέρα είναι και το τι αντέχει το σύστημα. Το τι αντέχει η κοινωνία».

«Γιατί φανταστείτε ότι αυτός ο νόμος Κεραμέως ισχύει από το ’22. Δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο που χρειάζεται για να έχουν όλα τα πανεπιστήμια ένα ελάχιστο επίπεδο προδιαγραφών, για να εξυπηρετούν τους φοιτητές με αναπηρία», ανέφερε.

Όπως είπε, η διαδικασία έχει προχωρήσει σε αρκετά πανεπιστήμια, «με πρωτεργάτη το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», ωστόσο «είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται και βήμα βήμα, χρόνο με τον χρόνο, γίνεται και κάτι περισσότερο».

Η προσβασιμότητα στις ψηφιακές υπηρεσίες

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στην προσβασιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά πλέον τους πάντες.

«Θα σας πω ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και για να γίνει ολοκληρωτικά σωστό χρειάζεται έχει κάποιο κόστος. Την προσαρμογή των ιστοσελίδων σε κάποια διεθνή πρότυπα τα οποία πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και πιστοποιούν τη δυνατότητα των ιστοσελίδων να παρακολουθούνται από τον καθένα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, στο συγκεκριμένο ζήτημα «γίνεται μεγάλο debate και πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό τι είναι αυτό που ζητάμε».

«Δεν γίνεται κατανοητό ότι, για παράδειγμα, αν υπάρχει μαύρο φόντο σε λευκά γράμματα, ότι είναι δύσκολο να το διαβάσει ο άλλος», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο ως «μια μικρή λεπτομέρεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό λοιπόν το βλέπουν ότι είναι λεπτομέρεια και δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρότυπα».

Το πρόβλημα, όπως είπε, έχει να κάνει και με τη νοοτροπία. «Το βλέπουν σαν κάτι ξένο για κάποιον που δεν το έχει αντιμετωπίσει ως πρόβλημα».

«Το βλέπουν σαν κάτι ξένο και δεν μπορούν να πεισθούν ότι πρέπει να πείσουν τις εταιρείες να επενδύσουν σε αυτό», σημείωσε.

Ο κ. Κυμπουρόπουλος εξήγησε ότι χρειάζεται να γίνει κατανοητό πως η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά το σύνολο της κοινωνίας.

«Δεν το κάνεις για τον ανάπηρο. Το κάνεις για τον άνθρωπο γενικότερα, γιατί και ο ανάπηρος είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «μια νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει».

Μάλιστα, εξήγησε ότι, προκειμένου να πειστεί μια επιχείρηση να επενδύσει στην προσβασιμότητα, χρειάζεται να αναδειχθεί και το όφελος που μπορεί να έχει η ίδια. «Να του πεις κάν’ το γιατί -δεν είναι ωραίο αυτό που λέω- γιατί έχει κέρδος», ανέφερε.

«Γιατί αν έχεις την ιστοσελίδα σου σωστά, θα μπει μέσα, θα ψάξει και θα αγοράσει το προϊόν σου, θα αγοράσει την υπηρεσία σου, θα αγοράσει το ξενοδοχείο, τη διαμονή του. Αν όμως δεν έχεις, θα χάσεις πελάτη», εξήγησε,

Και, όπως υπογράμμισε, «οι ανάπηροι είναι μεγάλη αγοραστική δύναμη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία. «Οι ανάπηροι πρέπει να φύγουμε από τη λογική: τους νοιάζει η ιατρική τους διάσταση», είπε.

«Ο ανάπηρος, όπως και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, θέλει να διασκεδάσει, να ταξιδέψει, να ζήσει την εμπειρία, να απολαύσει. Αν του τα κάνεις προσβάσιμα, θα επενδύσει. Ανεμπόδιστα και χωρίς προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν λύνονται εμπόδια, να μην δημιουργούνται ξανά»

Στο ερώτημα ποιο θα ήταν το σημαντικότερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, ο κ. Κυμπουρόπουλος απάντησε: «Θα πω λίγο αυτό το επαναλαμβανόμενο και το τετριμμένο: όταν λύνονται εμπόδια, να μην ξανά δημιουργούνται».

Χρησιμοποίησε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ράμπα, «Με την έννοια ότι το χρησιμοποιούμε συνέχεια τη ράμπα που για μένα είναι ένα παρωχημένο παράδειγμα, αλλά είναι ουσιαστικό».

Όπως εξήγησε, μπορεί να έχει κατασκευαστεί μια ράμπα, αλλά ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τη χρησιμότητά της μπορεί να την κλείσει. «Μπορεί να έχει φτιαχτεί μια ράμπα και να πάει ένας άνθρωπος που δεν την έχει δει. Δεν τον νοιάζει να την κλείσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Λοιπόν, η απομάκρυνση του εμποδίου έγινε ξανά εμπόδιο», εξήγησε.

Το ίδιο, σύμφωνα με τον Σ. Κυμπουρόπουλο, συμβαίνει «και στις υπηρεσίες», «και στην καθημερινότητα» και «οπουδήποτε υπάρχει έλλειψη προσβασιμότητας».

