Νέο επεισόδιο στην ανοιχτή πλέον σύγκρουση στο εσωτερικό της ευρύτερης κεντροδεξιάς προκάλεσε η σκληρή αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ.

Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε σαφή θέση υπέρ της κυβέρνησης, ασκώντας οξύτατη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό και εκτιμώντας παράλληλα ότι οι συνεχείς επιθέσεις του προς τη Νέα Δημοκρατία ενδέχεται τελικά να λειτουργήσουν συσπειρωτικά για την κυβερνητική παράταξη.

Η βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τις τελευταίες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού. «Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή» είπε η ίδια, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε μία τοποθέτηση ο Αντώνης Σαμαράς συγκέντρωσε επιχειρήματα που χρησιμοποιούν πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η νέα ένταση είχε προηγηθεί μία ημέρα νωρίτερα, στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά και για πιθανή μελλοντική συνεργασία μαζί του, απέκλεισε ουσιαστικά ένα τέτοιο σενάριο. Παράλληλα, άφησε σαφή αιχμή για την πολιτική πορεία του πρώην πρωθυπουργού και ειδικά για τη ρήξη του 1993 με τη ΝΔ, λέγοντας ότι διαθέτει «τεχνογνωσία» στο να προκαλεί ζημιά στην παράταξη και καλώντας τον να αναλογιστεί την υστεροφημία του.

Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Ο πρώην πρωθυπουργός αντέστρεψε την κατηγορία περί ζημιάς στη Νέα Δημοκρατία, εξαπολύοντας συνολική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές και την κυβερνητική πολιτική, ενώ επέμεινε στη διάκριση που κάνει ανάμεσα στην ιστορική παράταξη της ΝΔ και τη σημερινή ηγεσία της.

Βλέπει νέο κόμμα από τον Σαμαρά

Όσον αφορά το ερώτημα εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει τελικά πράξη τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, η Ντόρα Μπακογιάννη εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Κατά την ίδια, μάλιστα, οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά μπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ενδεχομένως επιδιώκει, επαναφέροντας προς τη ΝΔ ψηφοφόρους που είχαν απομακρυνθεί από αυτήν.

Για να υποστηρίξει την εκτίμησή της, περιέγραψε ένα μήνυμα που, όπως είπε, έλαβε αμέσως μετά τη δημόσια τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού. Επρόκειτο, σύμφωνα με την ίδια, για ανθρώπους που είχαν ψηφίσει στο παρελθόν Νέα Δημοκρατία, αλλά σε προηγούμενη συζήτησή τους μαζί της είχαν δηλώσει ότι δεν σκόπευαν να την ξαναψηφίσουν.

Μετά την παρέμβαση Σαμαρά, όμως, της έγραψαν: «Ε όχι κι έτσι. Επανήλθαν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις».

Η κυρία Μπακογιάννη επέμεινε ότι η ένταση των δηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού ξεπερνά, κατά την άποψή της, τα όρια μιας συνηθισμένης πολιτικής διαφωνίας, υποστηρίζοντας πως εκφράζει προσωπική πικρία και ένα «γινάτι» που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον κόσμο της παράταξης.

«Είμαστε σε περίοδο έντασης με την Τουρκία»

Στο δεύτερο σκέλος της συνέντευξής της, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε μια συγκυρία κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα εμφανίζουν εκ νέου σημάδια αυξημένης έντασης.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των ελληνικών χωρικών υδάτων, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση: «η Ελλάδα έχει αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 μίλια. Το πότε και πώς θα γίνει εναπόκειται στην κυβέρνηση».

Ανάλογη θέση είχε εκφράσει μία ημέρα νωρίτερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια όταν και όπως κρίνει κατάλληλο. Ο πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα προς διευθέτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι ευθύγραμμες. Περνάμε περίοδους ύφεσης και περίοδους έντασης. Αυτή στη στιγμή είμαστε σε ένταση, δεν υπάρχει αμφιβολία» είπε ακόμα η κυρία Μπακογιάννη.

Η αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ

Η Ντόρα Μπακογιάννη συνέδεσε την αυξημένη τουρκική ενόχληση και με την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της Ελλάδας, καθώς και με τη στενότερη στρατηγική σχέση Αθήνας και Ιερουσαλήμ.

«Τους ενοχλεί η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ και ότι η περιοχή βρίσκεται σε περίοδο αναταραχής», δήλωσε, για να προσθέσει ότι οι διεθνείς συγκυρίες υπαγορεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι σε εγρήγορση.