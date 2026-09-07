Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική και κυρίως για τη στεγαστική κρίση άσκησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος βρέθηκε στο περίπτερο του Newsbeast, στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η εικόνα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

«Η αίσθηση που έχω εγώ, και η αλήθεια είναι ότι το ανέμενα και από πριν, η αίσθηση όμως που μου έχει μείνει είναι ότι ο πρωθυπουργός στην ουσία περιγράφει μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό», ανέφερε.

Όπως είπε, «όταν κάποιοι άνθρωποι στην ουσία βιώνουν μια πραγματικότητα που βλέπουν τον μισθό τους να τελειώνει, το εισόδημά τους να τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας, που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις στεγαστικές δαπάνες και ιδιαίτερα τώρα που είναι Σεπτέμβρης, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει σε σχολές και ακυρώνουν τα φοιτητικά τους και σπουδαστικά τους σχέδια, επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το στεγαστικό».

«Όταν έχεις να βιώσεις δηλαδή μια τέτοια πραγματικότητα, να ακούς αυτή την εξωραϊσμένη εικόνα ή να πιστεύεις και να νομίζεις ότι μόνο εσύ έχεις πρόβλημα και σε στέλνει στην κατάθλιψη ή πραγματικά νομίζεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου», πρόσθεσε.

«Εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, αυτή είναι η αίσθησή μου με τα μέτρα του πρωθυπουργού και με τις εξαγγελίες τις οποίες έκανε εξωραΐζοντας στην πραγματικότητα μια εικόνα η οποία είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη για το ελληνικό νοικοκυριό», σημείωσε.

«Δεν άκουσα τίποτα για τα ενοίκια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στεγαστική κρίση και στην άνοδο των ενοικίων, υπογραμμίζοντας ότι δεν άκουσε συγκεκριμένη αναφορά στους ενοικιαστές.

«Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι, ενώ έκανε αναφορά στη στέγαση, δεν έκανε καμία αναφορά απολύτως στα ενοίκια, στους ενοικιαστές που αυτή τη στιγμή βλέπουν το εισόδημά τους να κατατρώγεται στην πραγματικότητα από ενοίκια τα οποία κάθε χρόνο αυξάνονται με διψήφια ποσοστά», είπε.

«Αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ποια είναι τα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία», τόνισε.

«Θεωρεί ότι η αύξηση των ενοικίων είναι κάτι το οποίο συμφέρει τους ιδιοκτήτες. Και πράγματι έτσι είναι. Όμως πρέπει να δει ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά του νομίσματος, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν το ενοίκιο και ειδικά σε μια περίοδο που η ιδιοκατοίκηση βαίνει μειούμενη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Εκεί πρέπει να υπάρχουν μέτρα, πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε.

Πλαφόν και πάγωμα στα ενοίκια

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματός του για τη στέγαση, κάνοντας λόγο για πλαφόν και πάγωμα των ενοικίων.

«Συγκεκριμένα, εμείς τι προτείνουμε για τα ζητήματα της στέγης; Θα σας πω δύο συγκεκριμένα ζητήματα, τρία μάλλον συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι άμεσα, που θα μπορούσαμε να πάρουμε.

Να υπάρξει πλαφόν στα ενοίκια, να υπάρξει πάγωμα στα ενοίκια. Προσέξτε να δείτε, όχι ως ένα εκδικητικό μέτρο απέναντι στους ιδιοκτήτες. Ίσα ίσα να δοθούν και κίνητρα στους ιδιοκτήτες έτσι ώστε να αντισταθμίσουν αυτό το ζήτημα, όμως κάπως πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη άνοδος των ενοικίων».

Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού για μακροπρόθεσμες μισθώσεις.

«Δεύτερο ζήτημα: να υπάρξει ένας κρατικός μηχανισμός ο οποίος να μπορεί να δίνει στους ιδιοκτήτες ένα εγγυημένο εισόδημα σε μακροπρόθεσμη μίσθωση στην πραγματικότητα για να δίνουν τα ακίνητά τους σε αυτόν τον μηχανισμό, να τα ανακαινίζει το κράτος, να τα αναβαθμίζει ενεργειακά και μετά να τα διαθέτει με προσιτά ενοίκια στην κοινωνία. Αυτή είναι η λογική του μηχανισμού κοινωνικής κατοικίας».

«Το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2 απέτυχαν»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε αποτυχημένα τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», υποστηρίζοντας ότι βασίστηκαν σε λάθος διάγνωση του προβλήματος.

«Πρώτα απ’ όλα απέτυχε. Είναι ξεκάθαρο ότι απέτυχε», είπε, εξηγώντας ότι «το “Σπίτι μου 1” και το “Σπίτι μου 2” που είναι δύο προγράμματα τα οποία υποτίθεται ήταν έτσι βασικά προγράμματα για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, ήταν προγράμματα τα οποία απέτυχαν, γιατί έκαναν μια λάθος διαπίστωση».

Όπως ανέφερε, «η διαπίστωση ήταν ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη ζήτηση και την προσφορά, που το είπε σήμερα ο πρωθυπουργός, αν τον ακούσατε στη συνέντευξη Τύπου, ότι προέρχεται κυρίως από την πλευρά της ζήτησης.

Έδωσε κίνητρα έτσι ώστε να μειωθούν τα επιτόκια, στην ουσία να επιδοτηθούν οι τράπεζες για τα επιτόκια και με αυτόν τον τρόπο όμως δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι από την πλευρά της προσφοράς.

Αν δεν δώσεις κίνητρα από την πλευρά της προσφοράς για να ανοίξουν τα σπίτια και να υπάρξει μια ισορροπία, κατά την άποψή μου δεν μπορείς να κάνεις κάτι».

«Πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa»

Στις προτάσεις του περιέλαβε και την κατάργηση της Golden Visa. «Άλλο μείζον ζήτημα: απαγόρευση, κατάργηση μάλλον της Golden Visa», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα επενδυτικό σχήμα που «σε ολόκληρο τον κόσμο θεωρείται ένα επενδυτικό σχήμα, το οποίο όχι μόνο δεν αποδίδει επενδυτικά, μπορεί σε μακροοικονομικό επίπεδο να διευκολύνει την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, αλλά στην πραγματικότητα επιβαρύνει τόσο πολύ τις κοινωνίες και τη συνοχή των κοινωνιών, δημιουργώντας, οξύνοντας το στεγαστικό πρόβλημα που πραγματικά είναι πολύ επιβλαβές».

«Πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa», τόνισε.

«Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία από τη δική μας την πλευρά τα βάζουμε μπροστά και θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν ρηξικέλευθα μέτρα για να απαντηθεί η στεγαστική κρίση», πρόσθεσε.

«Είναι εκτός τόπου και χρόνου ο κ. Μητσοτάκης για την κοινωνική κατοικία»

Σχολιάζοντας τη θέση του πρωθυπουργού ότι η κοινωνική κατοικία έχει αποτύχει στην Ευρώπη, ο κ. Σακελλαρίδης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός.

«Είναι εκτός τόπου και χρόνου κ. Μητσοτάκης», είπε, υποστηρίζοντας ότι «σε όλη η δυτική Ευρώπη ο πυλώνας της κοινωνικής κατοικίας στην Αυστρία, την Ολλανδία, τη Γερμανία είναι βασικός πυλώνας, ο οποίος συνέχει τις κοινωνίες και δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να έχουν προσιτή κατοικία».

Η κριτική στον «κουμπαρά» για τα παιδιά

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική και στο μέτρο για τον «κουμπαρά» των παιδιών, χαρακτηρίζοντάς το «αντιστρόφως προοδευτικό».

«Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αντιστρόφως προοδευτικό», είπε.

«Ενώ από τη μία λες “ώπα, κάτσε, είναι ένα μέτρο που ακούγεται ωραίο” και πράγματι λες “οκ, χρειάζομαι μια καλή εκκίνηση στην ενήλικη ζωή μου να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να ξεκινήσω την ενήλικη μου ζωή με έναν κουμπαρά πραγματικά”». Ωστόσο, όπως εξήγησε, «το πρόβλημα είναι ότι για να τον έχεις αυτόν τον κουμπαρά πρέπει να έχεις από πριν χρήματα».

«Και αυτά τα νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν ένα κατοστάρικο το μήνα για τα παιδιά τους, δεν θα ευνοηθούν από αυτό το μέτρο, ενώ κάποια άλλα νοικοκυριά που έχουν αυτή τη δυνατότητα θα δουν ότι θα αβγατίσουν αυτά τα χρήματα, τα οποία επενδύουν, προς όφελος των παιδιών τους», συμπλήρωσε.

«Αυτό είναι αντιστρόφως, αυτό διευρύνει τις ανισότητες», τόνισε.

Η πρόταση για «κοινωνική κληρονομιά»

Απέναντι στον «κουμπαρά», η Νέα Αριστερά προτείνει, όπως ανέφερε, ένα μέτρο που θα μπορούσε να ονομαστεί «κοινωνική κληρονομιά».

«Εμείς θα προτείνουμε ένα μέτρο, όχι σαν τον κουμπαρά, αλλά μια κοινωνική κληρονομιά θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου δεν θα δίνεται, θα δίνεται μάλλον με βάση εισοδηματικά κριτήρια, γιατί εκεί είναι που πρέπει να υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια».

Σύμφωνα με την πρότασή του, «τα παιδιά των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων να έχουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς να συνεισφέρουν οι γονείς τους στον κουμπαρά».

«Από την πλευρά του κράτους, αντίστοιχο ποσό που θα έδινε το κράτος να το δίνει σε αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε όλα τα παιδιά στην ενήλικη ζωή τους να ξεκινούν, ή τουλάχιστον όσο γίνεται αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερο από την ίδια βάση».

«Ισότητα ευκαιριών κύριε Γουλόπουλε, αυτό είναι το ζητούμενο», κατέληξε.

«Ο Τσίπρας έχει κάνει συνειδητή πολιτική επιλογή να απομακρυνθεί από την Αριστερά»

Στη συνέχεια, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές επιλογές του, υποστηρίζοντας ότι έχει επιλέξει συνειδητά να απομακρυνθεί από την Αριστερά.

«Ναι, θεωρώ ότι έχει κάνει μια συνειδητή πολιτική επιλογή να απομακρυνθεί έτσι από την αριστερά», ανέφερε.

«Νομίζω ότι είναι συνειδητή, ότι είναι στρατηγική επιλογή την οποία έχει κάνει, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα διευρύνει το πολιτικό του ακροατήριο, αποδεχόμενος όμως στην πραγματικότητα την ιδεολογική ηγεμονία του αντιπάλου, του συντηρητισμού και της δεξιάς, μπαίνοντας στο πεδίο του, υιοθετώντας κομμάτια από τις απόψεις του, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσεταιριστεί ευρύτερα ακροατήρια εκλογικά».

Ο ίδιος έκανε λόγο για σημεία σύγκλισης στις τοποθετήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη.

«Δηλαδή οι εξαγγελίες που έκαναν για τον κατώτατο μισθό είναι στην πραγματικότητα οι ίδιες, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη».

«Η πολιτική δεν είναι μόνο η τέχνη του εφικτού»

Ως σημαντικότερη κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική.

«Εμένα ίσως θα μπορούσα να σας πω η σημαντικότερη κριτική που θα έκανα στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα είναι η εξής: είναι το γεγονός ότι πρώτα από όλα είδα έναν Τσίπρα και ένα κόμμα, την ΕΛΑΣ, να αποδέχονται πλήρως τον ορισμό της πολιτικής ως η τέχνη του εφικτού».

«Αυτό είναι μια συντηρητική αντίληψη της πολιτικής», υποστήριξε.

«Στον χώρο τον προοδευτικό και στον χώρο της αριστεράς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ως την προσπάθεια να διευρυνθούν οι όροι του εφικτού».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην έμφαση που δίνεται στην κοστολόγηση των μέτρων και στη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Ο κύριος Τσίπρας με την επιχειρηματολογία και τα στελέχη του για την ανάγκη ότι τα μέτρα τους είναι κοστολογημένα, ότι τα μέτρα τους συμβαδίζουν με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το να στείλουμε τα μέτρα μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να μη μας πει τίποτα ο Μητσοτάκης και ο Μαρινάκης και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στην πραγματικότητα αποδέχονται πλήρως ας πούμε, τη λογική της Νέας Δημοκρατίας και εκεί είναι καταδικασμένοι να χάσουν».

«Είναι καταδικασμένοι να χάσουν αν μπαίνουν σε αυτή τη λογική», ανέφερε.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι «το ζήτημα είναι να προτείνεις μια πολιτική που θα έχει άλλους χρηματοδοτικούς όρους, θα ανοίξεις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες για να μπορέσεις να λύσεις προβλήματα που θεωρείς εσύ ότι είναι πιο σημαντικά από αυτά που θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Και αυτό είναι λάθος θεωρώ και χάνει», κατέληξε.

«Οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν»

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς, ο κ. Σακελλαρίδης εμφανίστηκε θετικός και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

«Θεωρώ ότι το ζήτημα των συνεργασιών είναι στην πραγματικότητα κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει η επιλογή».

Όπως είπε, «ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς είναι επιζήμιος».

«Αυτή τη στιγμή χρειάζεται διάλογος, κοινή δράση και γιατί όχι και ενότητα των πολιτικών, των δυνάμεων της αριστεράς και σε πολιτικό και σε εκλογικό επίπεδο όταν μπει ο εκλογικός ορίζοντας», τόνισε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να γίνει χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

«Αυτό χρειάζεται μια πολιτική ατζέντα, έναν προγραμματικό διάλογο γύρω από βασικά κομβικά ζητήματα τα οποία να δίνουν ότι υπάρχει, να δείχνουν ότι υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία και ομοφωνία, θα μπορούσαμε να πούμε, σε κρίσιμα ζητήματα», συμπλήρωσε.

Μεταξύ αυτών ανέφερε «τον πόλεμο, τους πολεμικούς εξοπλισμούς, τη φορολογική δικαιοσύνη, τη φορολογική μεταρρύθμιση που χρειάζεται να γίνει, σε ζητήματα που αφορούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη δημόσια υγεία».

«Κρίσιμα ζητήματα τέλος πάντων», σημείωσε.

«Η Αριστερά περνάει κρίση αξιοπιστίας»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έθεσε παράλληλα και το ζήτημα της αξιοπιστίας της Αριστεράς, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που προέκυψε τυχαία.

«Ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο κομμάτι όμως είναι και το ηθικό και το αξιακό πλαίσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γιατί όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά κύριε Γουλόπουλε, αν κάτι είναι το βασικό πρόβλημα της αριστεράς σήμερα είναι η κρίση αξιοπιστίας η οποία περνάει ο χώρος αυτός» είπε.

«Και δεν την περνάει επειδή ήρθε και έπεσε ένας μετεωρίτης».

Όπως υπογράμμισε, «υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες έτσι και από τα πολιτικά πρόσωπα και από πολιτικούς χώρους».

«Έτσι επομένως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η υπέρβαση αυτών των κομβικών, ας πούμε, αξιακών και ηθικών ζητημάτων, τα οποία έχουν οδηγήσει στην έλλειψη αξιοπιστίας από την πλευρά των δυνάμεων της αριστεράς».

«Να κοιτάμε το 2026, το 2027, το 2031 και όχι το 2015»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς πρέπει να αφήσουν πίσω τις παλαιότερες διαφορές, ειδικά όσες συνδέονται με το 2015.

«Εγώ θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν αυτά».

«Είναι σημαντικό να υπερβούμε και προηγούμενες διαφορές οι οποίες έχουν υπάρξει στην αριστερά, ιδιαίτερα γύρω από το ζήτημα, την τομή του 2015» είπε και συμπλήρωσε ότι: «Είναι σημαντικό να αφήσουμε πίσω αυτού του τύπου τις διαφωνίες, έτσι ώστε να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στο 2026, στο 2027, στο 2031 και όχι στο 2015».

«Στο χέρι μας είναι να υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση της αριστεράς και στην κοινωνία και στη Βουλή», κατέληξε.