Αναφερόμενος στην εργασιακή ζωή, σημείωσε ότι «έχουν φτιαχτεί πολλοί καλοί νόμοι, ώστε ένας ανάπηρος να μπορεί να συμμετέχει στην εργασιακή ζωή».

Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει ένα διαφορετικό εμπόδιο: «Εκεί λοιπόν υπάρχει το εμπόδιο ότι θα πάρω τον ανάπηρο; Εκεί υπάρχει νοοτροπία».

Περιγράφοντας αυτή τη νοοτροπία, ανέφερε: «Υπάρχει λοιπόν το νοητικό εμπόδιο που λέει ότι επειδή εγώ χρησιμοποιώ αμαξίδιο, επειδή εγώ δεν βλέπω, επειδή εγώ μιλάω με νοηματική, δεν είμαι καλός υπάλληλος».

«Και το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά αυτό το σκεπτικό», πρόσθεσε.

«Είσαι ανάπηρος και αυτόματα δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν μπορείς», σημείωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για κάτι ακόμα χειρότερο: «Είναι ακόμα χειρότερο ότι είσαι ανίκανος και ανάξιος να φέρεις εις πέρας μια δουλειά».

Το προσωπικό του παράδειγμα

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία από την επαγγελματική του πορεία.

«Όταν ξεκίνησα την ειδικότητα, δεν πίστευε κανένας ότι θα βγάζω τη δουλειά του ειδικευόμενου που χρειαζόταν», ανέφερε.

Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας, ο τότε διευθυντής του του είπε «ότι ήσουνα φαινόμενο και ότι όχι μόνο έβγαζες δουλειά, αλλά έβγαζες και παραπάνω δουλειά».

Με βάση αυτή την εμπειρία, περιέγραψε το εμπόδιο που χρειάζεται να ξεπεραστεί: «Άρα λοιπόν, το εμπόδιο είναι ότι πρέπει να ξεπεράσω την άποψη που έχει ο απέναντί μου ότι εγώ δεν είμαι ικανός».

«Αυτό είναι τεράστιο εμπόδιο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά είναι ζητήματα που θέλει να διαχειριστεί η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τη μετακίνηση. «Εννοούμε τα κοινωνικά και τα ψηφιακά και τα υπηρεσιακά εμπόδια που αντιμετωπίζουμε πάρα, πάρα, πάρα πολλοί συνάνθρωποί μας, όχι γιατί έχουν κάποια βλάβη, αλλά γιατί η κοινωνία δεν δέχτηκε ότι η φυσιολογία του ανθρώπου μπορεί να περιλαμβάνει και βλάβες».

«Εγώ για μένα νιώθω φυσιολογικός», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι: «μπορεί να με βλέπετε ότι είμαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά για μένα είμαι φυσιολογικός».

Και κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο: «Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία ότι υπάρχουν πολλές φυσιολογίες».

Η παρουσία της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας στη ΔΕΘ

Μιλώντας για το περίπτερο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Κυμπουρόπουλος δήλωσε «πάρα πολύ χαρούμενος».

Όπως ανέφερε, την πρώτη ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης έκανε τα εγκαίνια του περιπτέρου και είχε τη χαρά «να το εγκαινιάσει και να κάνει τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος Θεσσαλονίκης, ο Κύριος Άνθιμος».

«Το κάναμε αυτό το βήμα γιατί θέλω με τη δικιά μου προεδρία, ακολουθώντας την εξαιρετική προεδρία του κυρίου Στεφανίδη, να δείξω αυτό το στίγμα ότι η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας από εδώ και μπρος θα έχει εξωστρέφεια», είπε.

Όπως σημείωσε, η παρουσία στη ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη σημασία «σε έναν τέτοιο χώρο που επικοινωνείς με τόσο κόσμο, σε βλέπουν τόσα μάτια».

«Θέλω λοιπόν με αυτή την παρουσία να δείξω αυτό το στίγμα. Εξωστρέφεια, να επικοινωνήσουμε όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις που θα δώσουμε το επόμενο διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να τα λύσω όλα»

Αναφερόμενος στο μεγάλο στοίχημα της θητείας του στην προεδρία της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος είπε ότι στόχος του είναι, όταν ολοκληρώσει τη θητεία του, να έχει συμβάλει ουσιαστικά.

«Το στοίχημα είναι, όταν τελειώσω και παραδώσω στον επόμενο, στον επόμενο πρόεδρο την έδρα, να ξέρω ότι έχω συμβάλει κατά το κατιτίς παραπάνω από αυτό που βρήκα», τόνισε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι δεν είναι δυνατόν να λυθούν όλα τα προβλήματα. «Δεν μπορώ να τα λύσω όλα. Ξέρω ότι δεν θα το κάνω».

Ωστόσο, όπως τόνισε, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει: «Ξέρω ότι θα είμαι εκεί να χτυπάω πόρτες, να μιλάω στους υπουργούς, να μιλάω στην κυβέρνηση και όταν χρειάζεται για κάτι πολύ, πολύ σημαντικό να μιλάω στον πρωθυπουργό για να έρθει η αλλαγή».

Η θητεία του είναι τετραετής και, όπως είπε, έχει «πολύ χρόνο» μπροστά του. «Έχω και θα τον αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε συνεργασία και πάντα με διάλογο», κατέληξε.