Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, και σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και ο λόγος που έμειναν εκτός του μέτρου οι μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες.

«Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα, θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες».

Διευκρίνισε ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομά και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών.